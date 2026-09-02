Τρεις συλληφθέντες, ένας 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύζυγός του και ένας 26χρονος Αφγανός, οδηγήθηκαν το πρωί της Τετάρτης στον ανακριτή για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε κατεψυγμένο σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Οι καταθέσεις τους εμφανίζουν σοβαρές αντιφάσεις, ενώ οι ιατροδικαστικές εξετάσεις φέρνουν νέα δεδομένα στο φως. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για διακίνηση ναρκωτικών και μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.

Στον ανακριτή οι συλληφθέντες

Οι τρεις κατηγορούμενοι πέρασαν το κατώφλι των δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων λίγο πριν τις 10:30 το πρωί, προκειμένου να απολογηθούν. Πρόκειται για τον 43χρονο Έλληνα, την 38χρονη Γερμανίδα, η οποία δηλώνει μητέρα του βρέφους, και τον 26χρονο Αφγανό που εντοπίστηκε επίσης στο διαμέρισμα.

Ο 43χρονος Έλληνας και ο 26χρονος Αφγανός μεταφέρθηκαν στην Ευελπίδων από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, όπου κρατούνταν. Οι διώξεις που έχουν ασκηθεί σε βάρος τους αφορούν ένα κακούργημα για διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημμέλημα για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού, ενώ η έρευνα για τον θάνατο του βρέφους συνεχίζεται.

Οι αντιφατικοί ισχυρισμοί των γονέων

Στις προανακριτικές τους καταθέσεις, ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα σύζυγός του υπέπεσαν σε αντιφάσεις. Κανείς από τους δύο δεν έδωσε απάντηση στο επίμονο ερώτημα των αξιωματικών της Ασφάλειας για το πώς πέθανε το παιδί, ενώ τουλάχιστον ο ένας από τους δύο φέρεται να είπε ψέματα.

Και οι δύο γονείς επικαλέστηκαν τον ισχυρισμό ότι έλειπαν από το σπίτι την ώρα του περιστατικού. Η 38χρονη Γερμανίδα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Γύρισα στο σπίτι και το μωρό ήταν νεκρό. Δεν ήμουν εκεί την ώρα που έγινε. Δεν γνωρίζω πως πέθανε», ενώ βρισκόταν μαζί με ένα από τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας.

Οι θεωρίες του 43χρονου και η δικαιολογία για τα τραύματα

Ο 43χρονος Έλληνας έκανε λόγο για ένα μωρό «δαιμονιασμένο», υποστηρίζοντας ότι οι «Illuminati» το είχαν αλλάξει στο μαιευτήριο. Χαρακτηριστικά δήλωσε στους αστυνομικούς ότι «ησύχασε το σπίτι μας, όταν πέθανε».

Ο ίδιος επιμένει στον αρχικό του ισχυρισμό ότι το 9 μηνών αγόρι έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια και ότι δεν είχε πρόθεση να του προκαλέσει τον θάνατο. Για τα περίπου 20 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο που εντοπίστηκαν στο σώμα του βρέφους, ο 43χρονος υποστηρίζει ότι προκλήθηκαν όταν χρησιμοποίησε μαχαίρι για να απομακρύνει την κρούστα πάγου που είχε σχηματιστεί γύρω από το πτώμα του παιδιού, προσπαθώντας να το βγάλει από τον καταψύκτη.

Κατά τους ισχυρισμούς του, το βρέφος παρέμεινε στον καταψύκτη για περίπου δύο χρόνια, από το 2023, προκειμένου να αποκρυφθεί ο θάνατός του. Ωστόσο, η εκδοχή του δεν φαίνεται να εξηγεί τα πέντε τραύματα που, σύμφωνα με τις πρώτες ιατροδικαστικές εκτιμήσεις, προκλήθηκαν όσο το παιδί ήταν ακόμη εν ζωή.

Οι δηλώσεις της 38χρονης μητέρας και το παρελθόν του ζευγαριού

Η 38χρονη Γερμανίδα, η οποία δηλώνει μητέρα του βρέφους, φέρεται να δήλωσε ότι όλα τα τρία παιδιά είναι δικά της. Πρόσθεσε ότι είναι έγκυος 7 μηνών σε άλλο παιδί, ενώ η κόρη της είναι επίσης έγκυος, χωρίς να είναι σίγουρη για τον πατέρα, εκτιμώντας ότι «νομίζω ότι είναι ο 25χρονος Αφγανός».

Δήλωσε επίσης ότι με τον 43χρονο σύντροφό της δεν είναι παντρεμένοι, αλλά μένουν μαζί και αγαπιούνται. Ανέφερε ότι ο σύντροφός της είχε ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά και είχε συλληφθεί. Υποστήριξε ότι το βρέφος ήταν στην κατάψυξη από το 2023, καθώς δεν ήθελε να το αποχωριστεί για συναισθηματικούς λόγους, και ότι γεννήθηκε με προβλήματα υγείας. Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η 38χρονη σύζυγός του να ζει σε καθεστώς φόβου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι ήταν μαζί από το 2000. Ήταν επίσης μαζί την περίοδο που έγινε καταγγελία σε βάρος του 43χρονου για μαστροπεία. Στην κατάθεσή της τότε, η 42χρονη που έκανε την καταγγελία είχε αναφέρει στους αστυνομικούς ότι όταν τα ερωτικά ραντεβού γίνονταν στο σπίτι, η σύζυγος του 43χρονου έπαιρνε τα παιδιά και έφευγε.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περίπου 20 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στο σώμα του βρέφους. Εκτιμάται ότι τα 15 από αυτά προκλήθηκαν μετά τον θάνατο του παιδιού, ενώ πέντε φέρονται να είναι προθανάτια. Αυτό το εύρημα ενισχύει την εκδοχή της εγκληματικής ενέργειας, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική διερεύνηση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος θανάτου του παιδιού, καθώς η μακρόχρονη παραμονή του σε συνθήκες κατάψυξης δυσχεραίνει το έργο των ειδικών. Οι ελπίδες για την εξέλιξη της έρευνας εναποτίθενται πλέον στις απολογίες που θα δώσουν οι συλληφθέντες στον Ανακριτή, καθώς κανείς από τους δύο γονείς δεν βοήθησε στην προανακριτική διαδικασία για να ρίξει φως στο πώς και γιατί δολοφονήθηκε το βρέφος.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Topontiki