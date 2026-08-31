Νέα πλάνα από το ναυάγιο στην Κερύνεια: Δραματικές στιγμές επιβατών και προσπάθειες διάσωσης

Σοκαριστικά πλάνα από το ναυάγιο καταμαράν ανοιχτά της βόρειας Κύπρου, στην περιοχή της Κερύνειας, είδαν το φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας τις δραματικές στιγμές των επιβατών. Το τραγικό συμβάν έχει οδηγήσει στον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων, ενώ δεκαοκτώ εξακολουθούν να αγνοούνται. Στο πλαίσιο των ερευνών, ο καπετάνιος του πλοίου, επτά μέλη του πληρώματος και ένας μέτοχος της διαχειρίστριας εταιρείας συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον δικαστηρίου.

Δραματικές στιγμές στο εσωτερικό του καταμαράν

Τα νέα πλάνα, που τραβήχτηκαν μέσα από το ίδιο το πλοίο, αποτυπώνουν την αγωνία των 267 επιβατών που βρίσκονταν στο καταμαράν την ώρα της ανατροπής. Οι εικόνες δείχνουν ανθρώπους να προσπαθούν απεγνωσμένα να κινηθούν στο εσωτερικό του σκάφους, καθώς αυτό άρχισε να παίρνει έντονη κλίση. Γύρω τους, ακούγονται κραυγές και φωνές πανικού, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα απόλυτης σύγχυσης και φόβου.

Σε ένα σημείο του βίντεο, ένας άνδρας φαίνεται να έχει σκαρφαλώσει στο πλάι του πλοίου, το οποίο έχει ήδη γείρει σημαντικά. Ο άνδρας κρατά ένα τηλέφωνο στο αυτί του, δίνοντας την εντύπωση ότι καλεί σε βοήθεια, ενώ γύρω του άλλοι επιβάτες προσπαθούν πανικόβλητοι να βρουν τρόπο διαφυγής ή να κρατηθούν από κάπου. Η σκηνή αναδεικνύει τις απεγνωσμένες προσπάθειες των εγκλωβισμένων να σωθούν από το βυθιζόμενο σκάφος.

Επιχείρηση διάσωσης εν μέσω φουρτούνας

Εκτός από τις εικόνες από το εσωτερικό, συγκλονιστικά πλάνα καταγράφουν και όσα ακολούθησαν έξω από το πλοίο, στην ταραγμένη θάλασσα. Επιζώντες φαίνονται να επιπλέουν στα κύματα, δίπλα στο μερικώς βυθισμένο σκάφος, προσπαθώντας να κρατηθούν στη ζωή. Ορισμένοι από αυτούς κρατιούνται ο ένας από τον άλλον μέσα στο νερό, αναζητώντας στήριξη και αλληλοβοήθεια.

Παράλληλα, άλλα πλάνα δείχνουν ανθρώπους να προσπαθούν να τραβήξουν επιβάτες από το εσωτερικό του πλοίου, σε μια προσπάθεια να τους απεγκλωβίσουν από την παγίδα του βυθιζόμενου καταμαράν. Πάνω από το σημείο του ναυαγίου, ένα ελικόπτερο διάσωσης διακρίνεται να πετάει, συμμετέχοντας στη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που στήθηκε μετά την ανατροπή του πλοίου.

Συλλήψεις και καταγγελίες για τον καπετάνιο

Σχετικά με το ναυάγιο, οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις. Ο καπετάνιος του καταμαράν, επτά μέλη του πληρώματος, καθώς και ένας μέτοχος της εταιρείας που διαχειριζόταν το πλοίο, συνελήφθησαν. Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον δικαστηρίου, στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Επιζώντες του ναυαγίου προέβησαν σε σοβαρές καταγγελίες σχετικά με τη συμπεριφορά του καπετάνιου. Συγκεκριμένα, υποστήριξαν ότι ο καπετάνιος αγνόησε τις προειδοποιήσεις που του έγιναν ότι το πλοίο έμπαζε νερά. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, ο καπετάνιος εγκατέλειψε το πλοίο την ώρα που αυτό ανατρεπόταν, αφήνοντας τους επιβάτες στην τύχη τους.

Ο τραγικός απολογισμός του ναυαγίου

Η ανατροπή του καταμαράν ανοιχτά της Κερύνειας έχει αφήσει πίσω της έναν βαρύ απολογισμό. Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό δεκαοκτώ ατόμων που εξακολουθούν να αγνοούνται. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης παραμένει σε εξέλιξη, με τις αρχές να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Το ναυάγιο προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και των σωστικών συνεργείων, τα οποία κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Η τραγωδία έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, καθώς οι εικόνες και οι μαρτυρίες των επιζώντων φέρνουν στο φως τις δραματικές στιγμές που βίωσαν οι επιβάτες.

Με πληροφορίες από: Topontiki