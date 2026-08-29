Συνελήφθη ειδικός φρουρός για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας 16χρονης

Ένας ειδικός φρουρός συνελήφθη την Παρασκευή 28 Αυγούστου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, κατηγορούμενος για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, μετά από καταγγελία που αφορά σε περιστατικό με 16χρονη στα Νότια Προάστια. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία ανέλαβε την υπόθεση μετά την υποβολή της καταγγελίας.

Η σύλληψη και η δικογραφία

Η σύλληψη του ειδικού φρουρού έλαβε χώρα χθες, την Παρασκευή 28 Αυγούστου, από στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, μια διαδικασία που επιτρέπει την άμεση σύλληψη ατόμων που διαπράττουν αδικήματα. Η ενέργεια των αρχών ήρθε ως απόρροια καταγγελίας που αφορούσε σε σοβαρό αδίκημα σε βάρος ανηλίκου.

Ειδικότερα, σε βάρος του ειδικού φρουρού σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου. Η δικογραφία αυτή περιγράφει λεπτομερώς την προσέγγιση και την απόπειρα φιλίας σε βάρος μιας 16χρονης ανηλίκου, η οποία φέρεται να συνέβη αμέσως μετά την παραλαβή της ταυτότητάς της. Οι αρμόδιες αρχές ενήργησαν άμεσα μετά την υποβολή της καταγγελίας, οδηγώντας στη σύλληψη του κατηγορουμένου.

Το περιστατικό στο τμήμα ασφαλείας των νοτίων προαστίων

Σύμφωνα με την καταγγελία που προηγήθηκε της σύλληψης, το περιστατικό ξεκίνησε χθες το μεσημέρι. Ο κατηγορούμενος ειδικός φρουρός υπηρετεί στο γραφείο ταυτοτήτων ενός Τμήματος Ασφαλείας, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή των Νοτίων Προαστίων. Στο συγκεκριμένο τμήμα είχε μεταβεί μία 16χρονη κοπέλα, προκειμένου να διεκπεραιώσει την παραλαβή της ταυτότητάς της.

Αφού η ανήλικη ολοκλήρωσε τη διαδικασία παραλαβής του εγγράφου της και αποχώρησε από το Τμήμα Ασφαλείας, ο ειδικός φρουρός την ακολούθησε. Την προσέγγισε χρησιμοποιώντας το όχημά του, ξεκινώντας στη συνέχεια μια σειρά από σχολιασμούς. Μεταξύ άλλων, της απηύθυνε φράσεις όπως «είσαι πολύ όμορφη», προσπαθώντας να δημιουργήσει επαφή.

Η προσέγγιση και οι δηλώσεις της ανήλικης

Η ανήλικη, αντιλαμβανόμενη την κατάσταση και την φύση της προσέγγισης, ενημέρωσε επανειλημμένα τον ειδικό φρουρό για την ηλικία της, τονίζοντας ότι είναι 16 ετών. Πλην όμως εκείνος, χωρίς να πτοηθεί, συνέχισε την προσέγγισή του, ζητώντας της να την αγκαλιάσει, παρά την σαφή ένδειξη της ηλικίας της.

Η ανήλικη αρνήθηκε ρητά το αίτημα του ειδικού φρουρού να την αγκαλιάσει. Αυτό προκύπτει με σαφήνεια από την καταγγελία που υπέβαλε ο πατέρας της στις αρμόδιες αρχές, περιγράφοντας λεπτομερώς τα γεγονότα. Η άρνηση της 16χρονης, η οποία εκφράστηκε με σαφήνεια, δεν στάθηκε ικανή να αποτρέψει τον ειδικό φρουρό από τις επόμενες ενέργειές του, οι οποίες κλιμακώθηκαν.

Η απόπειρα και η αντίδραση της 16χρονης

Παρά την ξεκάθαρη και ρητή άρνηση της ανήλικης, ο κατηγορούμενος την αγκάλιασε. Την έπιασε συγκεκριμένα από τη μέση, επιχειρώντας στη συνέχεια να την φιλήσει. Η 16χρονη αντέδρασε άμεσα και δυναμικά στην απόπειρα του ειδικού φρουρού, προκειμένου να προστατευθεί.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η ανήλικη τον απώθησε με τα χέρια της, προκειμένου να τον απομακρύνει από κοντά της. Αμέσως μετά το περιστατικό, η 16χρονη αποχώρησε από το σημείο όπου έλαβε χώρα η προσέγγιση. Η ενέργεια αυτή οδήγησε στην υποβολή της καταγγελίας από τον πατέρα της και στην κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών για τη σύλληψη του ειδικού φρουρού, ο οποίος πλέον αντιμετωπίζει τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Με πληροφορίες από: Enikos