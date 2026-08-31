Οι στενές σχέσεις θύματος και κατηγορούμενου στο έγκλημα της Σύρου

Ένα περίπλοκο πλέγμα προσωπικών και οικογενειακών σχέσεων ανάμεσα στην 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ, Ευαγγελία, και τον άνδρα που κατηγορείται για τη δολοφονία της, έρχεται στο φως μέσα από τις καταθέσεις και τις μαρτυρίες για το έγκλημα στη Σύρο. Παρότι οι δύο πλευρές δίνουν εντελώς διαφορετικές εκδοχές για όσα συνέβησαν πριν από το μοιραίο, τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι ο κατηγορούμενος και το θύμα γνωρίζονταν καλά, γεγονός που προσδίδει νέα διάσταση στην υπόθεση.

Το οικογενειακό νήμα που τους συνέδεε

Οι καταθέσεις αποκαλύπτουν ότι οι δύο πλευρές γνωρίζονταν πολύ καλά, ενώ οι οικογένειές τους είχαν στενή επαφή. Συγκεκριμένα, η πρώην σύζυγος του 41χρονου είχε παντρευτεί πρώτο ξάδερφο του θύματος, δημιουργώντας ένα άμεσο οικογενειακό νήμα μεταξύ τους. Επιπλέον, τα παιδιά των δύο οικογενειών φέρεται να έκαναν παρέα και, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχαν αναπτύξει ιδιαίτερα στενή σχέση.

Τα στοιχεία αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα, καθώς η οικογένεια της 41χρονης απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό του κατηγορούμενου ότι πίστεψε πως βρισκόταν αντιμέτωπος με απόπειρα ληστείας. Αντιθέτως, υποστηρίζει ότι ο δράστης γνώριζε πολύ καλά ποια ήταν η Ευαγγελία και ότι ενδέχεται να υπήρχε συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο εκείνη πήγε στο σπίτι του εκείνο το απόγευμα, αναζητώντας εξηγήσεις.

Διαφορετικές εκδοχές για το μοιραίο απόγευμα

Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι πίστεψε πως βρισκόταν αντιμέτωπος με απόπειρα ληστείας, επικαλούμενος νόμιμη άμυνα για τις πράξεις του. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί προκαλούν έντονη οργή στους στενούς συγγενείς της δολοφονημένης Ευαγγελίας, με τη μητέρα της να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Δεν γίνεται αυτό, δεν είναι λογικό», αμφισβητώντας την εκδοχή του δράστη.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον τόσο οι σχέσεις μεταξύ των δύο οικογενειών όσο και όσα μπορεί να είχαν προηγηθεί της μοιραίας συνάντησης που κατέληξε στη δολοφονία της 41χρονης. Οι γονείς της δολοφονημένης είναι πεπεισμένοι πως επρόκειτο για μια μελετημένη δολοφονία, πιστεύοντας ακράδαντα ότι ο 41χρονος αναγνώρισε την κόρη τους και αποφάσισε να της κλείσει το στόμα, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Οι υποψίες της οικογένειας του θύματος

Στενοί συγγενείς της Ευαγγελίας επαναλαμβάνουν τις τελευταίες μέρες πως η 41χρονη είχε μάθει πως ο κατηγορούμενος είχε πειράξει άτομο από το στενό της περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, φέρεται να είχε πάει στο σπίτι του εκείνο το απόγευμα, με σκοπό να ζητήσει εξηγήσεις. Η μητέρα της, αναφερόμενη στην αναχώρηση της κόρης της, δήλωσε: «Πάω σε μια δουλειά. Δεν θ’ αργήσω. Δεν ήταν έτσι τρομαγμένη ούτε κάτι τέτοιο. Δεν την είδα έτσι να πάει να κάνει κάτι κακό», υποδηλώνοντας ότι η Ευαγγελία δεν φοβόταν τη συνάντηση.

Ο πατέρας της δολοφονημένης Ευαγγελίας, μιλώντας στο Live News, επιμένει πως ο 41χρονος κυνήγησε την κόρη τους «για να της κλείσει το στόμα». Συμπλήρωσε μάλιστα: «Δεν μπορεί να ήταν άμυνα, ήθελε να την σκοτώσει. Ίσως είναι αυτό που λέμε, ότι κάποιο παιδί ίσως να πείραξε. Γιατί η εγγόνα μου, είναι που έκανε παρέα με τις κόρες του, και τελευταία είχε αρχίσει το παιδί και το έλεγε ότι τον φοβόταν».

Ο πατέρας της 41χρονης αποκάλυψε επίσης ότι ο δράστης της πέταξε γλάστρα πριν τη σκοτώσει, γεγονός που ενισχύει την πεποίθηση της οικογένειας για τη βιαιότητα της επίθεσης.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr