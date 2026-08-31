Κυψέλη: Παραλήρημα 43χρονου για «Ιλλουμινάτι» και νεκρό βρέφος

Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε τρία άτομα, μεταξύ των οποίων ο 43χρονος που φέρεται ως πατέρας, για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε κατεψυγμένο στην Κυψέλη. Ο 43χρονος αρνείται κάθε σχέση με την άγρια δολοφονία του βρέφους, υποστηρίζοντας στις αρχές ότι δεν γνωρίζει ποιος το σκότωσε και ότι το μωρό που βρέθηκε νεκρό δεν ήταν δικό του, καθώς οι «Ιλλουμινάτι» το αντάλλαξαν στο μαιευτήριο με ένα «δαιμονισμένο».

Κατηγορίες και η άρνηση του φερόμενου πατέρα

Ο 43χρονος Έλληνας, η Γερμανίδα σύζυγός του και ο Αφγανός σύντροφος της 15χρονης κόρης τους οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, όπου τους ασκήθηκε δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος και μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού σε βαθμό πλημμελήματος. Παρά τις κατηγορίες, ο 43χρονος εξακολουθεί να αρνείται την εμπλοκή του στον θάνατο του βρέφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος επιμένει ότι δεν έχει καμία γνώση για το ποιος ευθύνεται για τον θάνατο του μωρού. Στους αστυνομικούς φέρεται να δήλωσε ότι το βρέφος έκλαιγε συνεχώς, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «κοιμόταν μία ώρα και τις άλλες 23 ώρες της ημέρας έκλαιγε».

Οι ισχυρισμοί για αλλαγή βρέφους και τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Στο πλαίσιο του παραληρήματός του, ο 43χρονος ανέφερε στις αρχές ότι το νεκρό βρέφος δεν ήταν το δικό του παιδί. Ισχυρίστηκε ότι κατά τη γέννα, οι «Ιλλουμινάτι» εισέβαλαν στο μαιευτήριο και αντάλλαξαν το δικό του μωρό με ένα άλλο, το οποίο ήταν «δαιμονισμένο».

Ωστόσο, τα ιατροδικαστικά ευρήματα έρχονται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του. Ο ιατροδικαστής φέρεται να ενημέρωσε τους αστυνομικούς της Ασφάλειας ότι το βρέφος έφερε τραύματα στην πλάτη, τα οποία είναι συμβατά με πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο. Συγκεκριμένα, το νεκρό βρέφος είχε πάνω από δέκα μαχαιριές.

Έρευνες σε δύο κατοικίες και η μετακίνηση του βρέφους

Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε έφοδος στο σπίτι όπου διέμενε το ζευγάρι για περίπου δύο χρόνια, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Φυλής. Εκτιμάται ότι σε αυτή την οικία κρατήθηκε κατεψυγμένο το βρέφος για πολλούς μήνες, καθώς το ζευγάρι με τα παιδιά διέμενε εκεί πριν μετακομίσει στο διαμέρισμα Airbnb της Κυψέλης.

Στο διαμέρισμα της Κυψέλης, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα, η οικογένεια ζούσε τις τελευταίες 25 ημέρες. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο φερόμενος πατέρας ασχολείται με τη διακίνηση ναρκωτικών, καθώς δεν εμφανίζει κάποια επαγγελματική δραστηριότητα. Οι έρευνες συνεχίζονται στο σπίτι της Φυλής για τη συλλογή στοιχείων που θα διαφωτίσουν τι ακριβώς συνέβη.

Η προσπάθεια διαφυγής και οι περαιτέρω ενέργειες

Πριν από τη σύλληψή τους, οι γονείς του βρέφους φέρεται να το έβγαλαν από τον καταψύκτη και το τοποθέτησαν σε μία βαλίτσα. Η ενέργεια αυτή έγινε με σκοπό να διαφύγουν, καθώς είχαν αντιληφθεί ότι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού είχε προβεί σε καταγγελία στην Αστυνομία.

Στο πλαίσιο των ερευνών, θα παραγγελθεί εξέταση DNA για το ζευγάρι και τα τρία ανήλικα παιδιά τους, προκειμένου να διαπιστωθούν περαιτέρω στοιχεία σχετικά με την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr