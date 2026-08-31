Φωτιά σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο κινητοποίησε την Πυροσβεστική

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 31 Αυγούστου του 2026, σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε σε όροφο κτιρίου στην περιοχή. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί εγκλωβισμένα άτομα εντός του διαμερίσματος ή του κτιρίου.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς στον Νέο Κόσμο

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα το μεσημέρι της Δευτέρας, 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε όροφο κτιρίου στον Νέο Κόσμο. Συγκεκριμένα, μία από τις πηγές αναφέρει ότι η πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Ευδόξου, ενώ άλλη πηγή προσδιορίζει το σημείο ως διαμέρισμα 5ου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Εκαταίου.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά δεν έχουν γίνει γνωστές, ωστόσο η άμεση αντίδραση των αρχών ήταν καθοριστική. Η είδηση της πυρκαγιάς σήμανε συναγερμό στις αρμόδιες υπηρεσίες, οδηγώντας σε ταχύτατη κινητοποίηση για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Με την εκδήλωση της φωτιάς, σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία κινητοποιήθηκε άμεσα για να μεταβεί στο σημείο. Η ανταπόκριση ήταν ταχύτατη, με τις πρώτες δυνάμεις να φτάνουν στον Νέο Κόσμο λίγη ώρα μετά την αναγγελία του συμβάντος. Η προτεραιότητα δόθηκε στην ασφάλεια των κατοίκων και στην άμεση έναρξη των προσπαθειών κατάσβεσης.

Η κινητοποίηση περιλάμβανε την αποστολή επίγειων δυνάμεων, καθώς και ειδικού εξοπλισμού που κρίθηκε απαραίτητος για την αντιμετώπιση της φωτιάς σε όροφο κτιρίου. Το προσωπικό της Πυροσβεστικής εργάζεται εντατικά για τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, προκειμένου να αποφευχθεί η επέκτασή της.

Οι δυνάμεις κατάσβεσης στο σημείο

Για την επιχείρηση κατάσβεσης, στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν σημαντικές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι συμμετέχουν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ άλλη πηγή ανεβάζει τον αριθμό των πυροσβεστών σε 15, διατηρώντας τον αριθμό των οχημάτων στα τέσσερα. Η παρουσία αυτού του αριθμού πυροσβεστών υπογραμμίζει την σοβαρότητα του περιστατικού και την ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση.

Εκτός από τα τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, στο σημείο έχει μεταβεί και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Αυτό το όχημα είναι απαραίτητο για την πρόσβαση σε διαμερίσματα που βρίσκονται σε υψηλότερους ορόφους, όπως στην περίπτωση του 5ου ορόφου που αναφέρεται από μία πηγή. Η χρήση του κλιμακοφόρου οχήματος επιτρέπει στους πυροσβέστες να προσεγγίσουν αποτελεσματικά το σημείο της πυρκαγιάς και να επιχειρήσουν με ασφάλεια.

Καμία αναφορά για εγκλωβισμένα άτομα

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που προκύπτουν από τις πρώτες πληροφορίες είναι ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα εντός του διαμερίσματος ή της πολυκατοικίας. Αυτό αποτελεί μια θετική εξέλιξη, καθώς η απουσία εγκλωβισμένων ατόμων μειώνει τον κίνδυνο για ανθρώπινες απώλειες ή τραυματισμούς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμες, παράλληλα με τις προσπάθειες κατάσβεσης, διενεργούν ελέγχους στους χώρους του κτιρίου για να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τους ενοίκους. Η προσοχή παραμένει σε υψηλά επίπεδα μέχρι την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και τον έλεγχο όλων των χώρων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit, Enikos