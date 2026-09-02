Συναγερμός στην Κάρυστο: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση, μήνυμα από το 112

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου 2026 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Εύβοιας, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Καρύστου. Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεσή της. Παράλληλα, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Η πυρκαγιά στην περιοχή λιβαδάκι της Καρύστου

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου 2026 σε αγροτοδασική έκταση στην Κάρυστο της Εύβοιας. Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά ξέσπασε κοντά στην περιοχή λιβαδάκι του Δήμου Καρύστου. Η βλάστηση που επηρεάστηκε από την πυρκαγιά χαρακτηρίζεται ως χαμηλή, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Ο συναγερμός στην πυροσβεστική υπηρεσία της Εύβοιας ήταν άμεσος, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για την εκδήλωση της πυρκαγιάς σε ένα σημείο που απαιτούσε ταχεία επέμβαση. Η κατάσταση τέθηκε υπό παρακολούθηση από την πρώτη στιγμή, με στόχο τον περιορισμό της έκτασης της φωτιάς.

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις στην μάχη της κατάσβεσης

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποίησε σημαντικές δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, ενώ μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος συνδράμει στις επίγειες προσπάθειες. Επιπλέον, 10 πυροσβεστικά οχήματα έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για την κατάσβεση των εστιών.

Από αέρος, η επιχείρηση κατάσβεσης υποστηρίζεται από εναέρια μέσα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από αέρος επιχειρούν τέσσερα ελικόπτερα. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην επιχείρηση συνδράμουν συνολικά έξι εναέρια μέσα, εκ των οποίων τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν ρίψεις νερού πάνω από την πληγείσα περιοχή.

Το μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Λίγο αργότερα από την εκδήλωση της πυρκαγιάς, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Το μήνυμα είχε ως στόχο να τους ενημερώσει για την κατάσταση και να τους καλέσει να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Η ακριβής διατύπωση του μηνύματος ήταν: «⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣???? Πυρκαγιά στην περιοχή #Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Η αποστολή του μηνύματος από το 112 αποτελεί μια τυπική διαδικασία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, διασφαλίζοντας ότι οι πολίτες είναι ενήμεροι και μπορούν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Συναγερμός στην πυροσβεστική της Εύβοιας

Η πυροσβεστική υπηρεσία της Εύβοιας βρίσκεται επί ποδός από το πρωί της Τετάρτης, αντιμετωπίζοντας την πυρκαγιά στην Κάρυστο. Η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων τόσο στο έδαφος όσο και στον αέρα υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη για ταχεία επέμβαση.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της φωτιάς, ενώ η έκκληση προς τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών παραμένει σε ισχύ, ως μέτρο προφύλαξης για την ασφάλεια όλων.

Με πληροφορίες από: Reader, Ieidiseis, Newsit