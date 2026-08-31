Βασίλης Σπανούλης: «Όταν δεν πετυχαίνεις, όλοι είναι άσχετοι»

Η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ πέτυχε μια σημαντική νίκη επί της Ισπανίας με σκορ 108-106 στην παράταση, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Ο προπονητής της ομάδας, Βασίλης Σπανούλης, μετά το τέλος της αναμέτρησης στο «T-Center», σχολίασε τη σπουδαία επικράτηση, αλλά και την κριτική που δέχεται η Εθνική.

Η μεγάλη νίκη επί της Ισπανίας

Η αναμέτρηση με την Ισπανία χαρακτηρίστηκε ως ένα «do or die» παιχνίδι για την Εθνική μας, καθώς ήταν κρίσιμη για τη συνέχιση των ελπίδων πρόκρισης στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Ο Βασίλης Σπανούλης τόνισε ότι η ομάδα δεν είχε παίξει καλά στα προηγούμενα παιχνίδια και υπήρχε η επιθυμία να αντιδράσει με περηφάνια απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο.

Ο ίδιος περιέγραψε τον αγώνα ως ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχει ζήσει είτε ως προπονητής είτε ως παίκτης. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ελλάδα άξιζε τη νίκη, παρά τον σεβασμό προς την Ισπανία, η οποία πάλεψε μέχρι το τέλος και πέτυχε μεγάλα σουτ.

Η μάχη για την πρόκριση και η προσπάθεια των παικτών

Ο προπονητής υπογράμμισε την ανάγκη για «μεγάλη καρδιά» προκειμένου να κερδηθούν τέτοια παιχνίδια, καθώς και την αναγκαιότητα για ισορροπία. Χαρακτήρισε τη νίκη αυτή ως πολύ σημαντική, η οποία αναμένεται να δώσει ώθηση στην ομάδα για τη συνέχεια των προκριματικών.

Ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε στην ψυχή που κατέθεσαν οι παίκτες, με τον καθένα να δίνει κάτι από τον εαυτό του. Ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως τον Ντίνο που αγωνίστηκε με κράμπες και τον Χαραλαμπόπουλο που έπαιξε χωρίς προπόνηση. Συμπλήρωσε πως η ομάδα έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι και απέδειξε ότι, αν είναι συγκεντρωμένη, μπορεί να κοντράρει και να κερδίσει οποιονδήποτε αντίπαλο.

Η κριτική στον αθλητισμό και η ενότητα

Σχετικά με την κριτική που ασκείται στην Εθνική ομάδα, ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε ότι είναι μέρος του αθλητισμού και του μπάσκετ, και ο ίδιος ποτέ δεν είχε πρόβλημα με αυτήν. Ωστόσο, εξέφρασε την άποψη ότι κάποιες φορές η κριτική υπερβαίνει τα όρια της σωστής κριτικής, οδηγώντας σε διαχωρισμούς μέσω «ομάδων», με αναφορές σε «κίτρινο, μαύρο, κόκκινο, πράσινο».

Ο προπονητής τόνισε εμφατικά ότι η Εθνική ομάδα είναι πάνω από όλα και πάνω από τον καθένα. Υπενθύμισε παλαιότερες επιτυχίες, όπως το μετάλλιο μετά από 16 χρόνια ή η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επέκρινε όσους «περιμένουν σαν σαλιγκάρια στη γωνία να ασκήσουν κριτική» και υποστήριξε ότι η κριτική υπερβαίνει τα όρια όταν στοχοποιούνται άνθρωποι λόγω των ομάδων τους.

Η πατριωτική στάση και οι δυσκολίες των «παραθύρων»

Ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε ότι θα μπορούσε να είχε αποχωρήσει μετά την κατάκτηση του μεταλλίου, αλλά παρέμεινε λόγω του πατριωτισμού του. Υπογράμμισε ότι δεν είναι δυνατόν να πετυχαίνεις πάντα, και όταν δεν έρχεται η επιτυχία, «όλοι είναι άσχετοι». Κάλεσε σε ενότητα, αναρωτώμενος αν με αυτή τη νοοτροπία θα πάει μπροστά η ομάδα.

Αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες των «παραθύρων» των προκριματικών, επισημαίνοντας ότι είναι δύσκολα για όλους και ότι η ομάδα αλλάζει κάθε φορά. Εξήγησε ότι υπάρχει ένα «παράθυρο» όταν οι παίκτες είναι κουρασμένοι από όλη τη σεζόν και ένα άλλο πριν αρχίσει η σεζόν, καθιστώντας την κατάσταση όχι εύκολη. Ο ίδιος δήλωσε πως είναι ισορροπημένος άνθρωπος και αυτό επιθυμεί και από τους παίκτες του.

Η τακτική προσέγγιση και η ψυχή της ομάδας

Ο προπονητής της Εθνικής αναφέρθηκε στην τακτική προσέγγιση του αγώνα, δηλώνοντας ότι μετά την αναμέτρηση με την Ουκρανία παρακολούθησαν πολύ βίντεο και καθόρισαν τον τρόπο παιχνιδιού τους. Είχαν πολύ καλή στόχευση και κατάφεραν να χτυπήσουν τις αδυναμίες της εξαιρετικής ομάδας της Ισπανίας.

Ο Βασίλης Σπανούλης γνώριζε ότι οι παίκτες θα κουραστούν, αλλά εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτή η ομάδα, μετά από δύο με τρεις μήνες, θα είχε «άλλα πνευμόνια». Τέλος, ανέφερε ότι γνώριζε πως οι αντίπαλοι θα έκαναν φάουλ και παγίδα, δίνοντας την μπάλα στον ...

Με πληροφορίες από: Gazzetta