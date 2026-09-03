Η μάχη με τη φωτιά συνεχίζεται στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας: Εκκένωση μέσω 112

Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας. Οι δυνάμεις κατάσβεσης επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, έχοντας ενισχυθεί σημαντικά για να αντιμετωπίσουν το πύρινο μέτωπο. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της δυσκολίας του εγχειρήματος, οι αρχές προχώρησαν στην ενεργοποίηση του 112, ζητώντας την προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής.

Η έναρξη και η εξέλιξη της πυρκαγιάς

Η δασική πυρκαγιά ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης, σε μια έκταση στην Κρυσταλλοπηγή της Φλώρινας. Από την πρώτη στιγμή, κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έκτοτε δίνουν μια συνεχή μάχη με τις φλόγες. Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίστηκε αδιάκοπα όλο το βράδυ, δείχνοντας την ένταση και την έκταση του φαινομένου.

Η προσπάθεια των αρχών επικεντρώνεται στον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς και στην πλήρη κατάσβεσή της. Η διάρκεια της επιχείρησης υπογραμμίζει την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες σε αυτό το δασικό μέτωπο, το οποίο απαιτεί συνεχή παρουσία και συντονισμένες ενέργειες.

Ενισχυμένες δυνάμεις στην περιοχή

Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στην περιοχή έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Συγκεκριμένα, στο σημείο βρίσκονται 40 πυροσβέστες, οι οποίοι εργάζονται αδιάκοπα για τον έλεγχο της κατάστασης.

Τις επίγειες δυνάμεις συμπληρώνουν δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 8ης ΕΜΟΔΕ, οι οποίες είναι εξειδικευμένες στην κίνηση και την κατάσβεση σε δύσβατα εδάφη. Επιπλέον, 12 πυροσβεστικά οχήματα έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, παρέχοντας την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου.

Δυσκολίες στην πρόσβαση και το έργο της κατάσβεσης

Η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες, καθώς η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε ένα δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο. Αυτό το γεγονός καθιστά την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων εξαιρετικά δύσκολη, επηρεάζοντας την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της επέμβασής τους.

Το ανάγλυφο της περιοχής και η μορφολογία του εδάφους αποτελούν σημαντικά εμπόδια για την προσέγγιση του πύρινου μετώπου. Οι πυροσβέστες καλούνται να επιχειρήσουν κάτω από αντίξοες συνθήκες, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς και να προστατεύσουν το δασικό οικοσύστημα.

Ενεργοποίηση του 112 για προληπτική εκκένωση

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς και για λόγους προληπτικής ασφάλειας των πολιτών, στις 02:50 τα ξημερώματα ενεργοποιήθηκε το σύστημα έκτακτης ανάγκης 112. Μέσω του μηνύματος, οι Αρχές απηύθυναν έκκληση σε όλους όσοι βρίσκονται στην Κρυσταλλοπηγή να απομακρυνθούν άμεσα από την περιοχή.

Η οδηγία εκκένωσης αφορά την κατεύθυνση προς την περιοχή των Πρεσπών. Για την ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων, υποδείχθηκαν δύο εναλλακτικές διαδρομές: είτε μέσω του Παλαιού Οδικού Δικτύου είτε μέσω της Εγνατίας Οδού. Αυτή η ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, δεδομένης της δυσκολίας στον έλεγχο της πυρκαγιάς.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis