Κυψέλη: Εγκληματική ενέργεια πίσω από τον θάνατο βρέφους – Σοκαριστικά ευρήματα και συλλήψεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Το βρέφος βρέθηκε κρυμμένο μέσα σε βάζο και βαλίτσα, ενώ σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, ο θάνατός του οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Η υπόθεση λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς έχουν προκύψει σοκαριστικά ευρήματα που αφορούν και τα ανήλικα μέλη της οικογένειας.

Ο εντοπισμός του βρέφους και οι πρώτες ενέργειες

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο διαμέρισμα της οδού Θάσου στην Κυψέλη διαπίστωσαν ότι ένα ζευγάρι, αποτελούμενο από έναν 43χρονο Έλληνα και μία 38χρονη Γερμανίδα, είχε κρυμμένο ένα βρέφος μέσα σε ένα βάζο. Το βρέφος φέρεται να ήταν κατεψυγμένο και εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα.

Αμέσως μετά τον εντοπισμό, οι άντρες της ΕΛ.ΑΣ. οδήγησαν το ζευγάρι, έναν 26χρονο Αφγανό, την 15χρονη κόρη και ακόμα δύο ανήλικα αγόρια, ηλικίας 12 και 9 ετών, στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί, ξεκίνησαν να λαμβάνουν καταθέσεις από τους εμπλεκόμενους, προσπαθώντας να φωτίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε το νεκρό βρέφος.

Η ιατροδικαστική εξέταση και οι υποψίες για εγκληματική ενέργεια

Η ιατροδικαστική εξέταση της σορού του βρέφους βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας, προκειμένου να δοθούν οριστικές απαντήσεις. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, ο θάνατος του βρέφους οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, καθώς εντοπίστηκαν σημάδια στην πλάτη του. Αυτή η διαπίστωση οδήγησε τον ιατροδικαστή να ενημερώσει άμεσα τις Αρχές.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το βρέφος ήταν περίπου 8 μηνών. Ο ιατροδικαστής θα είναι αυτός που θα αποφανθεί αν το παιδί έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της κύησης, της γέννας, λίγες ώρες μετά τη γέννα ή αν πρόκειται για δολοφονία. Επιπλέον, ο ιατροδικαστής διέταξε τη διενέργεια εξέτασης DNA, καθώς το ένα από τα δύο αγόρια της οικογένειας είναι μαύρο, γεγονός που είχε προκαλέσει υποψίες στον διαχειριστή του διαμερίσματος.

Σοκαριστικά ευρήματα και η κατάσταση των ανήλικων παιδιών

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, προέκυψαν σοκαριστικά ευρήματα που αφορούν τα ανήλικα μέλη της οικογένειας. Πληροφορίες αναφέρουν πως τόσο η 15χρονη κόρη όσο και το 9χρονο αγόρι φέρεται να έχουν προσβληθεί από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, και τα τρία παιδιά της οικογένειας νοσηλεύονται πλέον στο νοσοκομείο Παίδων.

Η 38χρονη Γερμανίδα μητέρα ισχυρίστηκε ότι η 15χρονη και τα άλλα ανήλικα παιδιά είναι δικά της, και ότι η ίδια κυοφόρησε το βρέφος που πέθανε πριν από 8 μήνες. Ωστόσο, ο διαχειριστής του διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης περιέγραψε ότι από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο διαμέρισμα κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Επίσης, αντελήφθη πως ο 26χρονος Αφγανός χτυπούσε το 15χρονο κορίτσι, το οποίο ήταν έγκυος.

Οι καταθέσεις των ενοίκων και η προηγούμενη κατοικία

Οι καταθέσεις των ενοίκων της πολυκατοικίας στην Κυψέλη φωτίζουν τις κινήσεις του ζευγαριού το τελευταίο διάστημα. Μία ένοικος, η οποία ήταν εκείνη που ειδοποίησε τον διαχειριστή, ανέφερε ότι είχε παρατηρήσει αυξημένη κίνηση στο κτίριο και άγνωστα άτομα να μπαινοβγαίνουν συχνά. Το ζευγάρι έμενε στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου περίπου έναν μήνα, ενώ της είχε προκαλέσει εντύπωση το γεγονός ότι έβλεπε τα παιδιά της οικογένειας να βγαίνουν μόνα τους στον δρόμο τις πρωινές ώρες.

Ανάλογη εικόνα περιέγραψε και ο σύζυγός της, λέγοντας ότι αρκετές φορές η εξώπορτα της πολυκατοικίας έμενε ανοιχτή. Σύμφωνα με τον ίδιο, άγνωστοι περίμεναν έξω από το κτίριο και επικοινωνούσαν με το κινητό τους με κάποιον από το εσωτερικό, κάνοντας σήμα προκειμένου να τους ανοίξουν την πόρτα. Οι επαναλαμβανόμενες αυτές κινήσεις προκάλεσαν υποψίες στους ενοίκους και τελικά οδήγησαν στην ενημέρωση του διαχειριστή.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο και σε σπίτι στην περιοχή της Φυλής, όπου το ζευγάρι φέρεται να διέμενε για περίπου δύο χρόνια πριν μετακομίσει στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το νεκρό βρέφος να παρέμεινε κατεψυγμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα στην προηγούμενη κατοικία και στη συνέχεια να μεταφέρθηκε στην Κυψέλη μαζί με την οικογένεια.

Συλλήψεις και κατηγορίες

Στο πλαίσιο των ερευνών, η ΕΛ.ΑΣ. έχει προχωρήσει σε τέσσερις συλλήψεις. Τρεις από τους συλληφθέντες κατηγορούνται για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού, ενώ δύο αντιμετωπίζουν και κατηγορία για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών. Ένας από τους τέσσερις φέρεται να βαρύνεται και με τα δύο αδικήματα.

Νωρίς το πρωί της Δευτένας, οι αστυνομικοί μετέφεραν τον 43χρονο Έλληνα στο διαμέρισμα της Κυψέλης για αναπαράσταση, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis