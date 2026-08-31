Οι πρώην σύζυγοι μιλούν για τη σχέση της νεκρής νοσηλεύτριας στη Σύρο με τον άνδρα που την σκότωσε

Οι αρχές στη Σύρο συνεχίζουν τις προσπάθειες να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δολοφονήθηκε η νοσηλεύτρια του ΕΚΑΒ, καθώς τα δύο εμπλεκόμενα άτομα, η νοσηλεύτρια και ο 40χρονος άνδρας, γνωρίζονταν. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι πρώην σύζυγοι τόσο του θύματος όσο και του κατηγορούμενου κατέθεσαν, παρέχοντας στοιχεία για την προϋπάρχουσα σχέση μεταξύ τους.

Η οικογενειακή σύνδεση των δύο πλευρών

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των πρώην συζύγων, ο 40χρονος γνώριζε τη νοσηλεύτρια που βρέθηκε στο σπίτι του κρατώντας μαχαίρι. Η γνωριμία τους προέκυπτε από το γεγονός ότι τα παιδιά τους, και ειδικότερα οι κόρες τους, έκαναν στενή παρέα. Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε, οι κόρες τους ήταν σαν ξαδέρφες, καθώς υπάρχει συγγενική σχέση μεταξύ των οικογενειών των πρώην συζύγων.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος ξάδερφος της πρώην γυναίκας του θύματος έχει παντρευτεί την πρώην γυναίκα του 40χρονου κατηγορούμενου, δημιουργώντας έναν δεσμό που συνέδεε τις δύο οικογένειες.

Οι δηλώσεις του πρώην συζύγου της νοσηλεύτριας

Ο πρώην σύζυγος της νοσηλεύτριας, την οποία αναφέρει ως Βάγγη, δήλωσε πως δεν μπορεί να κατανοήσει τι συνέβη και την οδήγησε να πάει σε ένα ξένο σπίτι με μαχαίρι, καταλήγοντας να δολοφονηθεί. Τόνισε ότι γνώριζε τον άνδρα, καθώς τα παιδιά τους ήταν πολύ κοντά.

Σχετικά με την προσωπικότητα της Βάγγης, ο πρώην σύζυγός της υπογράμμισε ότι δεν έκανε χρήση ναρκωτικών και ήταν πάντα αντίθετη σε αυτά. Όσον αφορά πιθανά οικονομικά προβλήματα, ανέφερε ότι δεν μπορούσε να το γνωρίζει στα σίγουρα, προσθέτοντας πως αν υπήρχαν, θα έπρεπε να είχε απευθυνθεί σε εκείνον για βοήθεια.

Η άποψη της πρώην συζύγου του κατηγορούμενου

Από την πλευρά της, η πρώην σύζυγος του κατηγορούμενου ανέφερε ότι το θύμα, την οποία αναφέρει ως Ευαγγελία, ήταν φίλη της, αν και είχαν καιρό να μιλήσουν. Προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της στις 24/07/2026 για να τη ρωτήσει αν θα παρευρεθεί στη βάφτιση του παιδιού της, αλλά δεν έλαβε απάντηση. Δεν γνώριζε ότι η Ευαγγελία βρισκόταν ήδη στο νησί.

Ενημερώθηκε για το συμβάν από μια φίλη, χωρίς αρχικά να γνωρίζει ότι επρόκειτο για την Ευαγγελία. Αργότερα, κάλεσε τον πατέρα της Ευαγγελίας, ο οποίος επίσης δεν γνώριζε τι είχε συμβεί, παρά μόνο ότι η κόρη του βρισκόταν ήδη στη Σύρο. Η πρώην σύζυγος του κατηγορούμενου δήλωσε επίσης ότι δεν γνωρίζει αν η Ευαγγελία είχε οικονομικά προβλήματα ή αν έκανε χρήση ουσιών, καθώς δεν είχαν συζητήσει ποτέ τέτοια θέματα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr