Οδηγοί σπορ αυτοκινήτων μετέτρεψαν για λίγα λεπτά τμήμα της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη σε πίστα επίδειξης ταχύτητας και ισχύος. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, καθώς ένας από τους οδηγούς έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλακόστρωτο. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης καταδικάζει το γεγονός και ανακοίνωσε ότι θα στραφεί νομικά κατά παντός υπευθύνου.

Οι εικόνες στη Νέα Παραλία

Το περιστατικό έλαβε χώρα στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, όπου οδηγοί πολυτελών σπορ αυτοκινήτων, που συμμετέχουν σε ένα tour που ξεκίνησε από την Ουγγαρία και τελειώνει στην Ελλάδα, προέβησαν σε επικίνδυνες ενέργειες. Για λίγα λεπτά, ένα τμήμα της παραλιακής ζώνης μετατράπηκε σε χώρο επίδειξης ταχύτητας και ισχύος, με τους οδηγούς να επιταχύνουν τα οχήματά τους.

Συγκεκριμένα, ένας από τους οδηγούς εντοπίστηκε να κινείται με ταχύτητα πάνω στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας, προκαλώντας ανησυχία και αναστάτωση στους παρευρισκόμενους και τους κατοίκους της περιοχής. Οι εικόνες αυτές χαρακτηρίστηκαν από τις αρχές ως απαράδεκτες και επικίνδυνες για τη δημόσια ασφάλεια.

Άδεια μόνο για στάθμευση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι οδηγοί των σπορ αυτοκινήτων είχαν λάβει άδεια αποκλειστικά για τη στάθμευση των οχημάτων τους σε συγκεκριμένο σημείο της Νέας Παραλίας. Η άδεια αυτή δεν επέτρεπε σε καμία περίπτωση τη χρήση του χώρου ως πίστα αγώνων ή επίδειξης ταχύτητας.

Η συμπεριφορά των οδηγών θεωρείται παραβίαση των όρων της δοθείσας άδειας, καθώς μετέτρεψαν έναν κοινόχρηστο χώρο αναψυχής σε πεδίο επικίνδυνων ελιγμών, θέτοντας σε κίνδυνο τους πεζούς και την ομαλή λειτουργία της περιοχής.

Η αντίδραση των αρχών

Μετά το περισταστικό, ειδοποιήθηκαν άμεσα η δημοτική αστυνομία και η τροχαία. Ωστόσο, οι περισσότεροι από τους οδηγούς των σπορ αυτοκινήτων είχαν ήδη αποχωρήσει από το σημείο πριν την άφιξη των αρχών. Παρόλα αυτά, οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στον εντοπισμό των υπευθύνων.

Η διαδικασία εντοπισμού θα γίνει μέσω των πινακίδων κυκλοφορίας των οχημάτων. Στόχος είναι να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα στους οδηγούς που επέδειξαν την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά, παραβιάζοντας τους κανόνες και θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια.

Η δήλωση του αντιδημάρχου

Ο Γιώργος Δημαρέλος, Αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινοχρήστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, καταδίκασε έντονα το γεγονός μέσω ανάρτησής του. Έκανε λόγο για «εικόνες ντροπής» και χαρακτήρισε τους εμπλεκόμενους «ασυνείδητους» για την πράξη τους να επιταχύνουν με τα πολυτελή αυτοκίνητά τους στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας.

Ο κ. Δημαρέλος τόνισε ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές από τον δήμο. Επανέλαβε ότι η δοθείσα άδεια αφορούσε «αποκλειστικά και μόνο στη στάθμευση των αυτοκινήτων σε συγκεκριμένο σημείο» και «σε καμία περίπτωση δεν επέτρεπε συμπεριφορές που μετατρέπουν τη νέα παραλία σε πίστα αγώνων».

Νομικές ενέργειες από τον δήμο

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Αστυνομία, προχωρά άμεσα σε νομικές ενέργειες. Σκοπός είναι να στραφεί κατά παντός υπευθύνου για τον κίνδυνο που προκλήθηκε στους πολίτες και την αναστάτωση που προέκυψε από την ελεεινή συμπεριφορά κάποιων.

Ο αντιδήμαρχος υπογράμμισε ότι ο δήμος δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να πιστεύει «πως η πόλη είναι ξέφραγο αμπέλι», δηλώνοντας την αποφασιστικότητα των αρχών να προστατεύσουν τους κοινόχρηστους χώρους και να διασφαλίσουν την τήρηση της νομοθεσίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki