Διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ 2χρονο αγόρι μετά από πτώση από μπαλκόνι στο Λασίθι

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) ένα 2χρονο αγόρι, το οποίο έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του στο Λασίθι της Κρήτης. Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί, 2 Σεπτεμβρίου 2026, στην περιοχή Λενικά του Δήμου Αγίου Νικολάου. Ο μικρός μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, προτού κριθεί απαραίτητη η διακομιδή του στο Ηράκλειο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων που είχε υποστεί.

Το σοβαρό ατύχημα στα Λενικά

Ένα σοβαρό ατύχημα συγκλονίζει την τοπική κοινωνία του Λασιθίου, καθώς ένα 2χρονο αγόρι βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πτώση από μπαλκόνι. Το περιστατικό συνέβη σήμερα το πρωί, 2 Σεπτεμβρίου 2026, στην περιοχή Λενικά του Δήμου Αγίου Νικολάου, στην Κρήτη. Ο μικρός φέρεται να έπεσε από το μπαλκόνι της οικίας του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να χρειαστεί άμεση ιατρική παρέμβαση.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση δεν έχουν ακόμα εξακριβωθεί πλήρως. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, όλα δείχνουν πως ο 2χρονος ξέφυγε της προσοχής των γονιών του, οδηγώντας στο μοιραίο αυτό συμβάν. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει τη διερεύνηση για να διαλευκάνουν πλήρως τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

Η αρχική μεταφορά και η αξονική τομογραφία

Αμέσως μετά την πτώση, το παιδάκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Εκεί, οι γιατροί ανέλαβαν την περίπτωσή του και προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Μεταξύ αυτών, υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία, η οποία ήταν καθοριστική για την εκτίμηση της κατάστασης της υγείας του.

Τα αποτελέσματα της αξονικής τομογραφίας επιβεβαίωσαν τη σοβαρότητα των τραυμάτων που είχε υποστεί ο 2χρονος. Οι γιατροί του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου διαπίστωσαν την κρισιμότητα της κατάστασής του, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για περαιτέρω ιατρική αντιμετώπιση σε εξειδικευμένη μονάδα.

Επείγουσα διακομιδή στο ΠΑΓΝΗ

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων και της ανάγκης για εξειδικευμένη φροντίδα, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του μικρού ασθενούς στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Η μεταφορά του στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση, προκειμένου να λάβει την καλύτερη δυνατή ιατρική περίθαλψη.

Στο ΠΑΓΝΗ, το 2χρονο αγόρι εισήχθη και νοσηλεύεται διασωληνωμένο. Οι γιατροί της μονάδας εντατικής θεραπείας παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, παρέχοντας συνεχή ιατρική υποστήριξη. Η κατάσταση του παιδιού παραμένει εξαιρετικά σοβαρή και κρίσιμη.

Η πορεία της υγείας και οι έρευνες

Το ιατρικό προσωπικό του ΠΑΓΝΗ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση της κατάστασης του 2χρονου αγοριού και την αντιμετώπιση των πολλαπλών τραυμάτων του. Η νοσηλεία του διασωληνωμένου μικρού ασθενούς συνεχίζεται, με την ελπίδα για βελτίωση της υγείας του.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα. Η συλλογή πληροφοριών και η εξέταση όλων των δεδομένων είναι σε εξέλιξη, με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση του περιστατικού που οδήγησε στην πτώση του παιδιού από το μπαλκόνι του σπιτιού του στα Λενικά του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Με πληροφορίες από: Newsit