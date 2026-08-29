Μία πέτρα στέρησε στον Πογκάτσαρ τη Vuelta και το τριπλό στέμμα

Ο Ταντέι Πογκάτσαρ, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην παγκόσμια ποδηλασία δρόμου, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον ποδηλατικό γύρο Ισπανίας, γνωστό ως Vuelta, μετά από ένα ατυχές περιστατικό. Η πτώση του στο όγδοο ετάπ του αγώνα έβαλε άδοξο τέλος στην προσπάθειά του να κατακτήσει το πολυπόθητο τριπλό στέμμα των Grand Tours. Ο 27χρονος Σλοβένος ποδηλάτης, ο οποίος ήταν πρωτοπόρος στη γενική κατάταξη, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο για περαιτέρω εξετάσεις.

Η μοιραία πτώση στο όγδοο ετάπ

Το ατυχές περιστατικό που οδήγησε στην εγκατάλειψη του Ταντέι Πογκάτσαρ σημειώθηκε στο όγδοο ετάπ της Vuelta. Περίπου 31 χιλιόμετρα πριν από τον τερματισμό, στην πόλη Χεράκο, ο Σλοβένος αναβάτης πάτησε πάνω σε μία μεγάλη πέτρα που βρισκόταν στην άκρη του δρόμου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του ποδηλάτου του, οδηγώντας σε σφοδρή σύγκρουση.

Μετά την απώλεια ελέγχου, ο Πογκάτσαρ συγκρούστηκε με άλλον αναβάτη και κατέληξε με δύναμη στο οδόστρωμα. Η πτώση του παρέσυρε και άλλους ποδηλάτες που ακολουθούσαν. Ο αρχηγός της UAE Team Emirates-XRG προσπάθησε αρχικά να σηκωθεί και να συνεχίσει τον αγώνα, όμως οι έντονοι πόνοι που ένιωθε δεν του επέτρεψαν να επιστρέψει στη διαδρομή. Έφερε τραύματα στο πρόσωπο, στο αριστερό χέρι και στον ώμο, και αποχώρησε από τον αγώνα με το χέρι δεμένο, μεταφερόμενος άμεσα με ασθενοφόρο για ιατρικές εξετάσεις.

Το όνειρο του τριπλού στέμματος

Η εγκατάλειψη του Ταντέι Πογκάτσαρ έβαλε τέλος στον μεγάλο του στόχο να προσθέσει στο παλμαρέ του τον μοναδικό τίτλο Grand Tour που του έλειπε. Ο Σλοβένος είχε ήδη κατακτήσει το Giro d’Italia το 2024, ενώ έχει κερδίσει πέντε φορές το Tour de France, με την τελευταία να είναι η φετινή διοργάνωση.

Μία νίκη στην Ισπανία, δηλαδή στη Vuelta, θα τον καθιστούσε μόλις τον ένατο ποδηλάτη στην ιστορία που θα είχε κατακτήσεις και στους τρεις μεγάλους γύρους της ποδηλασίας. Η επίτευξη αυτού του «τριπλού στέμματος» αποτελεί ένα από τα πιο σπάνια και σημαντικά επιτεύγματα στον κόσμο της ποδηλασίας δρόμου, κάτι που δυστυχώς δεν κατάφερε να διεκδικήσει μέχρι τέλους.

Η εντυπωσιακή πορεία του στη Vuelta

Πριν από την μοιραία πτώση του, ο Ταντέι Πογκάτσαρ είχε μια εντυπωσιακή παρουσία στη φετινή Vuelta. Ο Σλοβένος φορούσε την κόκκινη φανέλα του πρωτοπόρου από το πρώτο κιόλας ετάπ, δείχνοντας από νωρίς την κυριαρχία του στον αγώνα. Η απόδοσή του ήταν εξαιρετική, έχοντας ήδη πανηγυρίσει τρεις νίκες σε ετάπ.

Πριν από την εκκίνηση της ημέρας του ατυχήματος, ο Πογκάτσαρ διέθετε ένα σημαντικό προβάδισμα 3 λεπτών και 50 δευτερολέπτων από τον πλησιέστερο αντίπαλό του, τον Ενρίκ Μας. Η εγκατάλειψή του, λοιπόν, όχι μόνο τον στέρησε από την ευκαιρία να διεκδικήσει τη νίκη, αλλά και από την ολοκλήρωση μιας πορείας που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν άκρως επιτυχημένη και πολλά υποσχόμενη.

Η αντίδραση του Ενρίκ Μας και οι νικητές του ετάπ

Μετά την εγκατάλειψη του Ταντέι Πογκάτσαρ, την κόκκινη φανέλα του πρωτοπόρου κληρονόμησε ο Ενρίκ Μας. Ο Ισπανός αναβάτης της Movistar έγινε ο πρώτος συμπατριώτης του που τέθηκε επικεφαλής της Vuelta μετά το 2018. Ωστόσο, ο Μας αρνήθηκε να φορέσει τη φανέλα στο βάθρο, κρατώντας την στα χέρια του ως ένδειξη σεβασμού προς τον μεγάλο του αντίπαλο, μια κίνηση που υπογραμμίζει το ήθος του αθλητή.

Νικητής του επεισοδιακού όγδοου ετάπ αναδείχθηκε ο Μπριάν Κοκάρ, ο οποίος τερμάτισε μπροστά από τον Μαντς Πέντερσεν και τον Τζόρντι Μέους. Παρόλα αυτά, το αγωνιστικό αποτέλεσμα του ετάπ πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς όλη η προσοχή ήταν στραμμένη στον μεγάλο απόντα, Ταντέι Πογκάτσαρ, και στην πέτρα που αποδείχθηκε αρκετή για να του στερήσει την ευκαιρία να γράψει ακόμη μία ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία της ποδηλασίας.

Με πληροφορίες από: Athletiko