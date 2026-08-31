Καταδικάστηκε ο Βρετανός επιβάτης που προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στη Θεσσαλονίκη

Ένοχος κρίθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ο 42χρονος Βρετανός επιβάτης, ο οποίος προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση σε πτήση. Το αεροσκάφος εκτελούσε το δρομολόγιο από το Νιουκάστλ με προορισμό το Ηράκλειο, όταν η συμπεριφορά του άνδρα ανάγκασε τον κυβερνήτη να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στον διεθνή αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Στον 42χρονο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών μηνών με τριετή αναστολή, καθώς παραδέχθηκε τις πράξεις του ενώπιον του δικαστηρίου, δηλώνοντας ότι ήταν πολύ μεθυσμένος.

Η δικαστική απόφαση και οι κατηγορίες

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον 42χρονο Βρετανό επιβάτη για τις πράξεις που διέπραξε κατά τη διάρκεια της πτήσης. Η απόφαση του δικαστηρίου επέβαλε στον άνδρα ποινή φυλάκισης τριών μηνών, η οποία συνοδεύεται από τριετή αναστολή.

Οι κατηγορίες για τις οποίες κρίθηκε ένοχος ο 42χρονος αφορούσαν τη μη συμμόρφωση στις εντολές του κυβερνήτη του αεροσκάφους. Επιπλέον, καταδικάστηκε για διασάλευση της τάξης κατά την ώρα της πτήσης, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή του ταξιδιού.

Η απολογία και η μεταμέλεια του επιβάτη

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου, ο 42χρονος Βρετανός επιβάτης αποδέχθηκε πλήρως τις πράξεις για τις οποίες κατηγορούνταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος παραδέχθηκε τη συμπεριφορά του χωρίς να αρνηθεί τα γεγονότα.

Στην απολογία του, ο άνδρας δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ήταν «πολύ μεθυσμένος» τη στιγμή που εκτυλίχθηκε το περιστατικό. Εξέφρασε τη μεταμέλειά του για τις ενέργειές του και ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση που προκάλεσε, αποδίδοντας τη συμπεριφορά του στην υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Το χρονικό της αναστάτωσης εν πτήσει

Το περιστατικό που οδήγησε στην αναγκαστική προσγείωση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδινής πτήσης. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Νιουκάστλ και είχε ως προορισμό το Ηράκλειο, όταν ο 42χρονος επιβάτης άρχισε να προκαλεί προβλήματα.

Ο άνδρας, ο οποίος βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης, επέδειξε επιθετική συμπεριφορά. Οι ενέργειές του στράφηκαν τόσο κατά των μελών του πληρώματος όσο και κατά των συνεπιβατών του αεροσκάφους, δημιουργώντας ένα κλίμα έντασης και ανησυχίας.

Παρά τις επανειλημμένες υποδείξεις και τις προσπάθειες του πληρώματος να τον ηρεμήσουν, ο 42χρονος δεν συμμορφωνόταν στις οδηγίες. Η άρνησή του να ακολουθήσει τις εντολές και η συνεχιζόμενη διασάλευση της τάξης κατέστησαν την κατάσταση μη διαχειρίσιμη εντός της καμπίνας.

Η αναγκαστική προσγείωση και η σύλληψη

Η κρίσιμη κατάσταση που επικράτησε μέσα στο αεροσκάφος, εξαιτίας της συμπεριφοράς του Βρετανού επιβάτη, ανάγκασε τον κυβερνήτη να λάβει άμεσα μέτρα. Ο κυβερνήτης αποφάσισε να αλλάξει την πορεία της πτήσης και να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση για λόγους ασφαλείας.

Η προσγείωση του αεροσκάφους πραγματοποιήθηκε στον διεθνή αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό της προσγείωσης σημειώθηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα, με τις αρχές να είναι ενήμερες για την κατάσταση.

Αμέσως μετά την ασφαλή προσγείωση, αστυνομικοί του αερολιμένα επενέβησαν και προχώρησαν στη σύλληψη του 42χρονου Βρετανού επιβάτη. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στη συνέχεια ενώπιον της Δικαιοσύνης για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες.

Αφού ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και ο επιβάτης απομακρύνθηκε, το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά την πτήση του. Ο τελικός προορισμός του, το Ηράκλειο, επετεύχθη χωρίς περαιτέρω προβλήματα για τους υπόλοιπους επιβάτες.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader