Η απελευθέρωση του πλοίου MV LATUF μετά από στρατιωτική επιχείρηση ανοιχτά της Σομαλίας

Τουρκία και Σομαλία προχώρησαν στην απελευθέρωση ενός πλοίου που είχε καταληφθεί από πειρατές στα ανοιχτά των ακτών της πολιτείας Πούντλαντ, στη βορειοανατολική Σομαλία. Η επιχείρηση, η οποία διήρκεσε δέκα ημέρες και χαρακτηρίστηκε από «συνεχή στρατιωτική πίεση», είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 14 πειρατών, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο Μογκαντίσου.

Η επιχείρηση απελευθέρωσης

Το τουρκικό πολεμικό ναυτικό, σε συνεργασία με τον εθνικό σομαλικό στρατό, ανέλαβε δράση για την απελευθέρωση του MV LATUF. Το πλοίο είχε καταληφθεί από πειρατές στις 17 Αυγούστου 2026, κοντά στις ακτές του Τζίφλ, στην περιοχή Έιλ της περιφέρειας Νουγκάαλ, στην Πούντλαντ.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του σομαλικού υπουργείου Άμυνας, η επιχείρηση διήρκεσε συνολικά δέκα ημέρες. Κατά τη διάρκειά της, καταστράφηκαν τέσσερα σκάφη που χρησιμοποιούσαν οι πειρατές και 14 πειρατές σκοτώθηκαν. Η συνεχής στρατιωτική πίεση που ασκήθηκε ανάγκασε τελικά τους υπόλοιπους πειρατές να εγκαταλείψουν το πλοίο, οδηγώντας στην επιτυχή απελευθέρωσή του.

Το πλοίο MV LATUF και η κατάληψή του

Το MV LATUF είναι ένα φορτηγό πλοίο που έπλεε με σημαία Καμερούν. Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης της πορείας των πλοίων Marine Traffic, το πλοίο είχε αναχωρήσει από την Τουρκία στα τέλη Ιουλίου και κατευθυνόταν προς το λιμάνι Νταρ ες Σαλάμ της Τανζανίας, πριν την κατάληψή του από τους πειρατές.

Το σομαλικό υπουργείο Άμυνας δεν διευκρίνισε τι μετέφερε το πλοίο. Ωστόσο, πηγές στην Πούντλαντ ανέφεραν ότι στο πλοίο επέβαιναν τουλάχιστον οκτώ μέλη πληρώματος, μεταξύ των οποίων και ένας Τούρκος υπήκοος. Μετά την επιχείρηση, οι τουρκικές δυνάμεις εγγυήθηκαν την ασφάλεια του MV LATUF, το οποίο συνέχισε το ταξίδι του με πλήρη ασφάλεια.

Η αναζωπύρωση της πειρατείας στην περιοχή

Οι ακτές στο Κέρας της Αφρικής αντιμετωπίζουν από τον Απρίλιο μια ανησυχητική αναζωπύρωση της πειρατείας. Από την αρχή του έτους, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 15 επιθέσεις στα ανοιχτά της Σομαλίας, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ από το 2013. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου, η οποία βασίστηκε σε δεδομένα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ / IMO).

Η αυξημένη δραστηριότητα των πειρατών δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή. Η πρόσφατη επιχείρηση απελευθέρωσης του MV LATUF έρχεται σε ένα περιβάλλον όπου οι πειρατικές επιθέσεις έχουν ενταθεί σημαντικά.

Η τρέχουσα κατάσταση

Παρά την επιτυχή απελευθέρωση του MV LATUF, η απειλή της πειρατείας παραμένει ενεργή. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τουλάχιστον πέντε πλοία βρίσκονται ακόμα στα χέρια Σομαλών πειρατών.

Η πιο πρόσφατη καταγραφή κατάληψης πλοίου έγινε στις 20 Αυγούστου, όταν ένα σκάφος καταλήφθηκε στ’ ανοιχτά της Υεμένης. Διεθνή μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει πληροφορίες ότι στο MV LATUF υπήρχαν τουρκικά όπλα, ωστόσο, οι ομοσπονδιακές αρχές της Σομαλίας και της Πούντλαντ, σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, δεν επιβεβαίωσαν αυτήν την πληροφορία.

Με πληροφορίες από: Topontiki