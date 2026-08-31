Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Οι αποκαλύψεις από την ιατροδικαστική εξέταση προκαλούν φρίκη, καθώς διαπιστώθηκε ότι το βρέφος έφερε πάνω από 10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο 43χρονος πατέρας και η 38χρονη Γερμανίδα μητέρα, οι οποίοι αρχικά κατηγορούνταν για μη αναγγελία ανεύρεσης νεκρού, αλλά πλέον αναμένεται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα και η πορεία της έρευνας

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε το βρέφος εντόπισε περισσότερα από 10 τραύματα στην πλάτη του, τα οποία φέρεται να έχουν προκληθεί από αιχμηρό αντικείμενο, συγκεκριμένα από μαχαίρι. Αυτά τα ευρήματα οδήγησαν τις αρχές να εκτιμήσουν ότι ο θάνατος του βρέφους οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, με τους αστυνομικούς να ερευνούν πλέον ως βασικό σενάριο αυτό της ανθρωποκτονίας.

Λόγω του ότι το βρέφος βρισκόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κατάψυξη, ο ιατροδικαστής δεν έχει καταφέρει να διαπιστώσει ούτε την ακριβή ηλικία του ούτε τον χρόνο θανάτου. Ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι το παιδί φέρεται να γεννήθηκε και να έζησε αρκετούς μήνες πριν δολοφονηθεί και καταψυχθεί. Παράλληλα, αναμένεται να παραγγελθεί εξέταση DNA για το ζευγάρι των συλληφθέντων και τα τρία ανήλικα παιδιά τους, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συγγενική τους σχέση.

Οι συλληφθέντες και οι κατηγορίες

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο 43χρονος πατέρας του βρέφους και η 38χρονη Γερμανίδα μητέρα του. Αρχικά, οι συλλήψεις έγιναν για το αδίκημα της μη αναγγελίας ανεύρεσης νεκρού. Μετά τα νέα ιατροδικαστικά ευρήματα, οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να κατηγορηθούν για ανθρωποκτονία. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα έκαναν διακίνηση ναρκωτικών, καθώς δεν εμφανίζουν κάποια επαγγελματική δραστηριότητα.

Επιπλέον, ο 43χρονος, μαζί με έναν 26χρονο Αφγανό που επίσης βρισκόταν στο διαμέρισμα, κατηγορούνται και για κατοχή ναρκωτικών. Η 38χρονη Γερμανίδα υποστήριξε στην κατάθεσή της ότι το βρέφος ήταν δικό της, ότι απέβαλε πριν από οκτώ μήνες και έκτοτε το διατηρούσε στην κατάψυξη, μεταφέροντάς το από διαμέρισμα σε διαμέρισμα.

Το διαμέρισμα της Κυψέλης και οι ένοικοι

Το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη, όπου η οικογένεια διέμενε τις τελευταίες 25 ημέρες. Στο διαμέρισμα διέμεναν συνολικά έξι άτομα: ο 43χρονος Έλληνας, οι κατά δήλωσή του ανήλικοι γιοι του, 12 και 9 ετών, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, η κατά δήλωσή της 15χρονη κόρη της, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός.

Πριν μετακομίσουν στην Κυψέλη, το ζευγάρι με τα παιδιά διέμενε για περίπου δύο χρόνια σε οικία στην περιοχή της Φυλής. Εκεί εκτιμάται ότι κρατήθηκε κατεψυγμένο το βρέφος για πολλούς μήνες. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι της Φυλής αναζητώντας στοιχεία για να διαπιστώσουν τι πραγματικά συνέβη. Οι γονείς του βρέφους, αντιλαμβανόμενοι ότι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού τους είχε καταγγείλει στην Αστυνομία, έβγαλαν το βρέφος από τον καταψύκτη και το έβαλαν σε μία βαλίτσα, προσπαθώντας να τραπούν σε φυγή. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τους βρήκαν με τις βαλίτσες στα χέρια, έτοιμους να φύγουν.

Η μαρτυρία του διαχειριστή και τα προβλήματα

Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας στην Κυψέλη ήταν αυτός που ενημέρωσε την αστυνομία για την υπόθεση. Ο ίδιος μετέβη στο διαμέρισμα προκειμένου να διαπιστώσει τι συνέβαινε, καθώς υπήρχε οικονομική εκκρεμότητα από την κράτηση που είχε γίνει μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Υπήρχαν επίσης παράπονα από τη διαχειρίστρια της πολυκατοικίας για φασαρία.

Εκεί, όπως υποστήριξε, διαπίστωσε ότι στο σπίτι βρίσκονταν περισσότερα άτομα απ’ όσα γνώριζε, συγκεκριμένα έξι αντί για τρία. Η κατάσταση του σπιτιού περιγράφηκε ως «άθλια». Ο διαχειριστής ανέφερε ότι υπήρχε υπόνοια για ναρκωτικά, καθώς εντοπίστηκαν κάποια σπασμένα χάπια στην κουζίνα. Λόγω της οφειλής, αποφάσισε να κρατήσει κλειδωμένα τα πράγματα των ενοίκων, ζητώντας να επικοινωνήσουν με τον σύζυγο της γυναίκας που διέμενε στο διαμέρισμα για να πληρώσει. Κατά τη διάρκεια της αναμονής, ο άνδρας δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματα, ενώ προέκυψαν περιστατικά που ενίσχυσαν τις υποψίες του, όπως το ότι ένα κοριτσάκι, αυτό που είναι έγκυος από τον Αφγανό, άρχισε να χτυπιέται μέσα στο δωμάτιο.

Προηγούμενο ιστορικό και υγεία των παιδιών

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο από τα τρία ανήλικα παιδιά που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων έχουν εντοπιστεί να φέρουν σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Η 15χρονη κόρη της 38χρονης Γερμανίδας είναι έγκυος, με τον 26χρονο Αφγανό να υποστηρίζει ότι έχει σχέση μαζί της και ότι εκείνη περιμένει το παιδί του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παιδιά είχαν απομακρυνθεί και στο παρελθόν από το οικογενειακό περιβάλλον, και υπάρχει σχετικός φάκελος στην κοινωνική υπηρεσία. Οι 43χρονος και η 38χρονη σύζυγός του, οι οποίοι φέρονται ως γονείς του κατεψυγμένου βρέφους, δεν έχουν βοηθήσει με τις καταθέσεις τους την αστυνομική έρευνα, η ανάκριση των οποίων αναμένεται να ολοκληρωθεί.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Topontiki