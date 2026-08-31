Τρόμος σε λούνα παρκ της Βρετανίας: Επιβάτες εγκλωβίστηκαν σε τρενάκι ύψους 15 μέτρων

Στιγμές αγωνίας βίωσαν 27 επιβάτες σε θεματικό πάρκο στο Λόουεστοφτ του Σάφολκ, στη Βρετανία. Το τρενάκι Wipeout, στο οποίο επέβαιναν, ακινητοποιήθηκε ξαφνικά πάνω στις ράγες, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να βρεθούν εγκλωβισμένοι σε ύψος περίπου 15 μέτρων. Η επιχείρηση διάσωσης από την πυροσβεστική ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χωρίς να αναφερθεί κανένας τραυματισμός.

Το περιστατικό στο θεματικό πάρκο Pleasurewood Hills

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στο θεματικό πάρκο Pleasurewood Hills, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Λόουεστοφτ, στο Σάφολκ της Βρετανίας. Συνολικά 27 άτομα βρέθηκαν εγκλωβισμένα στο τρενάκι Wipeout, όταν αυτό ακινητοποιήθηκε απρόοπτα πάνω στις ράγες του. Το σημείο όπου σταμάτησε το τρενάκι βρισκόταν σε ύψος περίπου 15 μέτρων από το έδαφος.

Μία θετική εξέλιξη μέσα στην αγωνία ήταν ότι τα βαγόνια του τρενάκι δεν σταμάτησαν σε ανάποδη θέση. Αυτό συνέβαλε στην ασφάλεια των επιβατών κατά τη διάρκεια του εγκλωβισμού τους. Εικόνες που καταγράφηκαν από το σημείο έδειχναν τους επιβάτες δεμένους με τις ζώνες ασφαλείας τους, ενώ το τρενάκι παρέμενε ακίνητο πάνω στις ράγες.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβατών

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στο θεματικό πάρκο για να ξεκινήσουν την επιχείρηση απεγκλωβισμού. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απομακρύνουν με ασφάλεια όλους τους εγκλωβισμένους επιβάτες. Η μεταφορά τους στο έδαφος πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, όπως εναέρια σκάλα και ανυψωτική πλατφόρμα τύπου ψαλιδιού.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, πυροσβέστες διακρίνονταν να εργάζονται πάνω σε γερανούς, παρέχοντας υποστήριξη και συνδράμοντας ενεργά στον απεγκλωβισμό των ατόμων. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς να αναφερθεί κανένας τραυματισμός μεταξύ των 27 επιβατών, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή έκβασή της.

Το τρενάκι Wipeout: Χαρακτηριστικά και ιστορία

Το τρενάκι Wipeout, το οποίο αποτέλεσε το επίκεντρο του περιστατικού, τέθηκε σε λειτουργία το 2007. Από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του, είχε χαρακτηριστεί ως «το ψηλότερο, ταχύτερο και πιο ακραίο αξιοθέατο στην Ανατολική Αγγλία», προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών στο θεματικό πάρκο.

Πρόκειται για μία εντυπωσιακή κατασκευή, καθώς το τρενάκι έχει ύψος που ξεπερνά τα 40 μέτρα. Επιπλέον, είναι σχεδιασμένο να αναπτύσσει υψηλές ταχύτητες, φτάνοντας έως και τα 80 χιλιόμετρα την ώρα, προσφέροντας μια δυναμική εμπειρία στους λάτρεις των extreme παιχνιδιών.

Προηγούμενα περιστατικά ακινητοποίησης

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόσφατο συμβάν δεν είναι το πρώτο περιστατικό ακινητοποίησης που καταγράφεται στο συγκεκριμένο τρενάκι. Τον Ιούλιο του 2024, το Wipeout είχε σταματήσει ξανά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, δημιουργώντας ανησυχία στους τότε επιβάτες.

Τότε, εκπρόσωπος του πάρκου είχε περιγράψει το περιστατικό ως «προσωρινή διακοπή λειτουργίας». Οι επιβάτες της προηγούμενης φοράς είχαν επιστρέψει στον σταθμό και είχαν αποβιβαστεί με ασφάλεια μέσα σε 22 λεπτά από την ακινητοποίηση. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Lowestoft Journal», ο εκπρόσωπος του πάρκου είχε τονίσει ότι «το σύστημα ασφαλείας στο τρενάκι λειτούργησε όπως είχε σχεδιαστεί και σε καμία στιγμή δεν τέθηκε σε κίνδυνο κανένας επισκέπτης».

Με πληροφορίες από: Topontiki