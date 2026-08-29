Συνελήφθη ειδικός φρουρός για σεξουαλική παρενόχληση 16χρονης

Στη σύλληψη ενός 27χρονου ειδικού φρουρού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το απόγευμα της Παρασκευής, 28 Αυγούστου του 2026, κατόπιν καταγγελίας για σεξουαλική παρενόχληση 16χρονης ανήλικης. Η καταγγελία έγινε από τον πατέρα του κοριτσιού, ο οποίος ενημερώθηκε από την κόρη του για το περιστατικό που έλαβε χώρα το μεσημέρι της ίδιας ημέρας. Ο ειδικός φρουρός, ο οποίος υπηρετεί στο Γραφείο Έκδοσης Ταυτοτήτων, φέρεται να ακολούθησε την ανήλικη μετά την αποχώρησή της από αστυνομικό τμήμα.

Το περιστατικό στα νότια προάστια

Σύμφωνα με την καταγγελία του πατέρα, η 16χρονη κόρη του είχε μεταβεί σε αστυνομικό τμήμα των νοτίων προαστίων της Αθήνας, προκειμένου να παραλάβει την καινούρια αστυνομική της ταυτότητα. Κατά την αποχώρησή της από την υπηρεσία, ο ειδικός φρουρός, που υπηρετεί στο συγκεκριμένο τμήμα, την ακολούθησε με το αυτοκίνητό του.

Η καταγγελία αναφέρει ότι στη συμβολή των οδών Αφροδίτης και Λεωφόρου Ποσειδώνος, ο αστυνομικός στάθμευσε το όχημά του, προσέγγισε την ανήλικη και της απηύθυνε σχόλια, όπως «Είσαι πολύ όμορφη».

Η αντίδραση της ανήλικης και η καταγγελία

Η 16χρονη, σύμφωνα με την ίδια την καταγγελία, ενημέρωσε επανειλημμένα τον ειδικό φρουρό για την ηλικία της. Παρόλα αυτά, εκείνος φέρεται να ζήτησε να την αγκαλιάσει, αίτημα στο οποίο η ανήλικη αρνήθηκε ρητά. Τότε, ο κατηγορούμενος την αγκάλιασε πιάνοντάς την από τη μέση και αποπειράθηκε να την φιλήσει.

Η ανήλικη αντέδρασε, απωθώντας τον με τα χέρια της και αποχώρησε από το σημείο. Μετά το περιστατικό, και ο αστυνομικός αποχώρησε. Ο πατέρας της ανήλικης, αφού ενημερώθηκε για το συμβάν, προχώρησε στην καταγγελία στην Αστυνομία.

Η σύλληψη του ειδικού φρουρού

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων επιλήφθηκαν του περιστατικού, ξεκινώντας άμεσα την έρευνα. Η 16χρονη, εξεταζόμενη από τους αστυνομικούς, επιβεβαίωσε την καταγγελία του πατέρα της και αναγνώρισε τον ειδικό φρουρό σε φωτογραφίες που της επιδείχθηκαν. Έτσι, οι συνάδελφοί του προχώρησαν στη σύλληψη του 27χρονου ειδικού φρουρού.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 28 Αυγούστου του 2026, στο σπίτι του αστυνομικού, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Η ποινική δίωξη και η δικάσιμος

Κατά την απολογία του στους αστυνομικούς, ο κατηγορούμενος ειδικός φρουρός διατήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Δήλωσε ότι θα απολογηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, παρουσία του συνηγόρου του.

Το Σάββατο, 29 Αυγούστου του 2026, ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Ο Εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη για παράβαση των άρθρων που αφορούν την «Προσβολή Γενετήσιας Αξιοπρέπειας Ανηλίκου». Στη συνέχεια, παραπέμφθηκε στο Γ΄ Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, όπου αφέθηκε ελεύθερος. Ορίστηκε τακτική δικάσιμος για την υπόθεση στις 7 Σεπτεμβρίου του 2026.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis