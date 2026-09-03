Κόρινθος: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συρμό του Προαστιακού

Ένας άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σήμερα το πρωί από συρμό του Προαστιακού σιδηροδρόμου, στην περιοχή της Αρχαίας Κορίνθου. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 06:15, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η κυκλοφορία των συρμών διακόπηκε και στα δύο ρεύματα.

Το περιστατικό στον Προαστιακό

Το πρωινό της 3ης Σεπτεμβρίου 2026 σημαδεύτηκε από ένα σοβαρό περιστατικό στον Προαστιακό σιδηρόδρομο, στο ύψος της Αρχαίας Κορίνθου. Ένας άνδρας, του οποίου τα στοιχεία παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, εντοπίστηκε εντός συρμού χωρίς να έχει τις αισθήσεις του. Η κατάσταση αυτή οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών για την αντιμετώπιση του συμβάντος.

Η ανασύρση του άνδρα από τον συρμό του Προαστιακού πραγματοποιήθηκε υπό δύσκολες συνθήκες, καθώς απαιτήθηκε η παρέμβαση ειδικών δυνάμεων. Το συμβάν έλαβε χώρα σε μια κεντρική αρτηρία της σιδηροδρομικής σύνδεσης, προκαλώντας αναπόφευκτα επιπτώσεις στη λειτουργία του δικτύου. Η ακριβής ώρα του περιστατικού προσδιορίζεται περίπου στις 06:15 το πρωί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Με την ειδοποίηση για το περιστατικό, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κινητοποιήθηκαν άμεσα. Συγκεκριμένα, έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα έσπευσαν στο σημείο της Αρχαίας Κορίνθου. Ο στόχος τους ήταν η ασφαλής ανασύρση του άνδρα από τον συρμό και η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας.

Η επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν κρίσιμη για την ανάσυρση του ατόμου. Οι πυροσβέστες εργάστηκαν μεθοδικά για να ολοκληρώσουν την επιχείρηση, η οποία απαιτούσε προσοχή και συντονισμό. Η παρουσία του εξειδικευμένου προσωπικού και των οχημάτων υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης που κλήθηκαν να διαχειριστούν.

Διακοπή κυκλοφορίας και παραλαβή από ΕΚΑΒ

Λόγω του περιστατικού, η κυκλοφορία των συρμών του Προαστιακού σιδηροδρόμου διακόπηκε προσωρινά. Η διακοπή αφορούσε και τα δύο ρεύματα, με σκοπό την ασφάλεια των επιβατών και τη διευκόλυνση του έργου των σωστικών συνεργείων. Αυτή η ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της επιχείρησης διάσωσης και την αποφυγή περαιτέρω κινδύνων.

Αφού ο άνδρας ανασύρθηκε από τον συρμό, παραδόθηκε αμέσως σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο βρισκόταν ήδη στο σημείο. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ανέλαβε τη μεταφορά του, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Η άμεση ανταπόκριση του ΕΚΑΒ αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην αλυσίδα των ενεργειών που αναλήφθηκαν.

Αδιευκρίνιστα αίτια και στοιχεία

Μέχρι στιγμής, τα αίτια που οδήγησαν στο περιστατικό παραμένουν ασαφή. Οι αρχές δεν έχουν προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στον συρμό του Προαστιακού. Η διερεύνηση των αιτιών είναι σε εξέλιξη, με σκοπό τη διαλεύκανση όλων των πτυχών του συμβάντος.

Επίσης, τα στοιχεία ταυτότητας του άνδρα που ανασύρθηκε από τον συρμό δεν έχουν γίνει γνωστά. Η ταυτότητά του παραμένει αγνώστων στοιχείων μέχρι αυτή τη στιγμή, γεγονός που καθιστά δυσχερέστερη την πλήρη εικόνα του περιστατικού. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την ταυτοποίηση του ατόμου.

Ολοκλήρωση της επιχείρησης

Η επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων για την ανάσυρση του άνδρα ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα σήμερα, 03 Σεπτεμβρίου 2026. Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής αποχώρησαν από το σημείο, έχοντας φέρει εις πέρας το έργο τους. Η άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση των σωστικών συνεργείων ήταν καθοριστική για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Παρά την ολοκλήρωση της επιχείρησης διάσωσης, η διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού συνεχίζεται. Οι αρμόδιες αρχές θα εξετάσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως τι συνέβη στον συρμό του Προαστιακού και να εξακριβώσουν τα αίτια που οδήγησαν στην ανασύρση του άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit