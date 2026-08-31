Συνεχίζεται το θρίλερ στην υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε κατεψυγμένο εντός βαλίτσας σε διαμέρισμα της Κυψέλης, την Κυριακή 30 Αυγούστου 2026. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το βρέφος έφερε πάνω από 10 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του, γεγονός που αναμένεται να διευρύνει το κατηγορητήριο. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις, ενώ οι απολογίες των τριών βασικών υπόπτων έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026.

Η ανακάλυψη του νεκρού βρέφους και οι πρώτες συλλήψεις

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, 30 Αυγούστου, όταν αστυνομικοί έφτασαν σε διαμέρισμα της Κυψέλης, παρουσία του διαχειριστή του ακινήτου. Σύμφωνα με την περιγραφή του διαχειριστή, αντί για τα δύο άτομα που είχαν δηλωθεί στην πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, εντοπίστηκαν συνολικά έξι άτομα μέσα στο σπίτι. Μάλιστα, μπροστά στα μάτια του, ένας 26χρονος φέρεται να χτυπούσε μία ανήλικη κοπέλα.

Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν 43χρονο Έλληνα, μία 38χρονη Γερμανίδα, έναν 26χρονο Αφγανό και τρία ανήλικα παιδιά ηλικίας 9, 12 και 15 ετών. Ο 26χρονος δήλωσε σύντροφος της 15χρονης, η οποία είναι έγκυος. Στους δύο άνδρες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων: του 43χρονου, της 38χρονης, του 26χρονου και της 15χρονης.

Σοκαριστικά ευρήματα και ιατροδικαστική εξέταση

Τα ευρήματα από το διαμέρισμα της Κυψέλης είναι σοκαριστικά. Το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε σε μία ροζ βαλίτσα, μέσα σε γυάλα, τυλιγμένο σε κόκκινο ισοθερμικό σάκο και σε κατάσταση ψύξης. Πάνω από τον σάκο υπήρχαν σακούλα σκουπιδιών και περιτύλιγμα με κόκκινη ουσία, η οποία πιθανότατα είναι αίμα.

Η ιατροδικαστική εξέταση στο βρέφος αποκάλυψε περισσότερα από 10 τραύματα στην πλάτη του, που φέρεται να έχουν προκληθεί από αιχμηρό αντικείμενο. Λόγω της διατήρησής του σε κατάψυξη, δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος του θανάτου και η ακριβής ηλικία του. Αναμένεται να παραγγελθεί εξέταση DNA για το ζευγάρι και τα τρία ανήλικα παιδιά, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συγγενικές σχέσεις.

Οι αλλόκοτοι ισχυρισμοί του 43χρονου

Ο 43χρονος άνδρας, που φέρεται ως πατέρας του βρέφους, αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τη δολοφονία. Στις καταθέσεις του, φέρεται να έχει διατυπώσει σειρά αλλόκοτων ισχυρισμών. Μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι το μωρό έκλαιγε σχεδόν ασταμάτητα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «κοιμόταν μία ώρα και τις άλλες 23 ώρες της ημένας έκλαιγε».

Στη συνέχεια, ο 43χρονος ισχυρίστηκε ότι το νεκρό βρέφος δεν ήταν δικό του. Υποστήριξε ότι κατά τη γέννηση, οι «Ιλλουμινάτι» μπήκαν στο μαιευτήριο και αντάλλαξαν το παιδί με ένα άλλο, το οποίο ήταν «δαιμονισμένο».

Το σκοτεινό προφίλ και τα ευρήματα στο διαμέρισμα

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει και οι λογαριασμοί του 43χρονου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο άνδρας αναρτούσε εικόνες και βίντεο που είχαν δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη, στις οποίες παρουσίαζε τον εαυτό του σε ρόλους που παρέπεμπαν σε εγκληματική δράση και παραβατικότητα. Σε ορισμένες από αυτές τις ψηφιακές δημιουργίες εμφανίζεται ως τρομοκράτης, συμμορίτης, φυλακισμένος, πυγμάχος και τράπερ, ενώ σε άλλη παρουσιάζεται ως χαρακτήρας από τη σειρά ηλεκτρονικών παιχνιδιών Grand Theft Auto.

Επίσης, σε άλλες εικόνες εμφανίζεται ως εκπαιδευτής άγριων σκύλων, ενώ υπάρχει και ψηφιακή σκηνή στην οποία παρουσιάζεται να συλλαμβάνεται από αστυνομικούς. Οι αναρτήσεις αυτές εξετάζονται από τις αρχές για να σχηματιστεί πληρέστερη εικόνα για το προφίλ και τις δραστηριότητες του 43χρονου. Στις αποσκευές του ζευγαριού οι αστυνομικοί εντόπισαν επτά σεξουαλικά βοηθήματα, μία μαύρη μάσκα, μία κάμερα, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και ένα στικάκι αποθήκευσης υλικού. Το υλικό των καμερών θα ελεγχθεί, ενώ ερευνάται αν το σπίτι λειτουργούσε ως κοινόβιο και αν εισέρχονταν και άλλα άτομα που δεν ανήκαν στην οικογένεια.

Οι διώξεις και η συνέχεια της έρευνας

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν αρχικά δύο ξεχωριστές δικογραφίες: δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών και ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού. Ωστόσο, μετά τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, αναμένεται αναβάθμιση και διεύρυνση του κατηγορητηρίου.

Μετά τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν από τον εισαγγελέα, οι τρεις συλληφθέντες (ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύζυγός του και ο 26χρονος Αφγανός σύντροφος της 15χρονης κόρης τους) οδηγήθηκαν στον Ανακριτή. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, χαρακτήρισε την υπόθεση ιδιαίτερα περίπλοκη και πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα, τονίζοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και κάθε νέο στοιχείο εξετάζεται με προσοχή. Πρώτη προτεραιότητα των αρχών είναι να εξιχνιαστεί η ανθρωποκτονία του βρέφους και να διαπιστωθεί ποιος ή ποιοι ευθύνονται για τον θάνατό του, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην κατάσταση των ανήλικων παιδιών που βρέθηκαν στο διαμέρισμα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki, Ieidiseis