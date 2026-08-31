Σοβαρό τροχαίο στα Χανιά: Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με ταξί

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Παλαιά Εθνική Οδό, στην περιοχή της Παρηγοριάς στα Χανιά. Η σύγκρουση σημειώθηκε όταν ένα αυτοκίνητο, κινούμενο με υπερβολική ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε με ένα ταξί τύπου βαν. Ευτυχώς, από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα.

Οι συνθήκες του ατυχήματος

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το τρομακτικό τροχαίο συνέβη όταν ένα όχημα, το οποίο κατευθυνόταν προς την Κίσσαμο, κινούνταν με ταχύτητα που κρίθηκε υπερβολική για τις συνθήκες. Αυτή η υπερβολική ταχύτητα οδήγησε τον οδηγό στην απώλεια ελέγχου του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα το όχημα να παρεκκλίνει της πορείας του.

Η απώλεια ελέγχου είχε ως συνέπεια το αυτοκίνητο να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Εκεί, βρέθηκε στην πορεία ενός ταξί-βαν, το οποίο κινούνταν κανονικά και ορθά στο δικό του ρεύμα. Η σύγκρουση μεταξύ των δύο οχημάτων ήταν αναπόφευκτη, λαμβάνοντας χώρα στην Παλαιά Εθνική Οδό, στο ύψος της Παρηγοριάς.

Αποκλειστικά υλικές ζημιές

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, όπως αυτή αποτυπώνεται και σε σχετικό βίντεο, η έκβαση του τροχαίου ήταν ευτυχώς χωρίς σοβαρές συνέπειες για τους επιβαίνοντες. Συγκεκριμένα, δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός ατόμων, ούτε στον οδηγό του αυτοκινήτου που προκάλεσε το ατύχημα, ούτε στους επιβαίνοντες του ταξί-βαν.

Οι ζημιές περιορίστηκαν αποκλειστικά σε υλικές φθορές και στα δύο εμπλεκόμενα οχήματα. Τόσο το αυτοκίνητο που έχασε τον έλεγχο όσο και το ταξί-βαν υπέστησαν υλικές ζημιές από τη σύγκρουση, οι οποίες ωστόσο δεν συνοδεύτηκαν από σωματικές βλάβες σε κανένα πρόσωπο.

Το βίντεο-ντοκουμέντο

Το συμβάν έχει καταγραφεί από την κάμερα του ταξί-βαν, παρέχοντας ένα ξεκάθαρο οπτικό ντοκουμέντο των στιγμών πριν και κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Το βίντεο αυτό, το οποίο δημοσιεύτηκε από το flashnews.gr, δείχνει με λεπτομέρεια την πορεία του οχήματος που κινείται προς Κίσσαμο, την ανάπτυξη της υπερβολικής ταχύτητας, την απώλεια ελέγχου και την είσοδό του στο αντίθετο ρεύμα, μέχρι την τελική σύγκρουση με το ταξί.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr