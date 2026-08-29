Τότεναμ - Νιούκαστλ 0-2: νέα «σφαλιάρα» από τις καρακάξες

Η Νιούκαστλ επικράτησε της Τότεναμ με σκορ 2-0 σε αναμέτρηση που διεξήχθη στο Λονδίνο. Αυτή η νίκη των φιλοξενούμενων επιβάρυνε περαιτέρω την κατάσταση για τους «Σπερς», οι οποίοι συνεχίζουν να βρίσκονται χωρίς βαθμό στην Premier League. Για τη Νιούκαστλ, το αποτέλεσμα αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς της χάρισε το πρώτο της τρίποντο στο φετινό πρωτάθλημα.

Η εξέλιξη του αγώνα στην πρωτεύουσα

Ο αγώνας, ο οποίος έλαβε χώρα στο Λονδίνο, ξεκίνησε με λίγες συγκινήσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν αξιόλογες ευκαιρίες για γκολ, με αποτέλεσμα το σκορ να παραμείνει στο μηδέν. Το 0-0 κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο καθ' όλη τη διάρκεια των πρώτων σαράντα πέντε λεπτών, χωρίς κάποια από τις δύο πλευρές να μπορέσει να πάρει το προβάδισμα.

Η εικόνα του παιχνιδιού άλλαξε στο δεύτερο μέρος. Η Νιούκαστλ κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, βάζοντας τους φιλοξενούμενους σε θέση οδηγού. Το τέρμα αυτό έδωσε νέα δυναμική στην αναμέτρηση και άλλαξε τις ισορροπίες στον αγωνιστικό χώρο, αναγκάζοντας την Τότεναμ να αναζητήσει τρόπο αντίδρασης.

Τα καθοριστικά τέρματα της Νιούκαστλ

Το πρώτο γκολ για τη Νιούκαστλ σημειώθηκε στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ελάνγκα ήταν αυτός που κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του. Αυτό το τέρμα ήταν κομβικής σημασίας, καθώς έσπασε την ισοπαλία και έβαλε τη Νιούκαστλ μπροστά στο σκορ.

Δέκα λεπτά αργότερα, η Νιούκαστλ βρήκε και δεύτερο τέρμα, ενισχύοντας το προβάδισμά της. Ο Ουισά ήταν ο παίκτης που σκόραρε, διαμορφώνοντας το 2-0. Με αυτό το δεύτερο γκολ, οι φιλοξενούμενοι απέκτησαν ένα σημαντικό πλεονέκτημα, το οποίο τους επέτρεψε να διαχειριστούν καλύτερα το υπόλοιπο του αγώνα. Τα δύο αυτά τέρματα αποδείχθηκαν καθοριστικά για την τελική έκβαση της αναμέτρησης.

Το προβληματικό ξεκίνημα της Τότεναμ στην Premier League

Η Τότεναμ έχει ξεκινήσει με προβληματικό τρόπο τις υποχρεώσεις της στην Premier League. Η ήττα από τη Νιούκαστλ ήρθε να προστεθεί σε ένα ήδη αρνητικό σερί αποτελεσμάτων. Πριν από αυτή την αναμέτρηση, οι «Σπερς» είχαν υποστεί μια βαριά ήττα από τη Μπρέντφορντ, με το ίδιο σκορ, 2-0.

Αυτή η νέα απώλεια βαθμών στο Λονδίνο σημαίνει ότι η Τότεναμ παραμένει χωρίς κανέναν βαθμό στο πρωτάθλημα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις προηγούμενες εμφανίσεις, σπρώχνει την ομάδα όλο και περισσότερο προς την εσωστρέφεια. Η αρχή της σεζόν έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη για τους «Σπερς».

Το πρώτο τρίποντο για τις «Καρακάξες» και η διαχείριση του αποτελέσματος

Για τη Νιούκαστλ, η νίκη αυτή στο Λονδίνο αποτελεί το πρώτο της τρίποντο στο φετινό πρωτάθλημα. Η ομάδα πανηγύρισε το «διπλό» από μια δύσκολη έδρα, γεγονός που της δίνει ώθηση για τη συνέχεια. Το τελικό σφύριγμα βρήκε τη Νιούκαστλ να έχει διατηρήσει το προβάδισμα των δύο τερμάτων.

Τίποτα δεν άλλαξε στο σκορ μετά τα δύο γκολ των Ελάνγκα και Ουισά. Η Νιούκαστλ διατήνησε το 2-0 μέχρι το τέλος του αγώνα, εξασφαλίζοντας μια σημαντική νίκη εκτός έδρας. Αυτό το αποτέλεσμα σηματοδοτεί μια θετική εξέλιξη για την ομάδα, η οποία κατάφερε να πάρει τους πρώτους της βαθμούς στην Premier League.

Με πληροφορίες από: Gazzetta