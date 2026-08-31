Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, προκαλώντας σοκ στην κοινή γνώμη. Η φρικιαστική ανακάλυψη, που έγινε χθες το μεσημέρι, αποκάλυψε μια νοσηρή ιστορία, με τις εξελίξεις να διαδέχονται η μία την άλλη.

Οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να ρίξουν άπλετο φως στις συνθήκες θανάτου του βρέφους, ενώ τρία άτομα έχουν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Η ιατροδικαστική εξέταση έχει ήδη δώσει σημαντικά στοιχεία, που δείχνουν ότι ο θάνατος του βρέφους οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Η ανακάλυψη του νεκρού βρέφους και η ιατροδικαστική εξέταση

Η υπόθεση ξεκίνησε χθες το μεσημέρι, 30 Αυγούστου 2026, όταν αποκαλύφθηκε ο εντοπισμός ενός νεκρού βρέφους μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην οδό Θάσου, στην Κυψέλη. Το βρέφος, ένα αγοράκι ηλικίας περίπου 8 μηνών, βρέθηκε τυλιγμένο σε κόκκινο ισοθερμικό σάκο και βρισκόταν σε κατάσταση ψύξης. Πάνω από τον σάκο υπήρχε σακούλα σκουπιδιών και περιτύλιγμα με κόκκινη ουσία, η οποία εκτιμάται ότι ενδέχεται να είναι αίμα.

Η ιατροδικαστική εξέταση απέδειξε ότι το βρέφος έχασε τη ζωή του εξαιτίας πολλαπλών τραυμάτων. Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα, το βρέφος χτυπήθηκε τουλάχιστον 10 φορές με μαχαίρι στην πλάτη. Το πόρισμα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας επιβεβαιώνει ότι ο θάνατος οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, καθώς το βρέφος έφερε χτυπήματα με μαχαίρι.

Οι ισχυρισμοί των συλληφθέντων και τα ερωτήματα

Ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη γυναίκα, οι οποίοι εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα μαζί με τρία ανήλικα παιδιά, οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα. Αρχικά, ισχυρίστηκαν ότι το βρέφος είχε πεθάνει μετά τη γέννα. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση διαψεύδει αυτόν τον ισχυρισμό.

Η 38χρονη υποστήριξε ότι το νεκρό βρέφος ήταν δικό της παιδί, το οποίο είχε γεννήσει πριν από δύο χρόνια. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν, όμως, το ενδεχόμενο το παιδί να ήταν ακόμα και της 15χρονης ανήλικης κόρης της. Η ανήλικη είναι έγκυος από τον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος επίσης εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα.

Ο 43χρονος φέρεται να προέβαλε ανυπόστατους ισχυρισμούς ενώπιον των αστυνομικών, δηλώνοντας: «Έκλαιγε συνέχεια το μωρό και ήταν πεσμένη η γυναίκα μου. Μας το άλλαξαν στο μαιευτήριο και μας έδωσαν άλλο που ήταν σατανιασμένο, και μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι μας».

Οι κατηγορίες και η ποινική δίωξη

Οι τρεις συλληφθέντες, ο 43χρονος Έλληνας, η Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ένα κακούργημα, καθώς και για μη ανακοίνωση εύρεσης νεκρού, ένα πλημμέλημα. Στη συνέχεια, παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να πέσει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος. Με την ολοκλήρωση της δικογραφίας, τα στοιχεία θα διαβιβαστούν στις εισαγγελικές αρχές, ώστε να κινηθεί η ποινική διαδικασία και για το σκέλος της εγκληματικής ενέργειας που αφορά τον θάνατο του βρέφους.

Τα ευρήματα στις αποσκευές και τα σκαπτικά εργαλεία

Αποτροπιασμό προκαλούν και όσα εντόπισαν οι αστυνομικοί στις αποσκευές του 43χρονου και της συντρόφου του. Σε μία από τις βαλίτσες βρέθηκαν επτά σεξουαλικά βοηθήματα, μία μαύρη μάσκα, μία κάμερα, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και ένα στικάκι αποθήκευσης δεδομένων.

Στην ίδια ροζ βαλίτσα όπου βρέθηκε το νεκρό βρέφος, εντοπίστηκαν ακόμη ένα μικρό σκαπτικό εργαλείο, ένα μικρό φτυάρι, μία μπλε κουβέρτα και ένα σεξουαλικό βοήθημα. Η παρουσία των σκαπτικών εργαλείων εξετάζεται από τις αρχές, καθώς αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να υπήρχε πρόθεση μεταφοράς και ταφής του βρέφους.

Η φωτογραφία-«γρίφος» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Αίσθηση προκαλεί μια φωτογραφία που έχει αναρτηθεί στον λογαριασμό του 43χρονου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία εγείρει επιπλέον ερωτήματα γύρω από την υπόθεση. Η φωτογραφία, που δημοσιεύθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, απεικονίζει τον 43χρονο μαζί με τη 38χρονη γυναίκα και τα τρία ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν στο διαμέρισμα.

Στη συγκεκριμένη φωτογραφία, και οι πέντε βρίσκονται γύρω από ένα παιδικό καροτσάκι, στο οποίο διακρίνεται ένα μωρό λίγων μηνών. Αυτή η ανάρτηση έγινε αρκετό καιρό πριν από την ημερομηνία που υποστήριξε η 38χρονη ότι γεννήθηκε το δολοφονημένο βρέφος, καθώς η γυναίκα ανέφερε ότι το παιδί το είχε γεννήσει πριν από δύο χρόνια. Το γεγονός αυτό ερευνάται, καθώς οι ιατροδικαστές δεν είναι ακόμη σε θέση να προσδιορίσουν με μεγάλη ακρίβεια τη χρονολογία κατά την οποία ήρθε στον κόσμο το δολοφονημένο παιδί.

Αν και η φωτογραφία με το καρότσι και το μωρό μπορεί να μην αποκαλύπτει κάτι και να πρόκειται για κάποιο άλλο μωρό, το οπτικό αυτό υλικό δεν αποκλείεται να συμπεριληφθεί στις ερωτήσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας, προσθέτοντας ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis, News.gr