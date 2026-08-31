Η δίκη του Άρη Μουγκοπέτρου πήρε αναβολή: «Θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα», λέει ο δικηγόρος του

Αναβολή πήρε η δίκη του Άρη Μουγκοπέτρου, ο οποίος είχε συλληφθεί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο συνήγορός του, Λευτέρης Αθανασόπουλος, χαρακτήρισε το αδίκημα ως ήσσονος σημασίας, υποστηρίζοντας ότι δεν θα έπρεπε να απασχολεί τόσο έντονα την επικαιρότητα. Η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί ξανά στις 3 Σεπτεμβρίου, καθώς η σημερινή διαδικασία δεν προχώρησε.

Η αναβολή της δίκης και η νέα ημερομηνία

Η σημερινή διαδικασία για την εκδίκαση της υπόθεσης του Άρη Μουγκοπέτρου δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς η υπεράσπιση του μουσικού υπέβαλε αίτημα αναβολής. Ο ίδιος ο Άρης Μουγκοπέτρος απουσίαζε από το δικαστήριο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Το αίτημα αναβολής βασίστηκε στην ανάγκη εξέτασης αίματος που είχε πραγματοποιηθεί την προηγούμενη ημέρα. Τα αποτελέσματα αυτής της εξέτασης, η οποία αφορά τη μέτρηση του αλκοόλ στον οργανισμό του, αναμένονται σε περίπου δέκα ημέρες. Μετά την αναβολή, ο Άρης Μουγκοπέτρος θα βρεθεί εκ νέου ενώπιον του δικαστηρίου στις 3 Σεπτεμβρίου.

Οι δηλώσεις του συνηγόρου υπεράσπισης

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Άρη Μουγκοπέτρου, Λευτέρης Αθανασόπουλος, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση. Χαρακτήρισε το αδίκημα της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ ως ένα «ήσσονος σημασίας αδίκημα» και «καθημερινό παράπτωμα».

Σύμφωνα με τον κ. Αθανασόπουλο, το συμβάν «μπορεί να συμβεί στον καθένα», αν και τόνισε ότι «κακώς βεβαίως, θα πρέπει να το αποφεύγουμε γιατί μπορεί να έχει άσχημα αποτελέσματα». Ο δικηγόρος εξέφρασε την άποψη ότι το ζήτημα δεν είναι τόσο σημαντικό ώστε να προσλαμβάνει «τέτοιες διαστάσεις στην ειδησεογραφία», όπως δήλωσε στο Orange Press Agency.

Η αμφισβήτηση της μέτρησης και η εξέταση αίματος

Ο Λευτέρης Αθανασόπουλος εξήγησε ότι ο Άρης Μουγκοπέτρος αμφισβητούσε τη μέτρηση που είχε πραγματοποιήσει η Τροχαία. Η αμφισβήτηση αυτή προέκυψε επειδή, όπως ανέφερε ο συνήγορος, η κατανάλωση αλκοόλ είχε προηγηθεί κατά περίπου τρεις ώρες πριν από τη μέτρηση.

Λόγω αυτής της αμφισβήτησης, ο κ. Αθανασόπουλος πρότεινε στον πελάτη του να προβεί σε μία επιπλέον εξέταση. «Του πρότεινα χθες να πάει σε ένα ιδιωτικό εργαστήριο και να κάνει την εξέταση», είπε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος, αναμένοντας πλέον τα αποτελέσματα αυτής της εξέτασης αίματος.

Η ανάρτηση μεταμέλειας του Άρη Μουγκοπέτρου

Αναφορικά με την ανάρτηση μεταμέλειας που είχε κάνει ο Άρης Μουγκοπέτρος απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, ο κ. Αθανασόπουλος σχολίασε ότι «ορθώς την έκανε». Διευκρίνισε ότι ο μουσικός ήταν «λίγο εκνευρισμένος» όταν εξήλθε από την Ευελπίδων και «κακώς αντέδρασε έτσι».

Ο συνήγορος υπογράμμισε πως ο Άρης Μουγκοπέτρος «έχει μετανιώσει για ό,τι έγινε». Παράλληλα, παραδέχθηκε το αδίκημα, καθώς αυτό προκύπτει από τις μετρήσεις. Είχε την πεποίθηση ότι δεν θα υπήρχε πρόβλημα, καθώς είχαν παρέλθει πολλές ώρες από την κατανάλωση αλκοόλ, ωστόσο η μέτρηση έδειξε την παράβαση.

Με πληροφορίες από: Reader