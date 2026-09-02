Η Ζόζεφιν και πλήθος κόσμου τίμησαν τη μνήμη του Mad Clip πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του

Πέντε χρόνια συμπληρώθηκαν από την ημέρα που ο Mad Clip, κατά κόσμον Πίτερ Αναστασόπουλος, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη Βουλιαγμένη. Το βράδυ της Τρίτης, 1η Σεπτεμβρίου, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο σημείο της τραγωδίας για να τιμήσει τη μνήμη του γνωστού τράπερ. Ανάμεσα σε αυτούς που βρέθηκαν εκεί ήταν και η τραγουδίστρια Ζόζεφιν, η οποία συνεργάστηκε μαζί του σε ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια του.

Η συγκέντρωση μνήμης και το μήνυμα της Ζόζεφιν

Η 1η Σεπτεμβρίου σηματοδότησε την επέτειο πέντε ετών από τον θάνατο του Mad Clip, με εκατοντάδες θαυμαστές και φίλους να συρρέουν στο σημείο όπου συνέβη το μοιραίο τροχαίο. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης, με τους παρευρισκόμενους να αποτίουν φόρο τιμής στον καλλιτέχνη που έφυγε τόσο πρόωρα.

Στο σημείο βρέθηκε και η Ζόζεφιν, η οποία είχε συνεργαστεί με τον Mad Clip στο επιτυχημένο τραγούδι «Fimi». Η τραγουδίστρια ανέβασε ένα σύντομο βίντεο σε story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντάς το με ένα συγκινητικό μήνυμα. «Πέρασαν τα χρόνια, αλλά η "φήμη" σου δεν θα σβήσει ποτέ. Κοίτα πόσος κόσμος είναι ακόμα εδώ για σένα Peter. Μας λείπεις», έγραψε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλεια του συνεργάτη της.

Οι συνθήκες του μοιραίου δυστυχήματος

Το τραγικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον Mad Clip συνέβη το βράδι της 1ης Σεπτεμβρίου του 2021. Ο τράπερ, σε ηλικία 34 ετών και ενώ η καριέρα του βρισκόταν σε ανοδική πορεία, επέστρεφε από έναν γάμο φίλων του όταν το αυτοκίνητό του, ένα πολυτελές όχημα, εξετράπη της πορείας του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το όχημα έπεσε με μεγάλη σφοδρότητα πρώτα σε μία κολώνα και στη συνέχεια προσέκρουσε σε ένα δέντρο. Η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή που το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, καθιστώντας τον απεγκλωβισμό του οδηγού εξαιρετικά δύσκολο.

Οι προσπάθειες απεγκλωβισμού και η τραγική κατάληξη

Αμέσως μετά το δυστύχημα, στο σημείο έσπευσαν δώδεκα πυροσβέστες, οι οποίοι χρειάστηκαν περισσότερο από δύο ώρες για να καταφέρουν να απεγκλωβίσουν τον Mad Clip από τα συντρίμμια του οχήματος. Η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα απαιτητική λόγω της παραμόρφωσης του αυτοκινήτου.

Μετά τον απεγκλωβισμό του, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον Mad Clip χωρίς τις αισθήσεις του. Ο τράπερ διεκομίσθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε σοκ και βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους πολυάριθμους θαυμαστές του.

Τα πορίσματα της πραγματογνωμοσύνης

Η έκθεση του ειδικού πραγματογνώμονα της Τροχαίας έδωσε ορισμένα στοιχεία σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος. Σύμφωνα με την έκθεση, ο Mad Clip έχασε τον έλεγχο του οχήματός του κινούμενος με ταχύτητα 135 χιλιομέτρων την ώρα. Διευκρινίστηκε επίσης ότι στο οδόστρωμα δεν υπήρχαν λάδια ή νερά που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία του αυτοκινήτου.

Επιπλέον, η πραγματογνωμοσύνη ανέφερε ότι τα ελαστικά του μοιραίου οχήματος ήταν λίγων μηνών, γεγονός που αποκλείει την πιθανότητα φθοράς τους να συνέβαλε στο δυστύχημα. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο Mad Clip δεν ήταν υπό την επήρεια ουσιών ούτε είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Ωστόσο, ο εγκέφαλος του οχήματος καταστράφηκε ολοσχερώς από τη σφοδρή πρόσκρουση, με αποτέλεσμα οι ειδικοί να μην μπορέσουν να ανακτήσουν χρήσιμα στοιχεία για να προσδιορίσουν με ακρίβεια τα αίτια της εκτροπής του αυτοκινήτου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader