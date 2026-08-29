Η κλοπή των 13.000 ευρώ από γραφείο τελετών στο Αίγιο

Μία ασυνήθιστη υπόθεση κλοπής σημειώθηκε σε γραφείο τελετών στην περιοχή του Αιγίου, όπου άγνωστος δράστης κατάφερε να εισέλθει ανενόχλητος στις εγκαταστάσεις και να αφαιρέσει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, καθώς και συλλεκτικά αντικείμενα. Η αξία των κλοπιμαίων ανέρχεται συνολικά στις 13.000 ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει μετρητά και νομίσματα ιδιαίτερης αξίας. Η μέθοδος που ακολούθησε ο δράστης φανερώνει προσεκτικό σχεδιασμό και παρακολούθηση των κινήσεων των ανθρώπων της επιχείρησης.

Η μεθοδική παρακολούθηση των κλειδιών

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε σε γραφείο τελετών στο Αίγιο. Ο δράστης παρακολουθούσε μεθοδικά τις κινήσεις των ατόμων που εισέρχονταν και εξέρχονταν από την επιχείρηση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, κατάφερε να εντοπίσει ένα κρίσιμο στοιχείο για την υλοποίηση του σχεδίου του.

Συγκεκριμένα, ο δράστης παρατήρησε ότι τα κλειδιά της επιχείρησης δεν φυλάσσονταν εντός του γραφείου, αλλά κρύβονταν σε ένα εξωτερικό σημείο. Αυτή η λεπτομέρεια του επέτρεψε να αποκτήσει πρόσβαση στα κλειδιά χωρίς να χρειαστεί να παραβιάσει κάποια είσοδο ή να προκαλέσει ζημιές στην περιουσία του γραφείου τελετών.

Η ανενόχλητη είσοδος στο γραφείο τελετών

Αφού είχε στην κατοχή του τα κλειδιά, ο δράστης επέλεξε την κατάλληλη στιγμή για να δράσει. Εισήλθε στο γραφείο τελετών σε ώρα που δεν βρισκόταν κανείς εντός της επιχείρησης, διασφαλίζοντας έτσι ότι η κίνησή του θα ήταν εντελώς ανενόχλητη. Η είσοδος πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των κλειδιών, γεγονός που απέτρεψε οποιαδήποτε ένδειξη διάρρηξης.

Ο δράστης μπήκε στο γραφείο τελετών χρησιμοποιώντας τα κλειδιά, σε ώρα που δεν βρισκόταν κανείς στην επιχείρηση στο Αίγιο. Η απουσία προσωπικού από τον χώρο κατά τη διάρκεια της κλοπής έδωσε στον δράστη τον απαραίτητο χρόνο για να ερευνήσει το γραφείο και να εντοπίσει τα αντικείμενα που επιθυμούσε να αφαιρέσει. Η άνεση με την οποία κινήθηκε εντός του χώρου υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα της μεθόδου του και την απουσία εμποδίων.

Το χρηματικό ποσό και τα συλλεκτικά νομίσματα

Από το γραφείο τελετών στο Αίγιο, ο δράστης κατάφερε να αφαιρέσει σημαντικά ποσά και αντικείμενα αξίας. Συγκεκριμένα, «σήκωσε» μετρητά που ανέρχονταν στο ποσό των 3.000 ευρώ. Αυτό το ποσό αποτελούσε μέρος των συνολικών κλοπιμαίων που αποκόμισε από την επιχείρηση.

Πέρα από τα μετρητά, ο δράστης αφαίρεσε και 50 συλλεκτικά νομίσματα. Η αξία αυτών των νομισμάτων εκτιμάται στα 10.000 ευρώ, προσθέτοντας ένα επιπλέον σημαντικό ποσό στην λεία του. Η συνολική αξία των κλοπιμαίων, συνυπολογίζοντας τα μετρητά και τα συλλεκτικά νομίσματα, έφτασε τις 13.000 ευρώ.

Αποχώρηση χωρίς ίχνη παραβίασης

Ο δράστης, αφού ολοκλήρωσε την κλοπή, αποχώρησε από το γραφείο τελετών με τον ίδιο τρόπο που εισήλθε. Χρησιμοποίησε ξανά τα κλειδιά της επιχείρησης, διασφαλίζοντας ότι δεν θα άφηνε πίσω του κανένα ίχνος παραβίασης. Η είσοδος και η έξοδος του από τον χώρο περιγράφονται ως «σαν κύριος», υποδηλώνοντας την άνεση και την απουσία βιασύνης.

Η απουσία ζημιών στην είσοδο του γραφείου τελετών επιβεβαιώνει τη χρήση των κλειδιών και την προσεκτική εκτέλεση της κλοπής. Αυτό το γεγονός καθιστά την υπόθεση ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, καθώς ο δράστης κατάφερε να πραγματοποιήσει τη διάρρηξη χωρίς να αφήσει εμφανή σημάδια παραβίασης, γεγονός που αρχικά μπορεί να δυσκόλεψε την ανακάλυψη της κλοπής.

Με πληροφορίες από: Newsit