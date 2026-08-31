Εντυπωσιακό θέαμα στον 59ο Eurobank Διεθνή Ιστιοπλοϊκό Αγώνα Άνδρου «Ι. Β. Γουλανδρής»

Ο 59ος Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου «Ι. Β. Γουλανδρής» βρίσκεται σε εξέλιξη, έχοντας ξεκινήσει από τη Βουλιαγμένη και με την ολοκλήρωσή του να σηματοδοτείται από την ιστιοδρομία Χώρα – Δύσβατο. Η διοργάνωση χάρισε ήδη δυνατές συγκινήσεις τόσο στα πληρώματα που συμμετέχουν όσο και στο κοινό που παρακολούθησε τις ιστιοδρομίες. Ο αγώνας συνεχίζει να τιμά τη μνήμη και το όραμα του εμπνευστή του, Ιωάννη Β. Γουλανδρή.

Η ιστορία και ο στόχος του αγώνα

Ο Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου θεσπίστηκε το 1967, με εμπνευστή τον Ιωάννη Β. Γουλανδρή. Ο κύριος στόχος του ήταν να μεταλαμπαδεύσει την αγάπη του για την ιστιοπλοΐα στους Έλληνες, με ιδιαίτερη έμφαση στους Ανδριώτες.

Από τότε, ο αγώνας παραμένει σταθερά στο πρόγραμμα των κορυφαίων ελληνικών πληρωμάτων. Προσφέρει κάθε χρόνο γεμάτες αγωνιστικές προκλήσεις, όπως είναι το πέρασμα από το στενό του Καφηρέα. Ο φετινός 59ος Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου «Ι. Β. Γουλανδρής» συνεχίζει αυτή την παράδοση, τιμώντας τη μνήμη και το όραμα του ιδρυτή του.

Η διοργάνωση και η ζωντανή μετάδοση

Ο φετινός αγώνας διοργανώνεται από τον Ναυτικό Όμιλο Άνδρου και τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος. Η συνεργασία τους εξασφάλισε μια διοργάνωση που προσέφερε έντονες συγκινήσεις, τόσο στους συμμετέχοντες όσο και στους θεατές.

Η κάλυψη του αγώνα πραγματοποιήθηκε και φέτος μέσω livestreaming από την ομάδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Αυτή η πρωτοβουλία έδωσε τη δυνατότητα σε φίλους της ιστιοπλοΐας από όλη την Ελλάδα να παρακολουθήσουν ζωντανά τις ιστιοδρομίες του 59ου Eurobank Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Άνδρου «Ι. Β. Γουλανδρής».

Η πρώτη ιστιοδρομία: προκλήσεις και πρώτοι νικητές

Η πρώτη ιστιοδρομία ξεκίνησε με το χαρακτηριστικό βοριαδάκι της Βουλιαγμένης, το οποίο είχε ένταση 15–20 μίλια. Αυτός ο άνεμος οδήγησε τον στόλο μέχρι και μετά τη Μακρόνησο, προσφέροντας ένα δυναμικό ξεκίνημα.

Στη συνέχεια, ο άνεμος μειώθηκε, ωστόσο το κύμα παρέμενε, δυσκολεύοντας τα πληρώματα. Οι ιστιοπλόοι αναζήτησαν αέρα πλησιάζοντας τις παρακείμενες ακτές, σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν την ταχύτητά τους. Τα πρώτα σκάφη έδεσαν στο λιμάνι της Χώρας το βράδυ, λίγο μετά τις 21:00, ενώ οι αφίξεις ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι της επόμενης ημέρας.

Στην πρώτη αυτή ιστιοδρομία, νικητής αναδείχθηκε το σκάφος «Carbonita». Τη δεύτερη θέση κατέλαβε το «Ellinix Farr Away – Coral Odyssey – Perga» με κυβερνήτη τον Στέργο Λεονταρίδη, ενώ την τριάδα συμπλήρωσε το «Velos – Eurobank Private Banking» των Ολυμπιονικών Τάκη Μάντη και Παύλου Καγιαλή.

Η παράκτια ιστιοδρομία και η κορυφή της γενικής κατάταξης

Στη δεύτερη, παράκτια ιστιοδρομία, οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές για γρήγορες ταχύτητες. Ο πελαγίσιος βοριάς έφτασε τα 26 μίλια, χαρίζοντας μια γρήγορη κούρσα και εντυπωσιακές εικόνες με τη χρήση των μπαλονιών.

Το θέαμα αυτό εκτυλίχθηκε μπροστά σε πλήθος κατοίκων και επισκεπτών, οι οποίοι κατέκλυσαν τις ακτές και τα βράχια της Χώρας για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Η παρουσία του κοινού πρόσθεσε έναν ιδιαίτερο παλμό στη διοργάνωση.

Την πρωτιά σε αυτή την παράκτια ιστιοδρομία κατέκτησαν οι Ολυμπιονίκες Τάκης Μάντης και Παύλος Καγιαλής με το σκάφος «Velos – Eurobank Private Banking». Με αυτή τους την επίδοση, οι δύο αθλητές πέρασαν στην κορυφή της γενικής κατάταξης, ενισχύοντας τη θέση τους στον αγώνα.

Ολοκλήρωση του αγώνα και παράλληλες εκδηλώσεις

Από αγωνιστικής πλευράς, η διοργάνωση ολοκληρώνεται με την ιστιοδρομία Χώρα – Δύσβατο. Αυτή η τελευταία διαδρομή δίνει στα πληρώματα μία ακόμη ευκαιρία να διεκδικήσουν καλύτερες θέσεις στη γενική κατάταξη, διατηρώντας το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος.

Παράλληλα με το αγωνιστικό κομμάτι, ο 59ος Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου «Ι. Β. Γουλανδρής» συνοδεύτηκε, όπως κάθε χρόνο, από πλούσιες πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις αυτές είχαν έντονο τοπικό χαρακτήρα και συγκέντρωσαν, όπως πάντα, το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή του κόσμου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta