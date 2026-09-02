Ο Άρης Πορτοσάλτε για τα φύλα: «Εκ φύσεως είναι δύο, τέλος! Όποιος έχει θέμα, καταφεύγει στον ψυχίατρό του»

Ο σχολιαστής του ΣΚΑΪ, Άρης Πορτοσάλτε, προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με την ταυτότητα φύλου, υποστηρίζοντας ότι τα φύλα είναι δύο «εκ φύσεως» και ότι όποιος αντιμετωπίζει ζητήματα με το φύλο του πρέπει να απευθύνεται σε ψυχολόγο ή ψυχίατρο. Οι αναφορές του έγιναν στον ΣΚΑΪ και φάνηκε να έχουν αποσυντονίσει τον δημοσιογράφο η επιλογή «ακαθόριστο» στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΟΠΥΥ, καθώς και η αντίδραση του κ. Σαμαρά. Οι τοποθετήσεις του προκάλεσαν άμεσα την αντίδραση των παρευρισκομένων στο πάνελ της εκπομπής.

Οι αρχικές τοποθετήσεις του Άρη Πορτοσάλτε

Ο Άρης Πορτοσάλτε, σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ανέφερε ότι «τα φύλα εκ φύσεως είναι δύο. Τέλος». Πρόσθεσε δε, σε διδακτικό τόνο, ότι «όποιος άνθρωπος που κατοικεί στην κοινωνία μας και είναι μέλος του κράτους μας, εννοώ είναι πολίτης του κράτους μας, έχει θέμα με το φύλο του καταφεύγει στον ψυχολόγο ή στον ψυχίατρό του. Τέλος. Δεν μας αφορά. Είναι δικό του θέμα».

Ο σχολιαστής του ΣΚΑΪ επέμεινε στην άποψή του, δηλώνοντας: «Λέω όποιος έχει θέματα με το φύλο του ρε, δεν είπα τίποτα. Όποιος έχει ζητήματα με το φύλο του. Καταφεύγει να πάρει βοήθεια». Στη συνέχεια, επανέλαβε με έντονο ύφος: «ΤΑ ΦΥΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ, ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ;».

Οι αντιδράσεις του Χάρη Ιωάννου

Η «ανάλυση» του Άρη Πορτοσάλτε προκάλεσε την αντίδραση του Χάρη Ιωάννου, ο οποίος βρισκόταν στο ίδιο πάνελ και προσπάθησε να παρέμβει. Ο κ. Ιωάννου απευθύνθηκε στον δημοσιογράφο λέγοντας: «Όχι είναι προσβλητικό αυτό που λες, Άρη», συμπληρώνοντας ότι «προσβάλλεις ανθρώπους τώρα».

Συνεχίζοντας τον διάλογο, ο Χάρης Ιωάννου αντέκρουσε τις δηλώσεις του κ. Πορτοσάλτε, επισημαίνοντας: «Δεν υπάρχουν ζητήματα, Κάποιος μπορεί να μην αισθάνεται ούτε άρρεν ούτε θήλυ, δεν μπορείς να τον προσβάλλεις έτσι και να του λες “είσαι για τον ψυχίατρο”». Επίσης, διαφώνησε με την άποψη περί δύο φύλων, δηλώνοντας: «Δεν είναι δύο».

Παρεμβάσεις από Δημήτρη Οικονόμου και Γιάννη Πιτταρά

Στη συζήτηση παρενέβη και ο Δημήτρης Οικονόμου, ο οποίος ρώτησε: «Γιατί είναι άρρωστοι οι άνθρωποι αυτοί δηλαδή; Κι εμείς μπορούμε να πάμε στον ψυχολόγο». Ο κ. Οικονόμου πρόσθεσε ότι είναι δικαίωμα των ανθρώπων να έχουν διαφορετική αντίληψη για το φύλο τους και ότι δεν πρέπει να μας απασχολεί, λέγοντας: «Και είναι δικαίωμά τους, τι μας νοιάζει εμάς».

Ο Γιάννης Πιτταράς, από την πλευρά του, αναρωτήθηκε σχετικά με την κυβερνητική στάση: «Τότε γιατί δεν το άφηναν έτσι στην πλατφόρμα αφού δεν υπήρχε θέμα;». Η ερώτηση αυτή αφορούσε την επιλογή «ακαθόριστο» στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΟΠΥΥ, η οποία, όπως αναφέρθηκε, φάνηκε να έχει αποσυντονίσει τον Άρη Πορτοσάλτε.

Σχόλια για την πολιτική αντίδραση

Ο Άρης Πορτοσάλτε συνέχισε τις τοποθετήσεις του, σχολιάζοντας και την πολιτική διάσταση του θέματος. Εξέφρασε την απορία του για το γιατί «κάτι δεξιοφυλλάδες της εκδηλώσεως του καπνεργοστασίου ξεσήκωσαν αντάρα τη Νέα Δημοκρατία η οποία νιώθει εκτεθειμένη».

Ο δημοσιογράφος ανέφερε επίσης ότι «η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία αυτοτσιγκλιέται με αυτή την ιστορία και κακώς έγινε αυτό το πράγμα». Σημείωσε, ωστόσο, ότι «ο Άδωνις και η Αγαπηδάκη απάντησαν με ψυχραιμία».

Η θέση του Πορτοσάλτε για την κοινωνική συνύπαρξη

Ο Άρης Πορτοσάλτε επανέλαβε την αρχική του θέση, δηλώνοντας ότι «εκ φύσεως είναι δύο, το αρσενικό και το θηλυκό. Όποιος άλλος έχει θέμα με το φύλο του θα το αντιμετωπίσει (!) εκείνος». Τόνισε ότι αυτοί οι πολίτες είναι μέλη της κοινωνίας και του κράτους, προσθέτοντας ότι «το κράτος πρέπει να έχει άλλη αντίληψη για αυτά τα πράγματα».

Ο σχολιαστής κατέληξε λέγοντας ότι δεν μπορεί να φανταστεί «ότι έλλογοι, σώφρονες πολίτες θα αφήσουν το μέλλον της χώρας σε φοβίες για το αν παντρεύτηκαν κάποιοι ομόφυλοι άνθρωποι». Υπογράμμισε τέλος την ανάγκη συνύπαρξης, αναφέροντας: «Κατοικούμε εδώ όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως τι νομίζ».

Με πληροφορίες από: Topontiki