Οι AI εικόνες του 43χρονου που ερευνάται για την υπόθεση του βρέφους στην Κυψέλη

Ο 43χρονος Έλληνας, ο οποίος ερευνάται σε σχέση με την υπόθεση του μαχαιρωμένου βρέφους που εντοπίστηκε σε Airbnb στην Κυψέλη, φαίνεται να είχε μια συγκεκριμένη ψηφιακή ταυτότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μαζί με την 38χρονη μητέρα του βρέφους, έχουν συλληφθεί και οι δύο για την φρικιαστική αυτή υπόθεση. Οι αναρτήσεις του 43χρονου, δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, σκιαγραφούσαν μια εικόνα που απείχε πολύ από αυτήν ενός οικογενειάρχη.

Η υπόθεση στην Κυψέλη και οι συλλήψεις

Η φρικιαστική υπόθεση που ερευνάται αφορά ένα μαχαιρωμένο βρέφος, το οποίο εντοπίστηκε σε διαμέρισμα Airbnb στην περιοχή της Κυψέλης. Για το περιστατικό αυτό, οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη δύο ατόμων, του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης μητέρας του βρέφους.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τους δύο συλληφθέντες να αποτελούν βασικά πρόσωπα στην προσπάθεια διαλεύκανσης των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό αυτό γεγονός. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και προβληματισμό στην κοινή γνώμη.

Η ψηφιακή αυτοεικόνα του 43χρονου

Ο 43χρονος άντρας, που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, είχε μια ιδιαίτερη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναρτούσε συχνά βίντεο και εικόνες που είχαν δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, στις οποίες απεικόνιζε τον εαυτό του με διάφορους ρόλους και ιδιότητες.

Η αυτοεικόνα που προέκυπτε από αυτές τις ψηφιακές δημιουργίες ήταν αυτή ενός ταραχοποιού και εγκληματικού στοιχείου. Ο ίδιος φανταζόταν τον εαυτό του με τρόπο που απείχε σημαντικά από την εικόνα ενός οικογενειάρχη, όπως φανερώνουν οι αναρτήσεις του.

Οι «καρικατούρες» των εικόνων AI

Οι εικόνες που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη και αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σκιαγραφούσαν μια συγκεκριμένη αυτοεικόνα για τον 43χρονο. Σε αυτές, ο άντρας εμφανιζόταν ως τρομοκράτης, μια απεικόνιση που υποδηλώνει μια διάθεση για πρόκληση και παραβατικότητα.

Παράλληλα, άλλες αναρτήσεις τον έδειχναν ως μέλος συμμορίας, ενισχύοντας την εικόνα του ταραχοποιού στοιχείου. Δεν έλειπαν και οι απεικονίσεις του ως φυλακόβιου, υποδηλώνοντας μια εξοικείωση ή φαντασίωση με τον κόσμο της παρανομίας και της στέρησης ελευθερίας.

Επιπλέον, ο 43χρονος είχε εμπνευστεί και άλλες «καρικατούρες» για τον εαυτό του. Οι εικόνες τον παρουσίαζαν ως πυγμάχο, αναδεικνύοντας μια πτυχή δύναμης και επιθετικότητας. Σε άλλες περιπτώσεις, απεικονιζόταν ως τράπερ, υιοθετώντας ένα στυλ που συχνά συνδέεται με την αντισυμβατικότητα και την υποκουλτούρα.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική ήταν η απεικόνισή του ως εγκληματία πρωταγωνιστή του Grand Theft Auto, της γνωστής σειράς ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Αυτή η αναφορά υπογραμμίζει την τάση του να ταυτίζεται με χαρακτήρες που κινούνται στα όρια της νομιμότητας και της παραβατικότητας.

Άλλες αναρτήσεις και φαντασιώσεις

Πέρα από τις παραπάνω απεικονίσεις, ο 43χρονος είχε αναρτήσει και άλλα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτά, απεικόνιζε τον εαυτό του ως εκπαιδευτή άγριων σκύλων, μια εικόνα που ενισχύει την αίσθηση της κυριαρχίας και της δύναμης.

Μια ακόμη φαντασίωση που είχε αποτυπώσει σε ψηφιακό υλικό ήταν η σύλληψή του από αστυνομικούς για κάποιο έγκλημα. Αυτή η απεικόνιση, δημιουργημένη επίσης με τεχνητή νοημοσύνη, δείχνει μια τάση προς την παραβατικότητα και την αποδοχή των συνεπειών της, έστω και σε ένα φανταστικό πλαίσιο.

Με πληροφορίες από: Reader