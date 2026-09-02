Συναγερμός στο Αγρίνιο για την εξαφάνιση 15χρονης – Εκδόθηκε missing alert

Συναγερμός έχει σημάνει στο Αγρίνιο για την εξαφάνιση της 15χρονης Παναγιώτας Π., τα ίχνη της οποίας χάθηκαν από το μεσημέρι της Τρίτης, 1 Σεπτεμβρίου. Οι γονείς της ανήλικης δήλωσαν την εξαφάνισή της στην Αστυνομία, η οποία έχει αρχίσει άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό της. Παράλληλα, εκδόθηκε missing alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού», ενώ η οικογένεια απευθύνει δραματική έκκληση στους πολίτες για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας.

Τα ίχνη της 15χρονης χάθηκαν από την Τρίτη

Μεγάλη είναι η αγωνία που επικρατεί στο Αγρίνιο για την τύχη μιας 15χρονης κοπέλας, της Παναγιώτας Π., καθώς δεν έχει δώσει σημεία ζωής από το μεσημέρι της Τρίτης, 1 Σεπτεμβρίου. Οι τοπικές Αρχές έχουν τεθεί σε πλήρη κινητοποίηση, ξεκινώντας εκτεταμένες έρευνες με σκοπό τον εντοπισμό της ανήλικης.

Για το περιστατικό αυτό, το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου. Αμέσως μετά την ενημέρωση και κατόπιν σχετικού αιτήματος από την οικογένεια, η οργάνωση προέβη στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της 15χρονης Παναγιώτας Π. Στην ανακοίνωσή του, το «Χαμόγελο του Παιδιού» υπογραμμίζει πως ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της ανήλικης σε κίνδυνο, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για τον άμεσο εντοπισμό της.

Η διαδρομή της Παναγιώτας και η δήλωση εξαφάνισης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που γνωστοποίησαν οι γονείς της 15χρονης Παναγιώτας, η νεαρή αναχώρησε χθες, δηλαδή την Τρίτη, από την οικία της. Η κατοικία της βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρηγανά, εντός της πόλης του Αγρινίου. Η κατεύθυνση που είχε λάβει η ανήλικη ήταν προς το γήπεδο του Παναιτωλικού.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο συγκεκριμένο σημείο, δηλαδή στο γήπεδο του Παναιτωλικού, υπήρξε συνάντηση της Παναγιώτας με μία φίλη της. Έκτοτε, τα ίχνη της 15χρονης έχουν χαθεί και αγνοείται. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, οι γονείς της προχώρησαν σε επίσημη δήλωση εξαφάνισης στην Αστυνομία, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα και οργανωμένα οι έρευνες για τον εντοπισμό της κόρης τους.

Τα χαρακτηριστικά της ανήλικης και ο ρουχισμός της

Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της, η 15χρονη Παναγιώτα Π. έχει ύψος 1,70 μέτρα. Διαθέτει αδύνατη σωματική διάπλαση, ενώ τα μαλλιά της είναι μαύρα και τα μάτια της καστανά. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα για να διευκολυνθεί η αναγνώρισή της.

Την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της, η ανήλικη φορούσε λευκή κοντομάνικη μπλούζα και γαλάζιο τζιν παντελόνι. Στα πόδια της είχε λευκά αθλητικά παπούτσια, ενώ κρατούσε μία κίτρινη τσάντα. Αυτά τα στοιχεία είναι κρίσιμα για όποιον ενδεχομένως την έχει δει ή έχει κάποια πληροφορία.

Έκκληση για παροχή πληροφοριών

Το οικογενειακό περιβάλλον της ανήλικης απευθύνει δραματική έκκληση προς όλους τους πολίτες. Ζητούν την παροχή οποιασδήποτε χρήσιμης πληροφορίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον ασφαλή εντοπισμό της Παναγιώτας. Οι γονείς της ζητούν από οποιονδήποτε γνωρίζει το παραμικρό να επικοινωνήσει χωρίς καθυστέρηση με τις αστυνομικές Αρχές, με την ελπίδα η κόρη τους να επιστρέψει γρήγορα και με ασφάλεια στο σπίτι της.

Οι πολίτες που ενδεχομένως διαθέτουν κάποια χρήσιμη πληροφορία καλούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά, όλο το 24ωρο, με την «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000». Εναλλακτικά, μπορούν να απευθυνθούν απευθείας στο «Χαμόγελο του Παιδιού», σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής ή να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή Missing Alert app, η οποία προσφέρει συνεχή ροή ενημέρωσης και δυνατότητα αναφοράς πληροφοριών.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis