Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει στη Θεσσαλονίκη το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης 7,39 δισ. ευρώ

Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ύψους 7,39 δισ. ευρώ. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο Porto Palace, όπου ο πρώην πρωθυπουργός θα αναλύσει τις βασικές αρχές και τους στόχους του σχεδίου. Σύμφωνα με τους συνεργάτες του, πρόκειται για μια πρόταση που φιλοδοξεί να διαμορφώσει την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας.

Το τρίπτυχο και το όραμα του σχεδίου

Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο τρίπτυχο, το οποίο συνοψίζεται στις φράσεις «Παράγουμε περισσότερο. Μοιράζουμε Δικαιότερα. Ζούμε καλύτερα». Αυτό το σύνθημα αποτελεί τον πυρήνα της φιλοσοφίας που διέπει την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα.

Οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού περιέγραψαν το σχέδιο ως «ένα συνεκτικό σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας». Πρόσθεσαν πως εκφράζει ένα «όραμα παραγωγικής ανασυγκρότησης και αποκέντρωσης, αναδιανομής και δίκαιης ανάπτυξης», υπογραμμίζοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα των προτεινόμενων παρεμβάσεων.

Βασικοί πυλώνες χρηματοδότησης και φορολογίας

Ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες του Σχεδίου, όσον αφορά τη χρηματοδότηση του παραγωγικού μετασχηματισμού και της δίκαιης ανάπτυξης, θα είναι η δημιουργία του Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης. Αυτό το νέο ταμείο προτείνεται να αντικαταστήσει το υφιστάμενο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σηματοδότητας μια νέα προσέγγιση στην αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η δικαιότερη κατανομή των βαρών αποτελεί κεντρικό στόχο. Αυτό αναμένεται να επιτευχθεί μέσω του εξορθολογισμού των φορολογικών βαρών, με ιδιαίτερη έμφαση στους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται και η θέσπιση μιας «Πατριωτικής Εισφοράς».

Η «πατριωτική εισφορά» και ο δημοσιονομικός χώρος

Η «Πατριωτική Εισφορά» αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του συνολικού σχεδιασμού και αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τον ετήσιο δημοσιονομικό χώρο. Οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα διευκρίνισαν ότι αυτή η εισφορά θα είναι υποχρεωτική, ενισχύοντας περαιτέρω τα διαθέσιμα κονδύλια για την υλοποίηση του σχεδίου.

Είναι χαρακτηριστικό, όπως υπογράμμισαν, ότι η «Πατριωτική Εισφορά» δεν υπολογίζεται καν στον αρχικό διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο που θα κατανέμει τις παρεμβάσεις και τις μεταρρυθμίσεις που θα εξαγγελθούν. Αυτό, σύμφωνα με τους ίδιους, φανερώνει ότι το σχέδιο «κλείνει» και αφήνει επιπλέον και «αποθεματικό», υποδηλώνοντας μια προσεκτική και συντηρητική προσέγγιση στον οικονομικό σχεδιασμό.

Οι αρχές της δημοσιονομικής αξιοπιστίας

Οι συνεργάτες του κ. Τσίπρα ανέφεραν ότι ο κανόνας του Σχεδίου είναι απλός και σαφής. Συγκεκριμένα, υπογραμμίζουν ότι «καμία μόνιμη παροχή δεν θα υπάρξει χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης και καμία μόνιμη δαπάνη δεν θα καλυφθεί με έκτακτο έσοδο». Αυτή η αρχή αποσκοπεί στη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της μακροπρόθεσμης αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων μέτρων.

Επιπλέον, το σχέδιο προβλέπει ότι «κάθε μέτρο εφαρμόζεται σε φάσεις, ελέγχεται πριν επεκταθεί και επανεκτιμάται κάθε χρόνο». Αυτή η προσέγγιση υπογραμμίζει τη σημασία της προσαρμοστικότητας και της συνεχούς αξιολόγησης. Τονίζεται επίσης ότι «δημοσιονομική αξιοπιστία δεν σημαίνει κοινωνική ακινησία», αλλά αντίθετα, αποτελεί «προοδευτική υποχρέωση», καθώς μόνο ένα αξιόπιστο κράτος μπορεί να προστατεύει σταθερά τους πιο αδύναμους πολίτες.

Δεσμεύσεις και διαφάνεια

Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να δεσμευτεί για την υλοποίηση των μέτρων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης. Οι συνεργάτες του υπογράμμισαν τη δέσμευση για διαφάνεια και σαφήνεια σε ό,τι αφορά τον οικονομικό σχεδιασμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσαν χαρακτηριστικά: «Λέμε από πριν τι χωράει, πότε χωράει και ποιος το πληρώνει». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την πρόθεση να παρουσιαστεί ένα πλήρως κοστολογημένο και τεκμηριωμένο σχέδιο, χωρίς ασαφείς υποσχέσεις, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για κάθε παρέμβαση.

Με πληροφορίες από: Reader