Οι Κρένκε επεκτείνουν την αθλητική τους αυτοκρατορία με την απόκτηση των Λος Άντζελες Έιντζελς

Η οικογένεια Κρένκε, με επικεφαλής τον Σταν και τον γιο του Τζος, ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη, ολοκληρώνοντας την εξαγορά της πλειοψηφίας των μετοχών των Λος Άντζελες Έιντζελς, ομάδας του MLB. Η κίνηση αυτή προσθέτει ένα ακόμα σημαντικό κεφάλαιο στην ήδη εκτεταμένη αθλητική τους αυτοκρατορία, η οποία πλέον αποτιμάται σε 30 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η νέα μεγάλη επένδυση

Η απόκτηση των Λος Άντζελες Έιντζελς αποτελεί την τελευταία μεγάλη επένδυση της οικογένειας Κρένκε. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η συμφωνία για την αγορά της πλειοψηφίας των μετοχών της ομάδας του MLB κοστολογείται συνολικά στα 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια, βάσει της συνολικής αποτίμησης του 100% των μετοχών.

Η αγορά αυτή πραγματοποιήθηκε απευθείας από τον Άρτε Μορένο, ο οποίος διετέλεσε ιδιοκτήτης του franchise από το 2003 έως το 2026. Ο Μορένο ήταν ο πρώτος Μεξικανός που αγόρασε ομάδα στο MLB, αν και τα συναισθήματα του κόσμου της ομάδας προς το πρόσωπό του ήταν ανάμεικτα, κυρίως λόγω της διαχείρισής του σε περιόδους κρίσεων.

Η αθλητική αυτοκρατορία των Κρένκε

Με την προσθήκη των Λος Άντζελες Έιντζελς, η οικογένεια Κρένκε διευρύνει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο των αθλητικών της ομάδων. Ήδη κατέχει τα πλειοψηφικά πακέτα μετοχών των Ντένβερ Νάγκετς (NBA), των Λος Άντζελες Ραμς (NFL), των Λος Άντζελες Άβαλανς (NHL), καθώς και της Άρσεναλ στην Premier League.

Πλέον, ο Σταν Κρένκε ελέγχει μια ομάδα σε όλα τα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, δηλαδή το MLB, το NFL, το NBA, το NHL και το MLS. Παράλληλα, η Άρσεναλ θεωρείται αυτή τη στιγμή μία από τις κορυφαίες, αν όχι η κορυφαία, ομάδα ποδοσφαίρου στον κόσμο.

Η αξία και η επιρροή της οικογένειας

Η συνολική αξία όλων των ομάδων που βρίσκονται στην κατοχή της οικογένειας Κρένκε ανέρχεται πλέον στα 30 δισεκατομμύρια δολάρια, βάσει της αποτίμησής τους. Αυτό το ποσό τους τοποθετεί στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας, καθιστώντας τους την ισχυρότερη αθλητική οικογένεια παγκοσμίως.

Ο 79χρονος Σταν Κρένκε, καταγόμενος από την Κολούμπια των ΗΠΑ, έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο ισχυρούς άνδρες στον πλανήτη των σπορ. Η επιρροή και η οικονομική του δύναμη στον αθλητισμό είναι πλέον αδιαμφισβήτητη, με την οικογένειά του να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο ρόλος του Σταν Κρένκε και η σύνδεση με τα real estate

Ο Σταν Κρένκε παραμένει ένας γίγαντας και στον τομέα των real estate, τα οποία δεν έχει παραμελήσει. Η οικονομική του ισχύς, που του επιτρέπει να πραγματοποιεί τέτοιες μεγάλες επενδύσεις στον αθλητισμό, προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τις δραστηριότητές του στον χώρο των ακινήτων.

Μέσω αυτής της οικονομικής δύναμης, ο Κρένκε έχει καταφέρει να αποκτήσει έξι ομάδες και, όπως αναφέρεται, να τις καταστήσει τις καλύτερες στο είδος τους. Η στρατηγική του προσέγγιση και οι επενδύσεις του έχουν διαμορφώσει μια αθλητική αυτοκρατορία με παγκόσμια εμβέλεια και επιρροή.

Με πληροφορίες από: Athletiko