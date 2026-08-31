Οδηγός Porsche γκαζώνει ενώ το αυτοκίνητο ρυμουλκείται στο Λος Άντζελες

Μια απίστευτη σκηνή καταγράφηκε στις 28 Αυγούστου στην περιοχή του Γκλέντεϊλ, στο Λος Άντζελες, όταν ο οδηγός μιας Porsche αποφάσισε να πατήσει γκάζι την ώρα που το πανάκριβο αυτοκίνητό του βρισκόταν συνδεδεμένο με γερανό και επρόκειτο να ρυμουλκηθεί. Η κίνηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα ο οδηγός να καταφέρει να φύγει, προκαλώντας ωστόσο σοβαρές ζημιές στο όχημα και στον μηχανισμό ρυμούλκησης. Το περιστατικό προκάλεσε πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου και κυκλοφόρησε το σχετικό βίντεο.

Η απρόσμενη κίνηση του οδηγού στο Γκλέντεϊλ

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή του Γκλέντεϊλ, στις 28 Αυγούστου. Η Porsche, η οποία σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες ήταν ένα μοντέλο Panamera, είχε ήδη συνδεθεί με τον βραχίονα του γερανού. Ενώ το όχημα βρισκόταν πάνω στον γερανό και ήταν έτοιμο για ρυμούλκηση, ο οδηγός του έκανε μια εντελώς απρόσμενη κίνηση.

Όπως φαίνεται καθαρά στο βίντεο που διαδόθηκε ευρέως στα social media, ο οδηγός έβαλε μπροστά τη μηχανή του αυτοκινήτου και επιτάχυνε απότομα. Η ενέργεια αυτή είχε ως συνέπεια να παρασύρει μαζί του ολόκληρο τον μηχανισμό ρυμούλκησης, ο οποίος ήταν συνδεδεμένος με το όχημα.

Σημαντικές ζημιές στην Porsche

Η προσπάθεια διαφυγής του οδηγού, αν και επιτυχής ως προς την απομάκρυνση του αυτοκινήτου από τον γερανό, είχε σημαντικό κόστος για το ίδιο το όχημα. Ο πίσω προφυλακτήρας της Porsche υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια της απρόσμενης αυτής ενέργειας.

Επιπλέον, φαίνεται πως προκλήθηκαν προβλήματα και σε άλλα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου, πέραν της οπτικής ζημιάς στον προφυλακτήρα. Παρά τις εκτεταμένες αυτές καταστροφές, ο οδηγός κατάφερε τελικά να απελευθερώσει την Porsche από τον γερανό και να απομακρυνθεί από το σημείο του περιστατικού.

Η αξία του οχήματος και η απόφαση του οδηγού

Η Porsche Panamera, το συγκεκριμένο μοντέλο που ενεπλάκη στο περιστατικό, είναι ένα πολυτελές αυτοκίνητο του οποίου η αξία μπορεί να ξεπερνά τα 100.000 δολάρια. Το υψηλό κόστος του οχήματος καθιστά ακόμη πιο εντυπωσιακή την απόφαση του οδηγού να ρισκάρει τόσο μεγάλες ζημιές προκειμένου να αποφύγει τη ρυμούλκηση.

Η πράξη του οδηγού να θέσει σε κίνδυνο ένα τόσο ακριβό αυτοκίνητο για να απομακρυνθεί από τον γερανό, υπογραμμίζει την αποφασιστικότητά του να μην επιτρέψει τη ρυμούλκηση, ανεξαρτήτως του κόστους σε υλικές ζημιές.

Αδιευκρίνιστη η αιτία της ρυμούλκησης

Το βίντεο του περιστατικού προκάλεσε έντονο διάλογο και πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρκετοί χρήστες εξέφρασαν την άποψη ότι το αυτοκίνητο επρόκειτο να κατασχεθεί, υποστηρίζοντας πως ο ιδιοκτήτης δεν είχε πληρώσει τις δόσεις του οχήματος.

Ωστόσο, αυτή η εκδοχή δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ως η αιτία της ρυμούλκησης. Άλλοι χρήστες των social media υποστήριξαν ότι η Porsche μπορεί να είχε απομακρυνθεί από το σημείο επειδή ήταν παράνομα σταθμευμένη. Έτσι, ο πραγματικός λόγος που οδήγησε στην προσπάθεια ρυμούλκησης του οχήματος παραμένει ασαφής.

Αυτό που καταγράφεται ξεκάθαρα, πάντως, είναι η αποφασιστική και ριψοκίνδυνη προσπάθεια του οδηγού να απομακρύνει το αυτοκίνητο με κάθε τρόπο και με κάθε κόστος, όπως αποτυπώνεται και στο βίντεο που κοινοποιήθηκε από τον χρήστη Michael Chen (@kakonauto).

Με πληροφορίες από: Gazzetta