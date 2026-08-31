Μπάρμαν ξύρισε το κεφάλι πελάτισσας στην Ταϊλάνδη μετά από λογαριασμό 1.800 δολαρίων

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα περιστατικό που έλαβε χώρα σε δημοφιλές μπαρ της Ταϊλάνδης, όπου ένας μπάρμαν ξύρισε το κεφάλι μιας γυναίκας πελάτισσας. Το συμβάν σημειώθηκε όταν η γυναίκα επιχείρησε να αποχωρήσει από το κατάστημα χωρίς να εξοφλήσει τον λογαριασμό της, ο οποίος ανερχόταν σε ένα σημαντικό ποσό, περίπου 1.800 δολάρια.

Το περιστατικό καταγράφηκε στις 25 Αυγούστου και, μετά τη δημοσιοποίηση οπτικού υλικού, προκάλεσε την άμεση παρέμβαση διαφόρων οργανώσεων. Οι οργανώσεις αυτές καταδίκασαν την ενέργεια, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη μεταχείριση ξεπερνά κάθε νόμιμο όριο και εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα των πράξεων που έλαβαν χώρα.

Το περιστατικό στο μπαρ και ο ανεξόφλητος λογαριασμός

Η γυναίκα, η οποία φέρεται να εισήλθε στο μπαρ χρησιμοποιώντας πλαστή ταυτότητα, προέβη σε εκτεταμένη κατανάλωση. Ο λογαριασμός της ανήλθε στο ποσό των 1.812 δολαρίων, το οποίο αντιστοιχεί περίπου σε 60.000 μπατ. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η κατανάλωση περιλάμβανε την αγορά ποτών για τους καλλιτέχνες του καταστήματος.

Όταν η γυναίκα προσπάθησε να αποχωρήσει από το μπαρ χωρίς να εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό, τα μέλη του προσωπικού του καταστήματος την ακινητοποίησαν. Κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησης, η ίδια δήλωσε αδυναμία να καταβάλει το συνολικό ποσό του λογαριασμού.

Η «συμφωνία» για το ξύρισμα του κεφαλιού

Μετά τη δήλωση αδυναμίας πληρωμής, η γυναίκα φέρεται να αποδέχτηκε μια πρόταση που της έγινε από τη διεύθυνση του μπαρ. Η πρόταση αυτή προέβλεπε το ξύρισμα του κεφαλιού της ως αντάλλαγμα, προκειμένου η επιχείρηση να μην ειδοποιήσει τις αρχές και να αποφύγει την εμπλοκή της αστυνομίας στο περιστατικό.

Στο οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε ευρέως και προκάλεσε τις αντιδράσεις, η γυναίκα εμφανίζεται να συναινεί στην αφαίρεση των μαλλιών της. Αμέσως μετά την υποτιθέμενη συναίνεση, ένας μπάρμαν χρησιμοποιεί ηλεκτρική μηχανή και κουρεύει γουλί τα μακριά μαλλιά της. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, τα μαλλιά αυτά προορίζονταν για δωρεά.

Έντονες αντιδράσεις και νομικές επισημάνσεις

Το συμβάν προκάλεσε άμεσες και έντονες αντιδράσεις από διάφορες οργανώσεις. Η Chalida «Ton Or» Phalamat, η οποία είναι ιδρύτρια της μη κυβερνητικής οργάνωσης Be One Foundation, καταδίκασε απερίφραστα την ενέργεια. Η κ. Phalamat σημείωσε με έμφαση πως η συγκεκριμένη πράξη ξεπερνά κάθε νόμιμο όριο και είναι απαράδεκτη.

Η ίδια υπογράμμισε πως, παρόλο που μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διασφαλίζει τα έσοδά της, η μεταχείριση που επιβλήθηκε στη γυναίκα είναι απόλυτα παράνομη. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η αφαίρεση των μαλλιών ενός ατόμου, ακόμη και αν αυτή γίνεται υπό καθεστώς πίεσης, μπορεί να στοιχειοθετήσει σοβαρά αδικήματα, όπως αυτά της επίθεσης, του εξαναγκασμού και της παράνομης κατακράτησης.

Η απάντηση της διεύθυνσης του μπαρ

Σε συνέχεια των έντονων αντιδράσεων και των καταγγελιών, η διοίκηση του μπαρ επικοινώνησε με την Chalida «Ton Or» Phalamat, εκφράζοντας τη συγγνώμη της για το περιστατικό. Οι υπεύθυνοι του καταστήματος παραδέχτηκαν ότι ο διευθυντής λειτούργησε παρορμητικά και υπό καθεστώς θυμού κατά τη διάρκεια του συμβάντος, αναγνωρίζοντας την ακατάλληλη αντίδραση.

Επιπλέον, οι υπεύθυνοι του μπαρ ανέφεραν ότι προτίθενται να έρθουν σε επαφή με την οικογένεια της γυναίκας. Σκοπός αυτής της επικοινωνίας είναι η διερεύνηση του ενδεχομένου καταβολής αποζημίωσης, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πράξης και να επέλθει μια μορφή επανόρθωσης για το συμβάν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta