Οι επόμενες αργίες του 2026: Τριήμερα και ευκαιρίες για ξεκούραση

Μετά την ολοκλήρωση των καλοκαιρινών διακοπών, και καθώς πολλοί εκδρομείς επιστρέφουν σταδιακά στη «βάση» τους, το βλέμμα στρέφεται ήδη στις επόμενες αργίες του 2026. Το ημερολόγιο φέρνει τρεις ακόμη αργίες, οι οποίες προσφέρουν τις πρώτες ευκαιρίες για ξεκούραση σε εργαζόμενους και μαθητές.

Η αργία του Οκτωβρίου

Η πρώτη ευκαιρία για ξεκούραση μέσα στο 2026 είναι η 28η Οκτωβρίου. Αυτή η αργία έχει προγραμματιστεί να πέσει ημέρα Τετάρτη. Παρέχει μια ανάπαυλα στη μέση της εβδομάδας.

Οι αργίες του Δεκεμβρίου

Ακολουθούν οι αργίες των Χριστουγέννων. Η 25η Δεκεμβρίου είναι αργία, ενώ και η επόμενη μέρα, η 26η Δεκεμβρίου, αποτελεί επίσης αργία. Αυτή η περίοδος παραδοσιακά είναι μία από τις πιο δημοφιλείς για αποδράσεις, προσφέροντας ένα διάστημα για ξεκούραση.

Με πληροφορίες από: lamiareport.gr