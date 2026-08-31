Η Ford Sfakianakis στηρίζει την τοπική κοινωνία του Περιστερίου με συλλογή τροφίμων

Η Ford Sfakianakis προσκαλεί το κοινό να συμμετάσχει ενεργά στην «FORD - Πρωτοβουλία Συλλογής Τροφίμων 2026», μια δράση που πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, η εταιρεία συνεργάζεται με το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Περιστερίου, με στόχο τη συλλογή δωρεών τροφίμων. Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στην άμεση υποστήρεξη των αναγκών της τοπικής κοινωνίας, ενισχύοντας συμπολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη.

Παγκόσμια δράση αλληλεγγύης

Αυτόν τον Σεπτέμβριο, έμποροι της Ford σε ολόκληρο τον κόσμο ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν στήριξη στις τοπικές κοινότητες. Η δράση αυτή εντάσσεται στην «FORD - Πρωτοβουλία Παγκόσμιας Συλλογής Τροφίμων», η οποία αποτελεί μια κομβική ενέργεια στο πλαίσιο της ευρύτερης παγκόσμιας κοινωνικής πρωτοβουλίας της Ford, γνωστής ως Ford Building Together.

Η συγκεκριμένη παγκόσμια προσπάθεια αναδεικνύει τη σημαντική δυναμική που μπορεί να επιτευχθεί όταν έμποροι, εργαζόμενοι, πελάτες και συνεργάτες συσπειρώνονται γύρω από έναν κοινό σκοπό. Μέσα από αυτή τη συλλογική προσπάθεια, δημιουργείται ένας ουσιαστικός και άμεσος αντίκτυπος στις τοπικές κοινωνίες που έχουν ανάγκη.

Η πρωτοβουλία της Ford Sfakianakis στο Περιστέρι

Στο πλαίσιο αυτής της ευρύτερης προσπάθειας, η Ford Sfakianakis καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Η δράση της εταιρείας πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Περιστερίου, με απώτερο στόχο τη συγκέντρωση δωρεών τροφίμων.

Οι δωρεές αυτές θα χρησιμοποιηθούν για την άμεση κάλυψη των αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Πελάτες, εργαζόμενοι και όλα τα μέλη της κοινότητας έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το κατάστημα της Ford Sfakianakis, το οποίο βρίσκεται στο Περιστέρι, και να προσφέρουν μη ευπαθή τρόφιμα. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλουν με μια απλή, αλλά εξαιρετικά ουσιαστική πράξη στην ενίσχυση των συμπολιτών που έχουν ανάγκη.

Η φιλοσοφία του Ford Building Together

Το Ford Building Together αποτελεί την παγκόσμια πρωτοβουλία της Ford, η οποία εστιάζει στη δημιουργία και την ενδυνάμωση κοινοτήτων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την υλοποίηση ουσιαστικών, τοπικών δράσεων που έχουν θετικό αντίκτυπο.

Για περισσότερα από 123 χρόνια, η Ford, μαζί με το εκτεταμένο δίκτυο των εμπόρων της, στέκεται διαχρονικά δίπλα στις κοινότητες. Η εταιρεία ανταποκρίνεται στις ανάγκες που προκύπτουν, υποστηρίζει αξιόπιστους συνεργάτες και εργάζεται για τη δημιουργία μακροπρόθεσμου θετικού αντίκτυπου, επιδεικνύοντας σταθερή δέσμευση στην κοινωνική προσφορά.

Συλλογική προσφορά και ουσιαστική αλλαγή

Μέσα από συνεργασίες με αξιόπιστους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και τράπεζες τροφίμων, οι έμποροι της Ford μετατρέπονται σε κεντρικά σημεία υποστήριξης της κοινότητας. Αυτό αποδεικνύει περίτρανα ότι απλές ενέργειες, όπως η δωρεά τροφίμων, μπορούν να αποκτήσουν πολύ μεγαλύτερη δυναμική και αποτελεσματικότητα όταν πραγματοποιούνται συλλογικά και με συντονισμένο τρόπο.

Η «FORD - Πρωτοβουλία Συλλογής Τροφίμων» αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας. Χιλιάδες έμποροι σε ολόκληρο τον κόσμο ενώνουν τις δυνάμεις τους, διασφαλίζοντας ότι μικρές πράξεις αλληλεγγύης μπορούν να μετατραπούν σε ουσιαστική αλλαγή μεγάλης κλίμακας, επηρεάζοντας θετικά ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων και περιοχών.

Δέσμευση στην τοπική κοινότητα

Για τη Ford Sfakianakis, η συμμετοχή στην εν λόγω πρωτοβουλία αποτελεί μία ακόμη έμπρακτη απόδειξη της σταθερής δέσμευσής της απέναντι στην τοπική κοινωνία του Περιστερίου. Η εταιρεία εκφράζει την περηφάνια της για τη συμμετοχή της στο Ford Building Together, τονίζοντας ότι αυτή η πρωτοβουλία φέρνει κοντά τους εμπόρους για να προσφέρουν ένα χέρι βοηθείας στην τοπική τους κοινότητα.

Όπως δηλώνουν εκπρόσωποι της Ford Sfakianakis, στόχος τους είναι να είναι «κάτι περισσότερο από μια εμπορία αυτοκινήτων — ένας χώρος όπου η κοινότητα συγκεντρώνεται για να βοηθήσει και να υποστηριχθεί. Όταν οι έμποροι στηρίζουν τις κοινότητές τους, το αποτέλεσμα είναι ισχυρό.» Η Ford Sfakianakis καλεί το κοινό να γίνει μέρος αυτής της προσπάθειας, δηλώνοντας πως «μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά στην κοινότητά μας».

Με πληροφορίες από: Gazzetta