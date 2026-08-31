Ο δημοφιλής ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς προχώρησε σε μια εκτενή κατάθεση ψυχής, μιλώντας για τις οδυνηρές συνέπειες της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Πόρτο Γερμενό. Η πύρινη λαίλαπα μετέτρεψε την περιουσία του σε στάχτη, προκαλώντας ανυπολόγιστες απώλειες. Ο κ. Χαλκιάς, μιλώντας στην εκπομπή «Studio στις 3» και τον Κωνσταντίνο Κούρο, αναφέρθηκε στην κρατική ολιγωρία και εξέφρασε την ακλόνητη απόφασή του να σταθεί ξανά στα πόδια του, ξεκινώντας από την αρχή.

Το μέγεθος της καταστροφής και η συλλογική διάσταση

Ο Τάσος Χαλκιάς ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή της συνέντευξής του πως αρνείται να θέσει τον εαυτό του στο επίκεντρο της προσοχής. Υπογράμμισε με έμφαση ότι το πλήγμα από την καταστροφική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό έχει συλλογική διάσταση, καθώς περισσότερες από 200 οικογένειες βρέθηκαν αντιμέτωπες με την ολοκληρωτική απώλεια των περιουσιών τους.

Ο ηθοποιός εξέφρασε το πόσο άσχημα νιώθει όταν εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες του έχουν υποστεί ανάλογο πλήγμα, και ο ίδιος καλείται να μιλήσει για το δικό του σπίτι. Για τον λόγο αυτό, όπως δήλωσε, επιλέγει να γυρίζει την κουβέντα, τονίζοντας ότι μιλά για λογαριασμό όλων των πληγέντων. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα παθαίνουν ανάλογες ζημιές κάθε χρόνο, με αποκορύφωμα την τραγωδία που συνέβη στο Μάτι πριν από οκτώ χρόνια, ένα γεγονός που, όπως είπε, δεν πρέπει να ξεχνάμε.

Ανεκτίμητες απώλειες πέρα από τα υλικά αγαθά

Ο Τάσος Χαλκιάς τόνισε με ιδιαίτερη βαρύτητα ότι η απώλεια που υπέστη ξεπερνά κατά πολύ την απλή υλική ζημιά των τοίχων του σπιτιού του. Στις φλόγες χάθηκαν 45 ολόκληρα χρόνια πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας, όχι μόνο του ίδιου, αλλά και της συζύγου του, καθώς και των παιδιών τους.

Ειδικότερα, ο ηθοποιός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στο σπίτι αυτό δεν κάηκαν ντουβάρια, κάηκαν αναμνήσεις, κάηκε πνευματική μου εργασία 45 ετών, και εμένα και της γυναίκας μου και των παιδιών μου. Πίνακες ζωγραφικής που είχα. Δεν είναι η αξία όμως των πραγμάτων». Μεταξύ των αντικειμένων που χάθηκαν ήταν και ανεκτίμητα οικογενειακά κειμήλια, γεγονός που αναδεικνύει το συναισθηματικό και ιστορικό βάρος της καταστροφής.

Η αδιάκοπη σύνδεση με το Πόρτο Γερμενό και η καθημερινή επιστροφή

Η οικογένεια του Τάσου Χαλκιά διατηρεί μια βαθιά και αδιάκοπη σύνδεση με την περιοχή του Πόρτο Γερμενού, μια σχέση που μετράει 55 ολόκληρα χρόνια. Ο ίδιος εξομολογήθηκε πως περνούσε ατέλειωτα Σαββατοκύριακα και νύχτες στον τόπο αυτό, και πως η πρόθεσή του είναι να παραμείνει εκεί, με την προσπάθεια να μπορέσει να ξαναφτιάξει το σπίτι του.

Παρά την ολοκληρωτική καταστροφή, ο ηθοποιός επιστρέφει καθημερινά στα συντρίμμια της περιουσίας του. Αυτή η καθημερινή επίσκεψη γίνεται με την κρυφή ελπίδα μήπως βρει μέσα στα χαλάσματα κάτι που έχει μείνει όρθιο. Ωστόσο, όπως διαπιστώνει με θλίψη, η εικόνα είναι αποκαρδιωτική, καθώς «είναι εκπληκτικό ότι δεν έχει μείνει τίποτα».

Απόφαση για επανεκκίνηση με προσωπικές δυνάμεις

Παρά το βαρύ και οδυνηρό πλήγμα που υπέστη η περιουσία του, ο Τάσος Χαλκιάς αρνείται κατηγορηματικά την αυτολύπηση και την παρηγοριά. Η μόνη παραμυθία που κρατάει, όπως δήλωσε, είναι το γεγονός ότι δεν θρηνήθηκαν ανθρώπινες ζωές από την καταστροφική πυρκαγιά. Με αυτή τη σκέψη ως κινητήριο δύναμη, δηλώνει έτοιμος να ξαναχτίσει τη ζωή του από την αρχή, στηριζόμενος αποκλειστικά στις δικές του δυνάμεις.

«55 χρόνια ήμουν εκεί και θα είμαι ακόμα, με την προσπάθεια να μπορέσω να το ξανακάνω. Όχι αυτό που είχα. Ένα σπίτι που χτίζεται σε 50 χρόνια δεν μπορεί να το φτιάξεις ούτε σε πέντε χρόνια ούτε με πέντε χιλιάρικα», εξομολογήθηκε ο Τάσος Χαλκιάς. Η δήλωσή του αυτή υπογραμμίζει τη δυσκολία και το μέγεθος της πρόκλησης της ανοικοδόμησης, καθώς ένα σπίτι που χτίστηκε με κόπο και αναμνήσεις δεκαετιών δεν μπορεί να αποκατασταθεί εύκολα ή γρήγορα.

Με πληροφορίες από: Reader