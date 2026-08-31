Ένα ξεχασμένο λαχείο 466.000 ευρώ βρέθηκε λίγο πριν λήξει η προθεσμία

Μια απίστευτη ιστορία έρχεται στο φως από το Κεμπέκ του Καναδά, όπου ένα ζευγάρι βρέθηκε αντιμέτωπο με μια αναπάντεχη έκπληξη. Εντόπισαν ένα τυχερό λαχείο αξίας περίπου 466.000 ευρώ, σχεδόν έναν χρόνο μετά την κλήρωση, λίγο πριν αυτό χάσει οριστικά την αξία του. Η ανακάλυψη αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα μιας απλής οικογενειακής στιγμής, η οποία αποδείχθηκε καθοριστική.

Η αγορά και η... λήθη του λαχείου

Οι πρωταγωνιστές της ιστορίας, η Νικόλ Πενό και ο Ρότζερ Λαρόκ, είχαν προμηθευτεί το εν λόγω λαχείο την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του 2018. Το λαχείο αφορούσε την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου του ίδιου έτους. Ωστόσο, μετά την αγορά του, το εισιτήριο κατέληξε μέσα στις σελίδες ενός βιβλίου.

Το ζευγάρι, στην πορεία, ξέχασε εντελώς την ύπαρξη του λαχείου, με αποτέλεσμα αυτό να παραμείνει κρυμμένο για σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο. Δεν είχαν καμία επίγνωση ότι στην κατοχή τους βρισκόταν ένα εισιτήριο που τους έκανε πλουσιότερους κατά περίπου 466.000 ευρώ.

Η απρόσμενη ανακάλυψη

Η μοίρα, όμως, είχε άλλα σχέδια. Σχεδόν έναν χρόνο μετά την κλήρωση, μια καθημερινή οικογενειακή ανάγκη οδήγησε στην αποκάλυψη του ξεχασμένου λαχείου. Ο εγγονός του ζευγαριού χρειάστηκε ένα βιβλίο με θέμα την Ιαπωνία, προκειμένου να προετοιμάσει μια σχολική εργασία.

Καθώς η Νικόλ αναζητούσε το συγκεκριμένο βιβλίο για να βοηθήσει τον εγγονό της, εντόπισε ανάμεσα στις σελίδες του το παλιό λαχείο. Εκείνη τη στιγμή, η ίδια δεν γνώριζε την τεράστια αξία του εισιτηρίου που κρατούσε στα χέρια της.

Η αγωνία της προθεσμίας

Μετά την ανακάλυψη, το ζευγάρι αποφάσισε να ελέγξει τους αριθμούς της κλήρωσης. Η έκπληξη ήταν τεράστια όταν διαπίστωσαν ότι το λαχείο τους ήταν πράγματι το νικητήριο. Ωστόσο, η αρχική χαρά γρήγορα μετατράπηκε σε αγωνία, καθώς η Νικόλ έσπευσε να ελέγξει στην ιστοσελίδα της Loto-Québec την προθεσμία διεκδίκησης των χρημάτων.

Τότε συνειδητοποίησαν ότι η προθεσμία πλησίαζε επικίνδυνα. Σύμφωνα με τους κανονισμούς στο Κεμπέκ, η προθεσμία για τη διεκδίκηση ενός μεγάλου επάθλου είναι 365 ημέρες από την ημερομηνία της κλήρωσης. Το ζευγάρι είχε στη διάθεσή του λιγότερες από επτά ημέρες για να εξαργυρώσει το νικητήριο λαχείο, το οποίο κινδύνευε να χάσει οριστικά την αξία του λόγω της λήθης.

Ο καθοριστικός ρόλος του εγγονού

Η Νικόλ Πενό αναγνώρισε αργότερα πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος του εγγονού της σε αυτή την εξέλιξη. Όπως δήλωσε, αν ο εγγονός της δεν της είχε ζητήσει το συγκεκριμένο βιβλίο για την εργασία του, είναι πολύ πιθανό το λαχείο να παρέμενε κρυμμένο.

Σε αυτή την περίπτωση, η προθεσμία θα είχε παρέλθει, και το ζευγάρι θα είχε χάσει οριστικά το δικαίωμα να διεκδικήσει το μεγάλο χρηματικό έπαθλο. Η τυχαία αυτή συγκυρία αποδείχθηκε σωτήρια για τους δύο τυχερούς.

Η επιτυχής διεκδίκηση του επάθλου

Τελικά, παρά την αγωνία και την πίεση του χρόνου, το ζευγάρι από το Κεμπέκ κατάφερε να διεκδικήσει εγκαίρως το έπαθλο. Πρόλαβαν να ολοκληρώσουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες εντός της προθεσμίας.

Έτσι, η Νικόλ Πενό και ο Ρότζερ Λαρόκ εισέπραψαν τα περίπου 466.000 ευρώ, ποσό που τους άλλαξε τη ζωή, χάρη σε μια σειρά από απίστευτες συμπτώσεις και την αρωγή του εγγονού τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta