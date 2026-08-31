Ένταση μεταξύ Κυρανάκη και Παπακωστοπούλου για την ασφάλεια των τρένων

Ανέβηκαν οι τόνοι κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συζήτησης μεταξύ του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Κυρανάκη, και της δημοσιογράφου Κατερίνας Παπακωστοπούλου. Το θέμα που προκάλεσε την ένταση αφορούσε την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών και την πρόοδο στην εγκατάσταση του συστήματος ECTS. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου και τις διαβεβαιώσεις προς το επιβατικό κοινό.

Η ένταση και οι καταγγελίες για το ECTS

Η συζήτηση ξεκίνησε με τον Κώστα Κυρανάκη να απαντά στις καταγγελίες του συνδικαλιστή Κώστα Γενηδούνια, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι το σύστημα ECTS δεν λειτουργεί. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας θέλησε να διαψεύσει αυτές τις αναφορές, παρέχοντας στοιχεία για την πορεία των εργασιών.

Σύμφωνα με τον Κώστα Κυρανάκη, η τηλεδιοίκηση έχει ήδη ολοκληρωθεί για τον σταθμό της Λάρισας, ένα σημαντικό σημείο του σιδηροδρομικού δικτύου. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι το σύστημα ECTS πρόκειται να παραδοθεί εντός του Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός κρίσιμου έργου για την ασφάλεια.

Οι διαβεβαιώσεις του γραμματέα της ΝΔ

Ο Κώστας Κυρανάκης υπογράμμισε τη σημασία των τεχνολογικών αναβαθμίσεων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η κυκλοφορία των τρένων στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη δεν θα γίνεται με ανθρώπινο χέρι». Αυτή η δήλωση αποσκοπούσε στο να τονίσει την αυτοματοποίηση και την αυξημένη ασφάλεια που θα προσφέρει το νέο σύστημα.

Επιπλέον, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι οι μηχανοδηγοί θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Hellenic Train για περαιτέρω ενημέρωση. Διευκρίνισε πως το ECTS είναι «100% εγκατεστημένο» και πως μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν κάποιες δοκιμές ασφαλείας στο νέο τμήμα του συστήματος, προτού τεθεί πλήρως σε λειτουργία.

Τα ερωτήματα της δημοσιογράφου

Σε αυτό το σημείο της συζήτησης, η δημοσιογράφος Κατερίνα Παπακωστοπούλου παρενέβη με μια σειρά από ερωτήματα που εξέφραζαν την ανησυχία του κοινού. Ρώτησε ευθέως τον Κώστα Κυρανάκη: «άρα δεν είναι ενημερωμένοι οι μηχανοδηγοί λέτε;»

Συνεχίζοντας, η κ. Παπακωστοπούλου έθεσε το κρίσιμο ερώτημα: «Ότι είμαστε στο έλεος; Τα παιδιά μας είναι ασφαλή όταν μπαίνουν στα τρένα;» Οι ερωτήσεις της αντικατόπτριζαν τις ανησυχίες για την ασφάλεια των επιβατών και την επάρκεια των μέτρων που λαμβάνονται.

Η αντίδραση του Κώστα Κυρανάκη

Απαντώντας στα ερωτήματα της δημοσιογράφου, ο Κώστας Κυρανάκης την εγκάλεσε, δηλώνοντας ότι «λέτε χοντράδες». Ο γραμματέας της ΝΔ τόνισε ότι οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την ακριβή πορεία της αμαξοστοιχίας, προσφέροντας έτσι διαφάνεια και ενημέρωση.

Ο κ. Κυρανάκης εξήγησε περαιτέρω ότι το κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ παρακολουθεί σε 24ωρη βάση την πορεία όλων των αμαξοστοιχιών. Αυτή η συνεχής παρακολούθηση, όπως ανέφερε, έχει ως στόχο την αποτροπή συγκρούσεων μεταξύ των τρένων, διασφαλίζοντας την ασφάλεια του δικτύου.

Η πρόταση για το railway.gr και η απάντηση

Προς το τέλος της συζήτησης, ο Κώστας Κυρανάκης πίεσε την Κατερίνα Παπακωστοπούλου να επισκεφθεί την ιστοσελίδα railway.gr, προκειμένου να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι τις πληροφορίες που παρείχε. Η πρόταση αυτή έγινε με σκοπό να επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί του για την παρακολούθηση των δρομολογίων.

Ωστόσο, η δημοσιογράφος απάντησε στον Κυρανάκη πως δεν είχε σήμα, καθιστώντας αδύνατη την άμεση πρόσβαση στην ιστοσελίδα εκείνη τη στιγμή. Η ανταλλαγή αυτή ολοκλήρωσε την έντονη συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών.

Με πληροφορίες από: Topontiki