Τραγωδία στον Νέο Κόσμο: Σορός εντοπίστηκε σε διαμέρισμα μετά από φωτιά

Μία σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο, στην Αθήνα, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 31ης Αυγούστου 2026. Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου πολυκατοικίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Δώδεκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα επιχείρησαν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την αποκάθαρση του χώρου.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς στον Νέο Κόσμο

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα που βρίσκεται στον πέμπτο όροφο μιας πολυκατοικίας στην περιοχή του Νέου Κόσμου. Το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Δευτέρας, 31ης Αυγούστου 2026, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται για τη φωτιά περίπου στις 15:00. Η είδηση της πυρκαγιάς προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, οδηγώντας στην άμεση επέμβαση των αρχών.

Οι αναφορές σχετικά με την ακριβή οδό στην οποία βρίσκεται το διαμέρισμα παρουσιάζουν μία μικρή διαφοροποίηση μεταξύ των πηγών. Κάποιες πληροφορίες κάνουν λόγο για την οδό Εκαταίου, ενώ άλλες αναφέρουν την οδό Ευδόξου. Και οι δύο οδοί βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Νέου Κόσμου, όπου εκτυλίχθηκε το τραγικό συμβάν.

Επιχείρηση κατάσβεσης και εντοπισμός σορού

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν τις προσπάθειες για τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση των φλογών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατέβαλαν προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης και ελέγχου του διαμερίσματος, εντοπίστηκε μία σορός. Πρόκειται για ένα άτομο αγνώστων, μέχρι στιγμής, στοιχείων. Ο εντοπισμός της σορού αποτελεί τον τραγικό απολογισμό της πυρκαγιάς, προκαλώντας θλίψη στις αρχές και τους κατοίκους της περιοχής.

Το στάδιο της αποκάθαρσης και η έρευνα για τα αίτια

Μετά την αρχική φάση της κατάσβεσης, στο διαμέρισμα δεν υπάρχουν πλέον ενεργές φλόγες. Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο και βρίσκεται στο στάδιο της αποκάθαρσης. Αυτό σημαίνει ότι οι πυροσβέστες διενεργούν εξονυχιστικό έλεγχο του χώρου για τον εντοπισμό και την εξάλειψη τυχόν κρυφών εστιών πυρκαγιάς, οι οποίες μπορεί να είναι καταπλακωμένες κάτω από αντικείμενα ή συντρίμμια.

Για τη διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες για να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά. Μέχρι στιγμής, τα αίτια που προκάλεσαν το συμβάν παραμένουν άγνωστα και αποτελούν αντικείμενο έρευνας.

Παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στο σημείο

Εκτός από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο σημείο της πυρκαγιάς έχουν σπεύσει και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Η παρουσία των αστυνομικών είναι απαραίτητη για την περιφρούρηση του χώρου, την τήρηση της τάξης και την υποβοήθηση του έργου των πυροσβεστών και του ανακριτικού κλιμακίου. Οι αστυνομικοί συνδράμουν στις διαδικασίες που απαιτούνται μετά από ένα τέτοιο περιστατικό, διασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή των ερευνών.

Οι αρχές συνεχίζουν το έργο τους στο διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου στον Νέο Κόσμο, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Αναμένονται περαιτέρω ανακοινώσεις και πληροφορίες καθώς προχωρά η διερεύνηση των συνθηκών της τραγικής αυτής πυρκαγιάς.

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki, Enikos