Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε στην Κυψέλη, προκαλώντας αποτροπιασμό στο πανελλήνιο. Η υπόθεση, στην οποία το βρέφος διαπιστώθηκε ότι σκοτώθηκε από εγκληματική ενέργεια, αποκαλύπτει διαρκώς νέα, σοκαριστικά δεδομένα. Τα ευρήματα που εντοπίστηκαν τόσο στις αποσκευές του 43χρονου και της συντρόφου του, όσο και εκείνα που προέκυψαν από την ιατροδικαστική εξέταση του νεκρού βρέφους, δημιουργούν ένα ζοφερό τοπίο.

Τα ευρήματα στις αποσκευές του ζευγαριού

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν στις αποσκευές του ζευγαριού μια σειρά από αντικείμενα που εγείρουν ερωτήματα και προκαλούν προβληματισμό. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν επτά σεξουαλικά βοηθήματα, μία μαύρη μάσκα, μία κάμερα, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και ένα στικάκι αποθήκευσης υλικού. Όλα αυτά τα αντικείμενα κατασχέθηκαν από τις αρχές και αποτελούν σημαντικό μέρος του προανακριτικού υλικού που εξετάζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Τα ευρήματα αυτά, τα οποία εντοπίστηκαν στις αποσκευές του 43χρονου και της συντρόφου του, προστίθενται στα ήδη υπάρχοντα στοιχεία και αναμένεται να εξεταστούν ενδελεχώς από τις διωκτικές αρχές. Η παρουσία αυτών των αντικειμένων στις αποσκευές του ζευγαριού αποτελεί ένα από τα πολλά σημεία που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Η εύρεση και η κατάσταση του βρέφους

Σε μία ξεχωριστή, ροζ βαλίτσα, εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Το αγοράκι ήταν τυλιγμένο σε έναν κόκκινο ισοθερμικό σάκο και βρισκόταν σε κατάσταση ψύξης, γεγονός που δυσχεραίνει τον προσδιορισμό του ακριβούς χρόνου θανάτου. Πάνω από τον σάκο, οι αστυνομικοί βρήκαν μία σακούλα σκουπιδιών και ένα περιτύλιγμα που περιείχε μία κόκκινη ουσία, η οποία πιθανότατα ήταν αίμα, υποδηλώνοντας τη βίαιη φύση του συμβάντος.

Μέσα στην ίδια βαλίτσα, μαζί με το βρέφος, βρέθηκαν επίσης ένα μικρό σκαπτικό εργαλείο, ένα μικρό φτυάρι, μία μπλε κουβέρτα και ένα ακόμη σεξουαλικό βοήθημα. Η παρουσία των σκαπτικών εργαλείων στη βαλίτσα όπου βρισκόταν το νεκρό βρέφος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπήρχε πρόθεση να μεταφερθεί και να ταφεί κάπου, γεγονός που προσθέτει ένα ακόμη σκοτεινό στοιχείο στην υπόθεση.

Ναρκωτικά και ενδείξεις διακίνησης

Εκτός από τα ευρήματα στις αποσκευές, στην κατοχή του 43χρονου, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της υπόθεσης, βρέθηκε ένα μαύρο τσαντάκι με σημαντικό περιεχόμενο. Το τσαντάκι αυτό περιείχε τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και νάιλον συσκευασίες με ναρκωτικές ουσίες σε μεγάλες ποσότητες. Η εύρεση αυτών των ουσιών σε τέτοια ποσότητα αποτελεί σοβαρή ένδειξη παράνομης δραστηριότητας.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν ζυγαριές ακριβείας και νάιλον σακουλάκια, τα οποία φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τον διαχωρισμό των ουσιών σε μικρότερες ποσότητες. Τα ευρήματα αυτά παραπέμπουν, όχι σε κατοχή ναρκωτικών για προσωπική χρήση, αλλά σε δραστηριότητα που συνδέεται άμεσα με τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενισχύοντας τις υποψίες για εμπορία.

Η ιατροδικαστική έκθεση και τα τραύματα

Ιδιαίτερα σοκαριστικά είναι και τα ευρήματα που προέκυψαν από την ιατροδικαστική εξέταση του νεκρού βρέφους. Το βρέφος ήταν αγοράκι, ηλικίας περίπου 8-9 μηνών, όπως προσδιορίστηκε από τους ιατροδικαστές. Στο σώμα του εντοπίστηκαν περισσότερες από δέκα μαχαιριές στη ράχη, με τα τραύματα να παρουσιάζουν διαφορετικό μήκος, γεγονός που υποδηλώνει πολλαπλά χτυπήματα.

Ο ακριβής χρόνος θανάτου του βρέφους παραμένει άγνωστος και δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί με ακρίβεια από την ιατροδικαστική υπηρεσία. Οι ιατροδικαστές δεν μπορούν να προσδιορίσουν εάν το βρέφος έχασε τη ζωή του πριν από έναν μήνα, έναν χρόνο ή ακόμη και δύο χρόνια, όπως έχει υποστηρίξει ο πατέρας του. Η κατάσταση στην οποία βρέθηκε το σώμα, κυρίως λόγω της ψύξης, δυσχεραίνει σημαντικά τον προσδιορισμό του ακριβούς χρόνου θανάτου. Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης έχει αναφερθεί στην ιατροδικαστική έκθεση που αφορά το βρέφος της Κυψέλης, επιβεβαιώνοντας τη σοβαρότητα των ευρημάτων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis