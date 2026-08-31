Πρεμιέρα για το «Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ.»: Drones, τεχνητή νοημοσύνη και 138 αστυνομικοί απέναντι στο κυκλοφοριακό

Ένας νέος τρόπος αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού προβλήματος της Αττικής τίθεται σε εφαρμογή από την Ελληνική Αστυνομία, με την πρεμιέρα του συστήματος «Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ.» την 1η Σεπτεμβρίου. Το σύστημα αυτό βγαίνει στους δρόμους, επιστρατεύοντας 138 αστυνομικούς, 10 drones και ένα εκτεταμένο δίκτυο εκατοντάδων καμερών, τα οποία συνδέονται απευθείας με το επιχειρησιακό κέντρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ). Η πρωτοβουλία αυτή, γνωστή ως Κεντρική Ομάδα Μέτρων Βελτίωσης Οδικής Συμφόρησης, εντάσσεται στο ευρύτερο νέο σύστημα «Traffic Commander».

Ο βασικός στόχος του νέου συστήματος

Η βασική αλλαγή που φέρνει το «Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ.» είναι η δυνατότητα της Ελληνικής Αστυνομίας να παρακολουθεί συνολικά και σε πραγματικό χρόνο την κυκλοφοριακή κατάσταση στους δρόμους του λεκανοπεδίου. Αυτό επιτρέπει την άμεση επέμβαση πριν ένα μεμονωμένο περιστατικό, όπως ένα τροχαίο ατύχημα ή μια βλάβη οχήματος, εξελιχθεί σε γενικευμένο μποτιλιάρισμα.

Ο νέος μηχανισμός έχει ως στόχο να περιορίσει το «ντόμινο» των καθυστερήσεων που μπορεί να προκληθεί. Για παράδειγμα, ένα όχημα που έχει μείνει από βλάβη ή οποιοδήποτε άλλο εμπόδιο σε έναν κεντρικό δρόμο μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να δημιουργήσει μεγάλες ουρές και να μεταφέρει το πρόβλημα σε γειτονικούς οδικούς άξονες.

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κυκλοφορίας

Η εικόνα και τα δεδομένα θα συγκεντρώνονται στον Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας, ο οποίος βρίσκεται στη ΓΑΔΑ. Εκεί, θα καταλήγουν στοιχεία από συνολικά 24 διαφορετικές πηγές πληροφοριών, επιτρέποντας στους αξιωματικούς να γνωρίζουν άμεσα πού υπάρχει πρόβλημα και ποια είναι η αιτία του.

Στο σύστημα εντάσσονται 235 κάμερες κυκλοφορίας, δεδομένα που αφορούν τροχαία ατυχήματα και άλλα περιστατικά, πληροφορίες σχετικά με έργα που εκτελούνται στους δρόμους, καθώς και στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες. Επιπλέον, συλλέγονται δεδομένα από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και οι αναφορές των αστυνομικών που βρίσκονται διαρκώς στο οδικό δίκτυο. Παράλληλα, δέκα drones θα επιτηρούν την κυκλοφορία από αέρος, στέλνοντας ζωντανή εικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο. Για την επεξεργασία του μεγάλου όγκου πληροφοριών, θα χρησιμοποιείται και τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο τον γρηγορότερο εντοπισμό των σημείων όπου αρχίζει να δημιουργείται κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Ο ρόλος των αστυνομικών και η άμεση επέμβαση

Όταν διαπιστώνεται ένα πρόβλημα στους δρόμους, μοτοσικλετιστές της νέας ομάδας θα κατευθύνονται άμεσα στο σημείο. Ο ρόλος τους δεν θα περιορίζεται στην καταγραφή του περιστατικού. Θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και, όταν κρίνεται απαραίτητο, να παρεμβαίνουν ακόμη και στη διαχείριση των φωτεινών σηματοδοτών. Αυτή η παρέμβαση έχει ως στόχο την ταχύτερη αποσυμφόρηση του δρόμου.

Το μεγαλύτερο βάρος της προσπάθειας πέφτει στις κύριες αρτηρίες, όπου ένα τροχαίο ατύχημα ή μια βλάβη οχήματος είναι αρκετή για να προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις και να επηρεάσει σημαντικά την κυκλοφορία.

Οι οδικές αρτηρίες που θα παρακολουθούνται στενά

Μεταξύ των δρόμων που θα παρακολουθούνται στενά από το νέο σύστημα είναι οι λεωφόροι Κηφισίας, Συγγρού, Αλεξάνδρας, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, Αθηνών, Σχιστού και Μεσογείων. Επίσης, στην παρακολούθηση περιλαμβάνονται η Βασιλίσσης Σοφίας, η Πανεπιστημίου, η Αρδηττού και η Ακτή Μιαούλη. Η συστηματική επιτήρηση αυτών των κεντρικών οδικών αξόνων αναμένεται να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας και στην άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis