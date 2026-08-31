Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες στον διοργανωτή event με supercars για επικίνδυνη κούρσα στη Νέα Παραλία

Οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης προχώρησαν την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 στη σύλληψη του διοργανωτή ενός event με supercars. Η ενέργεια αυτή ακολούθησε την κούρσα ενός πολυτελούς οχήματος, το οποίο κινούνταν με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας. Ο συλληφθείς, ο οποίος εκπροσωπούσε εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων, θα οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για το περιστατικό.

Το περιστατικό της επικίνδυνης οδήγησης

Η σύλληψη του διοργανωτή ήρθε ως άμεση συνέπεια ενός βίντεο που κυκλοφόρησε και έδειχνε ένα πολυτελές αυτοκίνητο να αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα στο παραλιακό μέτωπο της πόλης. Αυτή η συμπεριφορά προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων, καθώς η κίνηση οχημάτων με τέτοιο τρόπο στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας αποτελεί σοβαρή παραβίαση των κανόνων και ενέχει κινδύνους.

Από τη στιγμή που διαπιστώθηκε πως οι προϋποθέσεις της δοθείσας άδειας δεν τηρήθηκαν, η Δημοτική Αστυνομία της Θεσσαλονίκης απευθύνθηκε στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Η συνεργασία των δύο υπηρεσιών οδήγησε στην άμεση σύλληψη του διοργανωτή, ο οποίος φέρεται να είναι ξένος υπήκοος και εκπροσωπούσε την εταιρεία που είχε αναλάβει την εκδήλωση.

Οι όροι της άδειας και η παραβίασή τους

Ο αντιδήμαρχος Προστασίας Δημόσιων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας του δήμου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Δημαρέλος, παρείχε διευκρινίσεις σχετικά με την άδεια που είχε χορηγηθεί. Όπως ανέφερε, η άδεια δόθηκε σε εταιρεία διοργάνωσης event, την οποία εκπροσωπούσε ο συλληφθείς ξένος υπήκοος. Ωστόσο, οι όροι της άδειας ήταν σαφείς και περιοριστικοί.

Συγκεκριμένα, η έγκριση αφορούσε αποκλειστικά και μόνο τη στάση και την παραμονή των πολυτελών οχημάτων μπροστά από το ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς». Ο κ. Δημαρέλος υπογράμμισε ότι σε καμία περίπτωση η άδεια δεν επέτρεπε συμπεριφορές που θα μπορούσαν να μετατρέψουν τη Νέα Παραλία σε πίστα αγώνων, τονίζοντας την αποκλειστική φύση της για στατική επίδειξη.

Η έντονη αντίδραση του δήμου Θεσσαλονίκης

Με αφορμή το περιστατικό, ο αντιδήμαρχος Γιώργος Δημαρέλος προέβη σε σχετική ανάρτηση, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια και την καταδίκη του δήμου για τις ενέργειες αυτές. Στην ανάρτησή του, ο κ. Δημαρέλος δήλωσε κατηγορηματικά πως «οι εικόνες της ντροπής με ασυνείδητους να επιταχύνουν με τα πολυτελή αυτοκίνητά τους στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές».

Επανέλαβε επίσης τη θέση του δήμου σχετικά με τους όρους της άδειας, τονίζοντας ότι «η άδεια που δόθηκε αφορούσε αποκλειστικά και μόνο στη στάθμευση των αυτοκινήτων σε συγκεκριμένο σημείο και σε καμία περίπτωση δεν επέτρεπε συμπεριφορές που μετατρέπουν τη νέα παραλία σε πίστα αγώνων». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την απόλυτη διαφωνία της δημοτικής αρχής με τις επικίνδυνες ενέργειες που έλαβαν χώρα.

Νομικές ενέργειες και συνεργασία με την Αστυνομία

Ο δήμος Θεσσαλονίκης έχει ξεκαθαρίσει την πρόθεσή του να συνεργαστεί πλήρως με την Αστυνομία για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών. Ο κ. Δημαρέλος ανέφερε ότι ο δήμος «θα στραφεί άμεσα νομικά κατά παντός υπευθύνου για τον κίνδυνο που προκλήθηκε και την αναστάτωση» που δημιουργήθηκε στους πολίτες και στον δημόσιο χώρο.

Η δήλωση του αντιδημάρχου ολοκληρώθηκε με μια σαφή προειδοποίηση προς όσους επιδεικνύουν τέτοιες συμπεριφορές, τονίζοντας ότι «ελεεινή συμπεριφορά κάποιων που πιστεύουν πως η πόλη είναι ξέφραγο αμπέλι». Αυτή η τοποθέτηση καταδεικνύει την αποφασιστικότητα της δημοτικής αρχής να προστατεύσει τη Νέα Παραλία και να διασφαλίσει την τήρηση της νομοθεσίας και της τάξης.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit