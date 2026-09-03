Σοφία Μανουσάκη: «Θείο δώρο οι συνεργασίες μου με Μίκη, Κορκολή και Χατζηνάσιο»

Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια Σοφία Μανουσάκη, έχοντας ήδη τρεις χρυσούς δίσκους στο ενεργητικό της, μίλησε για την καριέρα της και τις συνεργασίες που χαρακτήρισε ως «θείο δώρο». Με αφορμή την επικείμενη συναυλία της στο Θέατρο Βράχων, η καλλιτέχνιδα αναφέρθηκε στις σημαντικές στιγμές της δεκαετούς πορείας της στο ελληνικό τραγούδι.

Μια ξεχωριστή συναυλιακή βραδιά στο Θέατρο Βράχων

Σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, η Σοφία Μανουσάκη ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Βράχων για μια συναυλιακή βραδιά που υπόσχεται να είναι γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Η ερμηνεύτρια, με τη μοναδική της φωνή και τη δυναμική σκηνική της παρουσία, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με πολλές εναλλαγές.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τόσο δικά της τραγούδια, όπως τον «Άγιο Έρωτα» και το «Ερωτευόμαστε ξανά», όσο και αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από το κοινό. Μεταξύ αυτών θα ακουστούν τα «Ο Άγγελός μου», «Καμιά Φορά», «Συναυλία», «Σε έχω ερωτευτεί», «Δεν είσαι εδώ», «Το πάρτυ» και «Αν θυμηθείς τ’ όνειρο μου», τραγούδια που η Σοφία Μανουσάκη απογειώνει με τη δική της ξεχωριστή ερμηνεία, πλαισιωμένη από μια επίλεκτη ομάδα εξαιρετικών μουσικών.

Συνεργασίες που σημάδεψαν τη δεκαετή πορεία της

Η Σοφία Μανουσάκη ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία δίπλα στον σπουδαίο συνθέτη Στέφανο Κορκολή, με τον οποίο και συνεχίζει να συνεργάζεται. Κατά τη διάρκεια των δέκα χρόνων της καριέρας της, είχε την τύχη να συνεργαστεί με κορυφαίες προσωπικότητες του ελληνικού τραγουδιού.

Στη λίστα των συνεργατών της συγκαταλέγονται ο Μίκης Θεοδωράκης, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η Μαρία Φαραντούρη, ο Μίμης Πλέσσας, ο Γιάννης Σπανός και ο Γιώργος Χατζηνάσιος. Η ίδια δήλωσε πόσο τυχερή υπήρξε που στο ξεκίνημά της συναντήθηκε με αυτούς τους σπουδαίους συνθέτες και ερμηνευτές.

Εμφανίσεις σε ιστορικούς χώρους και το νέο άλμπουμ «1st»

Η ερμηνεύτρια αναφέρθηκε επίσης στις σημαντικές ευκαιρίες που της δόθηκαν να τραγουδήσει σε μερικούς από τους πιο ιστορικούς και αναγνωρισμένους χώρους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, έχει εμφανιστεί στο Ηρώδειο, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Αρχαίο Θέατρο της Μικρής Επιδαύρου, καθώς και στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και την Όπερα του Καΐρου.

Επιπλέον, η Σοφία Μανουσάκη μίλησε για την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ, με τίτλο «1st». Το άλμπουμ περιλαμβάνει μουσική του Στέφανου Κορκολή και στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, και κυκλοφορεί σε βινύλιο από την Heaven Music. Το τραγούδι «Άγιος Έρωτας», επίσης σε μουσική Στέφανου Κορκολή και στίχους Γεράσιμου Ευαγγελάτου, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα της δουλειάς τους.

Μελλοντικά σχέδια και ευχές για συνεργασίες

Η συζήτηση με την Σοφία Μανουσάκη έκλεισε με την έκφραση μιας ευχής και επιθυμίας της για μια μελλοντική συνεργασία με τον Σταύρο Ξαρχάκο. Η καλλιτέχνιδα συνεχίζει την πορεία της στο τραγούδι, έχοντας ήδη κατακτήσει τρεις χρυσούς δίσκους, γεγονός που επισφραγίζει την επιτυχία και την αναγνώριση της δουλειάς της.

Η πορεία της Σοφίας Μανουσάκη χαρακτηρίζεται από την αφοσίωσή της στη μουσική και την ικανότητά της να ερμηνεύει με πάθος και βάθος, προσφέροντας στο κοινό δυνατές και συγκινητικές στιγμές μέσα από τις ερμηνείες της.

Με πληροφορίες από: Topontiki