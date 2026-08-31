Ο Νικ Καλάθης για τη νίκη επί της Ισπανίας: «Εκπροσωπώ την οικογένειά μου, κυρίως τον παππού μου»

Η Εθνική Ελλάδας κατάφερε να επικρατήσει της Ισπανίας σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, το οποίο κρίθηκε στην παράταση με τελικό σκορ 108-106. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Β' φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ, εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό θρίλερ, με την ελληνική ομάδα να βγάζει ψυχή στο παρκέ.

Ο Νικ Καλάθης, ο οποίος ξεχώρισε με την απόδοσή του, παραχώρησε δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα. Ο Έλληνας διεθνής αναφέρθηκε στην ατμόσφαιρα, τις δυσκολίες του ματς και την τιμή που νιώθει φορώντας τη φανέλα με το εθνόσημο, τονίζοντας τη σημασία της οικογένειάς του.

Η μεγάλη νίκη και η ατμόσφαιρα

Ο Νικ Καλάθης χαρακτήρισε το παιχνίδι ως «τρομερό ματς» και την ατμόσφαιρα ως «τρομερή». Ευχαρίστησε τους οπαδούς, επισημαίνοντας ότι ήταν ξανά στο πλευρό της ομάδας, όπως πάντα. Η νίκη αυτή ήταν κομβικής σημασίας, καθώς, όπως δήλωσε ο Καλάθης, «αν χάναμε μάλλον θα γνωρίζαμε τον αποκλεισμό».

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτό το αποτέλεσμα θα δώσει την απαραίτητη ώθηση στην ομάδα για τη συνέχεια. Η Εθνική ομάδα έδειξε χαρακτήρα και όλοι οι παίκτες έκαναν το «step-up», συνεισφέροντας στην επικράτηση επί της ισχυρής Ισπανίας.

Η απόδοση του Νικ Καλάθη

Ο Νικ Καλάθης ήταν ένας από τους διακριθέντες της αναμέτρησης, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 13 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Στις δηλώσεις του, περιέγραψε την προσωπική του προσπάθεια, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα. Πέθαινα στο παρκέ».

Αναφέρθηκε επίσης σε κάποιες στιγμές στο τελευταίο σουτ, όπου έκανε «μερικά λάθη». Ωστόσο, τόνισε ότι προσπάθησε να κάνει ό,τι μπορούσε στην άμυνα, ειδικά απέναντι στον Μπριθουέλα, ο οποίος έβαλε «μεγάλα σουτ». Στο τέλος, όπως είπε, κατάφερε να τον δυσκολέψει, κάτι που «δούλεψε για μας».

Οι δυσκολίες του αγώνα και η παράταση

Ο αγώνας ήταν ιδιαίτερα απαιτητικός, με τον Καλάθη να σημειώνει ότι η ομάδα «κολλήσαμε λίγο» στην τέταρτη περίοδο. Η Ισπανία άλλαξε την άμυνά της, γεγονός που δυσκόλεψε την ελληνική ομάδα. Παρά την αρχική δυσκολία, η Ελλάδα έδειξε αντοχή και πάλεψε μέχρι το τέλος.

Ο Καλάθης υπογράμμισε τη δυσκολία του να κερδίσεις στην παράταση, ειδικά όταν πιστεύεις ότι θα μπορούσες να έχεις κερδίσει στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Αναγνώρισε επίσης την αξία του αντιπάλου, λέγοντας ότι «η Ισπανία είναι τρομερή ομάδα, έδειξε χαρακτήρα».

Η τιμή της Εθνικής φανέλας

Ένα από τα πιο προσωπικά σημεία των δηλώσεων του Νικ Καλάθη αφορούσε την τιμή που νιώθει να αγωνίζεται για την Εθνική ομάδα. «Είναι τιμή μου να παίζω για την Εθνική», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «κάθε φορά που φοράω τη φανέλα εκπροσωπώ την οικογένειά μου, κυρίως τον παππού μου που σήμαινε πολλά για μένα».

Αυτή η δήλωση αναδεικνύει το προσωπικό κίνητρο και τη σύνδεση του αθλητή με τις ρίζες του, προσδίδοντας ένα ιδιαίτερο νόημα στην παρουσία του στο παρκέ και στην προσπάθειά του για την Εθνική Ελλάδας.

Ενέργεια και φυσική κατάσταση

Ο Νικ Καλάθης αναφέρθηκε και στην ενέργεια και τη φυσική του κατάσταση, παρά τα χρόνια. Δήλωσε ότι δεν μπορεί να πει πως έχει «καλή διατροφή» ή ότι «τρώει καλά».

Ωστόσο, τόνισε ότι είναι «ευλογημένος που έχω τέτοια ενέργεια από μικρός». Ο αθλητής εξέφρασε την αίσθηση ότι βρίσκεται ακόμα σε καλή κατάσταση, δηλώνοντας: «Ακόμη νιώθω ότι είμαι σε καλή κατάσταση, δεν με έχουν επηρεάσει τόσο τα χρόνια ακόμη».

Με πληροφορίες από: Gazzetta