Μεσσήνη: Χειροπέδες ξανά σε 60χρονο για δύο νέους εμπρησμούς

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 60χρονου στη Μεσσήνη, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε δύο νέες πυρκαγιές. Η σύλληψη αυτή έρχεται σε συνέχεια της πρώτης του σύλληψης για ανάλογες περιπτώσεις εμπρησμών, μετά την οποία είχε αφεθεί ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Νέα σύλληψη για εμπρησμούς στη Μεσσήνη

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο 60χρονος φέρεται να έβαλε δύο φωτιές την Κυριακή 30 Αυγούστου. Οι εστίες εκδηλώθηκαν σε ξηρά χόρτα, σε διαφορετικές περιοχές της Μεσσήνης, προκαλώντας την κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η πρώτη πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε περίπου στις 4 το απόγευμα, ενώ η δεύτερη εκδηλώθηκε λίγο αργότερα, στις 5:40 το απόγευμα. Και στις δύο περιπτώσεις, η αιτία της εκδήλωσης των πυρκαγιών αποδίδεται στη χρήση γυμνής φλόγας.

Έπειτα από επισταμένη έρευνα που διεξήγαγε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας, ο 60χρονος ταυτοποιήθηκε ως ο φερόμενος υπαίτιος των δύο αυτών εμπρησμών. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε άμεσα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς οι ενδείξεις ήταν ισχυρές και η διαδικασία το επέτρεπε.

Προηγούμενη σύλληψη και όροι απελευθέρωσης

Η τωρινή σύλληψη του 60χρονου δεν αποτελεί την πρώτη του εμπλοκή με τις αρχές για παρόμοια αδικήματα. Είχε συλληφθεί ξανά, στις 27 Αυγούστου, μόλις λίγες ημέρες πριν από τα νέα περιστατικά. Η πρώτη σύλληψη αφορούσε την πρόκληση δύο ακόμη πυρκαγιών, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί στις 26 και 27 του ίδιου μήνα, δηλαδή μία ημέρα πριν και την ημέρα της πρώτης του σύλληψης αντίστοιχα.

Μετά την απολογία του για τις πρώτες αυτές υποθέσεις, ο 60χρονος είχε αφεθεί ελεύθερος. Ωστόσο, η απελευθέρωσή του συνοδευόταν από την επιβολή περιοριστικών όρων, οι οποίοι αποσκοπούσαν στην αποτροπή επανάληψης παρόμοιων πράξεων. Οι νέες κατηγορίες υποδηλώνουν παραβίαση αυτών των όρων.

Συνολικά τέσσερις πυρκαγιές σε πέντε ημέρες

Μετά τις δύο νέες πυρκαγιές για τις οποίες συνελήφθη, στον 60χρονο αποδίδεται πλέον η πρόκληση συνολικά τεσσάρων πυρκαγιών μέσα σε ένα διάστημα μόλις πέντε ημερών. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των κατηγοριών που τον βαρύνουν, καθώς πρόκειται για επαναλαμβανόμενες πράξεις σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Οι αρχές εξετάζουν το σύνολο των περιστατικών, με τις δύο πρώτες πυρκαγιές να έχουν εκδηλωθεί στις 26 και 27 Αυγούστου, και τις δύο τελευταίες στις 30 Αυγούστου. Η συχνότητα και η επανάληψη των φερόμενων εμπρηστικών πράξεων οδήγησαν στην άμεση κινητοποίηση και τη δεύτερη σύλληψη του άνδρα.

Η ποινική διαδικασία που ακολουθεί

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε νέα δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει τις κατηγορίες για τους πρόσφατους εμπρησμούς. Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν αφορούν εμπρησμό από πρόθεση, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των πράξεων για τις οποίες κατηγορείται εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.

Ο 60χρονος κρατείται αυτή τη στιγμή από τις αρχές και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαμάτας. Η εμφάνισή του στο δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, όπου θα αποφασιστεί η περαιτέρω νομική διαχείριση της υπόθεσής του.

Με πληροφορίες από: Topontiki