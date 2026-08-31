Ακυβέρνητο ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκε στη Σύμη

Συναγερμός σήμανε στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Σύμης, όταν εντοπίστηκε ακυβέρνητο ιστιοφόρο σκάφος. Το σκάφος, που έφερε σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, είχε παρουσιάσει μηχανική βλάβη και επέβαιναν σε αυτό δύο αλλοδαποί. Άμεσα κινητοποιήθηκαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή συνοδεία του στο λιμάνι του νησιού.

Ο εντοπισμός του ακυβέρνητου σκάφους

Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε μετά τον εντοπισμό ενός ακυβέρνητου ιστιοφόρου σκάφους στη θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται ανατολικά της Σύμης. Το σκάφος, το οποίο έφερε τη σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου, τράβηξε την προσοχή των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς φαινόταν να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στην πλεύση του. Στο ιστιοφόρο επέβαιναν δύο αλλοδαποί, οι οποίοι βρέθηκαν σε δύσκολη θέση εν πλω.

Ο εντοπισμός του ακυβέρνητου ιστιοφόρου προκάλεσε άμεση αντίδραση από το Λιμενικό Σώμα, το οποίο έθεσε σε εφαρμογή τις διαδικασίες για την παροχή βοήθειας. Η κατάσταση του σκάφους απαιτούσε άμεση παρέμβαση, καθώς η αδυναμία του να πλεύσει αυτόνομα δημιουργούσε κίνδυνο για τους επιβαίνοντες και τη θαλάσσια ασφάλεια στην περιοχή.

Η μηχανική βλάβη και η αδυναμία πλεύσης

Η βασική αιτία που οδήγησε το ιστιοφόρο σκάφος να καταστεί ακυβέρνητο ήταν μια μηχανική βλάβη που παρουσίασε. Αυτή η δυσλειτουργία κατέστησε αδύνατη τη συνέχιση της πορείας του σκάφους, αφήνοντάς το στο έλεος των θαλάσσιων ρευμάτων και των ανέμων. Η βλάβη εκδηλώθηκε κοντά στη Σύμη, γεγονός που επέτρεψε την σχετικά γρήγορη κινητοποίηση των τοπικών λιμενικών δυνάμεων.

Λόγω της μηχανικής βλάβης, το ιστιοφόρο δεν μπορούσε να πλεύσει με τους δικούς του πόρους, καθιστώντας απαραίτητη την άμεση συνδρομή από εξωτερικούς παράγοντες. Οι δύο αλλοδαποί επιβαίνοντες βρέθηκαν αντιμέτωποι με την απώλεια ελέγχου του σκάφους τους, γεγονός που σήμανε συναγερμό για την ασφάλειά τους.

Η άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος

Μετά τον εντοπισμό του ακυβέρνητου σκάφους και την ενημέρωση για τη μηχανική του βλάβη, στελέχη του Λιμενικού Σώματος κινητοποιήθηκαν άμεσα. Οι λιμενικοί προσέγγισαν το ιστιοφόρο, παρέχοντας την απαραίτητη συνδρομή στους δύο επιβαίνοντες. Η επιχείρηση επικεντρώθηκε στην ασφαλή διαχείριση της κατάστασης και την αποφυγή περαιτέρω κινδύνων.

Το Λιμενικό Σώμα ανέλαβε τη συνοδεία του ιστιοφόρου σκάφους, διασφαλίζοντας ότι θα έφτανε με ασφάλεια στον προορισμό του. Η συνοδεία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, οδηγώντας το ακυβέρνητο σκάφος και τους επιβαίνοντες του στο λιμάνι της Σύμης, όπου και ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης και παροχής βοήθειας.

Ασφαλής κατάπλους και καλή υγεία των επιβαινόντων

Χάρη στην άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση των στελεχών του Λιμενικού Σώματος, το ιστιοφόρο σκάφος κατέπλευσε χωρίς κανένα πρόβλημα στο λιμάνι της Σύμης. Ο ασφαλής κατάπλους του σκάφους σήμανε το τέλος της περιπέτειας για τους δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες.

Οι δύο επιβαίνοντες του ιστιοφόρου είναι καλά στην υγεία τους, γεγονός που επιβεβαιώθηκε μετά την άφεσή τους στο λιμάνι. Η έγκαιρη ανταπόκριση και οι ενέργειες του Λιμενικού Σώματος συνέβαλαν καθοριστικά στην αίσια έκβαση του περιστατικού, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των ατόμων που βρίσκονταν επί του σκάφους.

Οι καιρικές συνθήκες κατά την επιχείρηση

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης και συνοδείας του ακυβέρνητου ιστιοφόρου, οι καιρικές συνθήκες στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Σύμης ήταν σχετικά ήπιες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έπνεαν δυτικοί άνεμοι, με την έντασή τους να φτάνει τα 3 μποφόρ. Αυτές οι συνθήκες δεν δημιούργησαν επιπλέον προβλήματα ή δυσκολίες στην επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος.

Οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες συνέβαλαν στην ομαλή διεξαγωγή της επιχείρησης, επιτρέποντας στα στελέχη του Λιμενικού να προσεγγίσουν και να συνοδεύσουν το ιστιοφόρο με μεγαλύτερη ευκολία. Η απουσία ισχυρών ανέμων ή θαλασσοταραχής ήταν ένας παράγοντας που βοήθησε στην επιτυχή ολοκλήρωση της παρέμβασης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos