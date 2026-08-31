Η ιατροδικαστική εξέταση για το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη αποκάλυψε πολλαπλές μαχαιριές

Σοκαριστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε στην Κυψέλη. Ο θάνατος του άτυχου μωρού προήλθε από πολλαπλές μαχαιριές, όπως αποκάλυψαν τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής. Το βρέφος είχε βρεθεί νεκρό μέσα σε γυάλα, η οποία βρισκόταν σε βαλίτσα εντός διαμερίσματος στην περιοχή, προκαλώντας φρίκη στις αρχές και την κοινή γνώμη.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Η νεκροψία-νεκροτομή, που διενεργήθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, έριξε φως στις τραγικές συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος. Την εξέταση πραγματοποίησε ο ιατροδικαστής Συμεών Μεσογίτης, ο οποίος παρέδωσε τα ευρήματα στις αστυνομικές αρχές.

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης προκάλεσαν σοκ, καθώς αποκάλυψαν την αιτία θανάτου του παιδιού. Οι λεπτομέρειες αυτές είναι κρίσιμες για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και την προσπάθεια εντοπισμού των υπευθύνων.

Οι πολλαπλές κακώσεις και η αιτία θανάτου

Σύμφωνα με τα ευρήματα που διαβιβάστηκαν στις αστυνομικές αρχές, το σώμα του παιδιού έφερε τουλάχιστον δέκα μαχαιριές. Αυτά τα τραύματα προκλήθηκαν από αιχμηρό αντικείμενο και εντοπίστηκαν στην περιοχή της ράχης του βρέφους, υποδηλώνοντας μια στυγερή ενέργεια.

Η ιατροδικαστική έκθεση προσδιόρισε ως αιτία θανάτου τις πολλαπλές κακώσεις από μαχαίρι. Ορισμένα από αυτά τα τραύματα αποδείχθηκαν μοιραία, καθώς έπληξαν ζωτικά όργανα του βρέφους, οδηγώντας στον θάνατό του. Η φύση και η έκταση των τραυμάτων υπογραμμίζουν τη βιαιότητα της πράξης.

Η ηλικία και η σωματική διάπλαση του βρέφους

Ο ιατροδικαστής Συμεών Μεσογίτης, βάσει των ευρημάτων της νεκροψίας, πιθανολογεί ότι το βρέφος ήταν ηλικίας 8 έως 9 μηνών. Η εκτίμηση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την ταυτοποίηση του παιδιού και την εξέλιξη των ερευνών.

Επιπρόσθετα, η σωματική διάπλαση του παιδιού μαρτυρά ότι μεγάλωνε υπό κανονικές συνθήκες. Δεν αντιμετώπιζε εμφανή προβλήματα υγείας, γεγονός που καθιστά την απώλεια της ζωής του ακόμη πιο τραγική και ανεξήγητη, ενισχύοντας το μυστήριο γύρω από την υπόθεση.

Η ανακάλυψη του βρέφους στην Κυψέλη

Η αρχική ανακάλυψη του νεκρού βρέφους είχε προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη. Το μωρό εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην περιοχή της Κυψέλης, μέσα σε μια γυάλα, η οποία ήταν τοποθετημένη εντός βαλίτσας.

Αυτή η ανατριχιαστική λεπτομέρεια της εύρεσης του βρέφους, δηλαδή η τοποθέτησή του σε γυάλα και βαλίτσα, προσθέτει ένα ακόμη σκοτεινό στοιχείο στην τραγική υπόθεση και κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν εντατικά τις έρευνές τους για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Βασικός στόχος παραμένει η ταυτοποίηση του βρέφους, καθώς και ο εντοπισμός των υπαιτίων αυτής της στυγερής ενέργειας που οδήγησε στον θάνατο του μωρού.

Οι πληροφορίες και τα ευρήματα από την ιατροδικαστική εξέταση έχουν διαβιβαστεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και αξιοποιούνται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Οι αρχές εργάζονται μεθοδικά, προσπαθώντας να συνθέσουν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της αλήθειας και στην απόδοση των προβλεπόμενων ευθυνών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit