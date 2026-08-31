Αγωγή της Sony και της Warner Music κατά της Anthropic για χρήση τραγουδιών στην εκπαίδευση AI

Τα παραρτήματα μουσικών εκδόσεων της Sony Music και της Warner Music κατέθεσαν αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνιας κατά της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Anthropic. Οι δύο μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες κατηγορούν την Anthropic ότι προέβη σε κατάχρηση συνθέσεων τραγουδιών, οι οποίες προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Η φερόμενη κατάχρηση έγινε με σκοπό την εκπαίδευση των μοντέλων της Τεχνητής Νοημοσύνης Claude, όπως αναφέρεται στην αγωγή.

Οι κατηγορίες για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων

Σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε την Παρασκευή, η Sony και η Warner υποστηρίζουν ότι η Anthropic αντέγραψε παράνομα στίχους τραγουδιών και παρτιτούρες. Αυτά τα έργα προέρχονται από μια ευρεία γκάμα καλλιτεχνών, συμπεριλαμβανομένων εμβληματικών ονομάτων όπως οι The Beatles, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Μάικλ Τζάκσον, καθώς και εκατοντάδων άλλων δημιουργών. Η ενέργεια αυτή φέρεται να έγινε προκειμένου να εκπαιδευτεί το σύστημα Claude της Anthropic ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε ανθρώπινες εντολές και αιτήματα.

Η αγωγή περιγράφει λεπτομερώς ότι η Anthropic απέκτησε τους στίχους και τις παρτιτούρες των εκδοτών μέσω παράνομων λήψεων από torrents. Ένα βασικό σημείο της κατηγορίας είναι ότι το Claude, όταν του ζητηθεί, έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει στίχους που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα «αυτολεξεί», δηλαδή λέξη προς λέξη, γεγονός που υποδηλώνει άμεση αντιγραφή του πρωτότυπου υλικού.

Δημιουργία «νέων» στίχων και ανταγωνισμός

Πέρα από την άμεση αναπαραγωγή, η Sony και η Warner υποστηρίζουν στην αγωγή τους ότι η Anthropic χρησιμοποίησε τους στίχους τους για έναν επιπλέον σκοπό. Συγκεκριμένα, φέρεται να εκπαίδευσε το Claude με τέτοιο τρόπο ώστε να «παράγει τεράστιες ποσότητες υποτίθεται “νέων” στίχων τραγουδιών» που δημιουργούνται εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη. Αυτοί οι στίχοι, σύμφωνα με τις μουσικές εταιρείες, εισέρχονται σε ανταγωνισμό με τα νόμιμα προστατευόμενα από πνευματικά δικαιώματα έργα των μουσικών εκδοτών, δημιουργώντας ένα αθέμιτο περιβάλλον στην αγορά.

Το κύμα αγωγών κατά τεχνολογικών εταιρειών

Η αγωγή των Sony Music και Warner Music κατά της Anthropic δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα νομικών προσφυγών που έχουν κατατεθεί σε βάρος τεχνολογικών εταιρειών. Αυτές οι προσφυγές προέρχονται από διάφορους κατόχους πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως συγγραφείς, εκδότες, δισκογραφικές εταιρείες και ειδησεογραφικά μέσα, οι οποίοι αμφισβητούν τη χρήση των έργων τους για την εκπαίδευση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης χωρίς την απαραίτητη άδεια ή αποζημίωση.

Στο παρελθόν, η Universal Music Group είχε ήδη μηνύσει την Anthropic το 2023, επικαλούμενη τη φερόμενη χρήση στίχων από τραγούδια στην εκπαίδευση της Τεχνητής Νοημοσύνης της εταιρείας. Επιπλέον, η Anthropic έχει ήδη εμπειρία σε τέτοιες διαμάχες, καθώς έγινε η πρώτη εταιρεία ΤΝ που διευθέτησε μία από αυτές τις δικαστικές υποθέσεις πέρυσι. Τότε, κατέβαλε το ποσό των 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να επιλύσει μια ομαδική αγωγή που είχε κατατεθεί από συγγραφείς.

Η θέση των μουσικών εκδοτών

Στην αγωγή τους, η Sony και η Warner εξέφρασαν τη θέση τους σχετικά με τη στάση της Anthropic. «Η Anthropic θεωρεί ξεκάθαρα ότι αυτό αποτελεί απλώς το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεδομένου ότι ολόκληρο το επιχειρηματικό της μοντέλο εξακολουθεί να βασίζεται στην κλοπή έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι δύο εταιρείες.

Οι μουσικοί εκδότες πρόσθεσαν επίσης μια αιχμηρή παρατήρηση σχετικά με το προηγούμενο διακανονισμό: «Και τα 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια προφανώς δεν αποτελούν αρκετά μεγάλο ποσό διακανονισμού ώστε να αποτρέψουν μια εταιρεία από την παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όταν αυτή έχει μετατρέψει μια τόσο μαζική παραβίαση σε μια εντυπωσιακή αποτίμηση ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πεποίθησή τους ότι η Anthropic συνεχίζει τις πρακτικές της παρά τις προηγούμενες νομικές συνέπειες.

Αναμονή για σχόλια

Μέχρι την παρούσα στιγμή, δεν έχει υπάρξει επίσημη απάντηση από τις εμπλεκόμενες πλευρές. Εκπρόσωποι Τύπου τόσο της Anthropic όσο και των Sony Music και Warner Music δεν έχουν ανταποκριθεί σε αίτημα του Ρόιτερς για σχολιασμό σχετικά με την πρόσφατη αγωγή.

Με πληροφορίες από: Topontiki